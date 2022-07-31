Babel Finance 280 milyon dolar kaybetti

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Kripto para piyasası yavaş yavaş toparlanmanın çabası içerisine girerken tarihe geçen büyük çöküşte yaşananların faturası yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Babel Finance devasa bir miktar kaybetti.

Babel Finance çöküşe girdi

Yaşadığı ağır kayıplar sonrasında çekim işlemlerini askıya alan kripto finansal hizmetler şirketi Babel Finance herhangi bir siber saldırıya uğramadı ancak alınan hatalı kararlar sonrasında 280 milyon dolarlık zarar etti.

Babel Finance, para çekme işlemlerini durdurdu 1 ay önce eklendi

Firma yöneticilerinin mevcut varlıkların karşılığında bono veya fon gibi varlıkların satın alınmasını ifade eden takas ticareti esnasında hatalı kararlar verdikleri ve bunun sonucunda 8000 BTC ve 56000 ETH varlığınının kaybedildiği ifade ediliyor. Bu varlıklar müşterilere ait fonlardan kullanıldı.

Firma şimdi yüz milyonlarca dolarlık borcu karşılayabilmek için hisse satışı yapmayı ve kredi kuruluşlarından fon elde etmeyi planlıyor. Böylece kredi kuruluşları hissedar haline gelecek. Diğer taraftan daha önce de müşterilerden habersiz fonları ile oynadığı ortaya çıkan şirketin nasıl bir iç soruşturma yürüteceği merak konusu.

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