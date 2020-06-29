B550 yongaseti 1. ve 2. nesil Ryzen işlemcileri destekleyebilir

Tam Boyutta Gör

AMD’nin PCIe 4.0 standartını giriş-orta segmentine getiren yongaseti B550’nin çıkışıyla birlikte geriye dönük ve ileriye dönük uyumluluk tartışmaları yaşanmıştı. Aradan geçen zaman zarfında kırmızı ekip geri adım atarken B550’nin geriye dönük uyumluluğu pek konuşulmamıştı.

Zen+ mimarili işlemciler B550'li anakartta

Yayınlanan CPU-Z ekran alıntısında AMD’nin Ryzen 5 2600X işlemcisinin ASUS TUF Gaming B550M-PLUS üzerinde çalıştığı görülüyor. Bir diğer ekran alıntısında ise yine Zen+ mimarisine sahip fakat daha güncel çıkış tarihli Ryzen 5 3400G’nin yine aynı anakart üzerinde çalıştığı rapor edilmiş.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Rocket Lake işlemcisi Geekbench’te ortaya çıktı"

15.06.2020 tarihli 0608 versiyon numaralı BIOS yüklü anakartın AGESA sürümü ise bilinmiyor. AMD’nin resmi duyurusuna göre B550 geriye dönük uyumluluk sunmayacak. Görünüşe göre anakart üreticileri desteği genişletecekler. Yine de işlemci ya da anakart satın alacakların karar vermeden önce detaylı araştırma yapması şart.

https://www.techpowerup.com/269145/amd-b550-motherboard-shown-running-zen-pinnacle-ridge-and-picasso-cpus

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.