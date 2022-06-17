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    Babel Finance, para çekme işlemlerini durdurdu

    Kripto paradaki çöküş, kripto kredi şirketlerini etkilemeye devam ediyor. Bu defa Babel Finance, piyasa koşulları nedeniyle para çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı.
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    Babel Finance, para çekme işlemlerini durdurdu
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    Kripto para piyasasındaki düşüş birçok kripto odaklı şirket ve projeyi derinden etkiledi. Yaşanan bu düşüşün ortasında kısa süre önce para çekme işlemlerini askıya alan kripto kredi şirketi Celsius’tan sonra Babel Finance’tan da benzer bir haber geldi. Kripto finansal hizmetler şirketi Babel Finance, mevcut piyasaları neden göstererek çekim işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

    Piyasa koşulları nedeniyle işlemlerini askıya aldı 

    Asya merkezli kripto finansal hizmetler şirketi Babel Finance bugün resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, likidite baskısıyla karşı karşıya olunduğunu, ödemelerin ve para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

    Konu ile ilgili açıklama yapan Babel Finance şu ifadelere yer verdi:

    “Son zamanlarda, kripto piyasası büyük dalgalanmalar gördü ve sektördeki bazı kurumlar iletken risk olayları yaşadı. Mevcut durum nedeniyle, Babel Finance olağandışı likidite baskılarıyla karşı karşıya. Müşterilerimizi en iyi şekilde korumak için aldığımız önlemler konusunda tüm ilgili taraflarla yakın iletişim halindeyiz”

    Babel Finance ayrıca işlemlerin geçici olarak askıya alındığını vurgularken, söz konusu hizmetin yeniden başlatıldığında kullanıcılara bilgi verileceğini de belirtti.

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