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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    B550 yongaseti 1. ve 2. nesil Ryzen işlemcileri destekleyebilir

    Güncel yongaseti duyurulanın aksine eski yongalarla çalışabilir.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    B550 yongaseti 1. ve 2. nesil Ryzen işlemcileri destekleyebilir
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    AMD’nin PCIe 4.0 standartını giriş-orta segmentine getiren yongaseti B550’nin çıkışıyla birlikte geriye dönük ve ileriye dönük uyumluluk tartışmaları yaşanmıştı. Aradan geçen zaman zarfında kırmızı ekip geri adım atarken B550’nin geriye dönük uyumluluğu pek konuşulmamıştı.

    Zen+ mimarili işlemciler B550'li anakartta

    Yayınlanan CPU-Z ekran alıntısında AMD’nin Ryzen 5 2600X işlemcisinin ASUS TUF Gaming B550M-PLUS üzerinde çalıştığı görülüyor. Bir diğer ekran alıntısında ise yine Zen+ mimarisine sahip fakat daha güncel çıkış tarihli Ryzen 5 3400G’nin yine aynı anakart üzerinde çalıştığı rapor edilmiş.

    B550 yongaseti 1. ve 2. nesil Ryzen işlemcileri destekleyebilir
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    B550 yongaseti 1. ve 2. nesil Ryzen işlemcileri destekleyebilir
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    Ayrıca Bkz. "Rocket Lake işlemcisi Geekbench’te ortaya çıktı"

    15.06.2020 tarihli 0608 versiyon numaralı BIOS yüklü anakartın AGESA sürümü ise bilinmiyor. AMD’nin resmi duyurusuna göre B550 geriye dönük uyumluluk sunmayacak. Görünüşe göre anakart üreticileri desteği genişletecekler. Yine de işlemci ya da anakart satın alacakların karar vermeden önce detaylı araştırma yapması şart.



    https://www.techpowerup.com/269145/amd-b550-motherboard-shown-running-zen-pinnacle-ridge-and-picasso-cpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    münşi (Ramazan Karatopcu) 4 dk.
    AMD kullanıcısına yamuk yapmaz. B450 anakartlar Ryzen 4000 işlemcileri çalıştıracak. B550 de Ryzen 1000 ve 2000 serisi işlemcileri çalıştırır. Al gülüm ver gülüm. İsteyen istediği anakarta istediği işlemciyi taksın. Yeter ki bi hata yapıp ayağı İntel'e kaymasın. Japonya'daki AMD satış paylarını gördük. Zeki adamlar kendini belli eder.
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Eğer AMD 4. nesil çıkmak üzere olduğu dönemde 1. nesli kadar desteklerse vay anam vay. 4 nesil destekleyen çipset.
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    Master_Sergeant (Ahmet Şen) 1 dk. interwap
    X570 serisinde dahi 16mb bios kullanan gigabyte, b550 de 32mb kullanmaya başladı. Teknik açıdan mümkün olsa fx serisini bile destekleyecek bios alanı var.
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