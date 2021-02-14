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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen

    BAE'nin Mars sondası Umut merakla beklenen ilk fotoğrafını gönderdi. Umut'u geçtiğimiz Salı günü Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleştiren BAE, Mars'a ulaşan beşinci ülke olarak tarihe geçmişti.
    14 Şubat 2021, 21:06 (Güncellendi, 3 gün)
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    41
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    44

    BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin 9 Şubat'ta Mars'ın yörüngesine yerleştirdiği 'Umut' sondası, çektiği ilk Kızıl Gezegen fotoğrafını bugün Yeryüzü'ne ulaştırdı. Umut'un ik Mars fotoğrafında gezegenin birçok ilginç detayını görmek mümkün.

    Umut sondası yukarıdaki fotoğrafı Çarşamba günü Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 24.700 kilometre uzaklıkta çekmiş. Sonda Mars'ın etrafında uzak bir yörüngeye yerleştirildiği için fotoğrafta gezegeni tam bir disk olarak görebiliyoruz. BAE'nin Umut görevindeki en büyük amacı Mars'ın hava ve iklim sistemlerini detaylı bir şekilde incelemekti. Bilim insanları bu nedenle sondayı geniş bir yörüngeye yerleştirdi. Normalde bildiğiniz gibi diğer ülkeler Mars sondalarını, yüzeyi daha iyi görüntüleyebilmek için yakın yörüngelere yerleştiriyor.

    Umut sondası şu anda yüzeye en yakın noktası 1000km, en uzak noktasıysa 50.000km olan geçici bir yörüngede yer alıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda bu yörünge değişecek ve sonda hedeflenen asıl yörüngesi olan 22.000km-43.000km uzaklığına geçiş yapacak.

    Paylaşılan fotoğrafın üst sol kısmında kuzey kutbunu görüyoruz. Gece ve gündüzü birbirinden ayıran sınırın hemen orasında, Güneş Sistemi'nin en yüksek dağı ve volkanı olan Olympus Mons yer alıyor. Sınırın hemen sağ tarafında ise Mars'ın ünlü kalkan volkanları Ascraeus Mons, Pavonis Mons ve Arsia Mons'u sıralı halde görüyoruz.

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    Olympus Mons'u görmek biraz zor:

    BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen
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    Fotoğrafla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan BAE'li araştırmacılar,"Umut sondasının ilk Mars fotoğrafının Dünya'ya ulaşması, tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. BAE'nin uzay araştırmalarıyla ilgilenen gelişmiş ülkeler arasına girdiği tarihi bir an. Görevin, Mars'la ilgili tüm insanlığın faydalanacağı yeni keşiflere yol açmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bilim insanları Umut misyonuyla birlikte Mars'ın atmosferini tarihte ilk kez detaylı bir şekilde incelemeyi hedefliyor. Hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Umut görevi, Mars atmosferi hakkında bilim insanlarına çok değerli veriler sunacak.

    BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen
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    Umut sondası üç ana ekipmana sahip. Bunlardan birincisi yüksek çözünürlük bir kamera. Bu kamerayla Mars'ın yüzeyinin fotoğrafları çekilecek ve su buzları aranacak. İkinci ana ekipman ise, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını ölçmek için tasarlanmış gelişmiş bir kızılötesi spektrometre. Son olarak üçüncü ana ekipman da atmosferin üst kısımlarının bileşimini inceleyecek olan bir mor ötesi spektrometre olacak.

    Umut görevi Raşid Uzay Merkezi'nin önderliğinde geliştirildi. Ancak BAE'li bilim insanları tarihi görev için Colorado Boulder Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi'yle de partnerlik yapmış. Umut sondasının yukarıda bahsettiğimiz üç ana ekipmanı bu üniversitelerde geliştirilmiş.

    Mars'ın geçmişte çok daha yoğun bir atmosfere ve hatta yüzeyinde devasa denizlere sahip olduğunu biliyoruz. Ancak milyarlarca yıl içerisinde gezegen bu yoğun atmosferini ve yüzeyindeki devasa su kütlelerini kaybetti. Umut misyonun bu evrime de bir ışık tutabileceği tahmin ediliyor. 



    https://www.bbc.com/news/science-environment-56060890 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    E Emirzokan 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) İNDİRİM SEYYAHI
    Araplar bizden daha çok batı özentisi buna emin olabilirsin
    Yanıtla +33
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    M mustafacoban (mustafa coban) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesin petrolün kokusunu aldılar
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    _ _Furkan_s_ 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 01fatih
    Araplar uzaya çıkmadı uzaya araç gönderdiler
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    E evrenevre123 (evren kılıç) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlar şaka gibi gerçekten. BAE'nin başarısını kötülemek aşağı çekmek için nefretlerini kusmuş bizim anlı şanlı Türk gençliği mi desem ergenleri mi desem. Parayı nereden buldularsa buldular şu an Mars'ta kaç ülkenin aracı var sanki? Arapların hepsine kin tutmak bir Kırgızla bir İzmirliyi aynı görmek gibi kadar saçma. Abd'nin yanında olmalarının neresi kötü. Türkiye gibi ne olduğu belirsiz saçma işler yapmaktansa açık açık taraf tutuyorlar. Neyse sadece nefret kusanlar *okunuzda boğulun.
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    -Rusher- (eren ballı) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paranın zoruyla olmuş bir şey. Sanırsın araplar her şeyini kendi yaptı etti. Neyse ki paraları kurtarıyor böyle şeyleri.
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    kültürlü cingen (Çağlayan Dökme) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ar*plar bizden önde la inanamıyorum cidden
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    WatchAndLearnn 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İşin bir çok siyası dini ve ırkçılık yada milliyetçilik konusu vardır ona bir şey diyemem. Tamamen bilim adına konuşacak olursa öyle yada böyle iyi yada kötü sonuçta tüm insanlığa katkısı oluyor mars gezegeni hakkında yürütülen bu proje ama sadece araplar ama ortak diğer ülkelerde ne olursa olsun insanlığa verilen bir hizmettir bu. He keşke biz de gidebilsek 2023 te gideceğiz ama elon musk abi gönderecek roketiyle. Bizim yerli roket hala üretim aşamasında umarım en kısa sürede yüksek yerlilik oranı ile kendi uydularımızı fırlatır hatta marsa bile gidebilecek kapasiteye ulaşırız. Evet türkiyede bilime teknolojiye çok arge yapılıyor ama belli başlı kategorilerde. Onun için halk yani sokaktaki insan bunları göremiyor çünkü evinde kullanmış olduğu veya arabadan tutun araba eksesuarlarına hobi ürünleri vs aklınıza ne geliyorsa büyük çoğunluğu ithal olduğu için türkiyede hiç bir şey üretilmiyor deniyor. Kullandığımız telefonlar bilgisayarlar kameralar mikrofonlar ses sistemleri sanayi makinelerinden tutun tarım makinelerine bir çok alanda ithal alıyoruz yani dışa bağımlıyız. Bunu inkar edemeyiz. Ama ülkemiz gerek orduda gerek diğer milli bilim prjelerinde bir şeyler yapıyor iyi kötü bende isterim çok daha iyisi olsun zamanla olur inşallah.
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tüm ülkeler iyice uzaya yöneldi. 10 sene sonra neleri örücez bakalım
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    furandor (Ömer Bin hattab) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Konu bilim adına insanlık ardına büyük bir başarı ama yorumlar Arap kavgası merak ettim sizler oturduğunuz yerde ne başardınız acaba ? Neyi icat ettiniz de insanlığa katkıda bulundunuz ?
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    Daimon88 (Deniz Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim millet hala küçümsüyor, olm adamlar taa Mars'a araç göndermiş, bizim daha yörüngedeki uydumuz bile başka ülke menşeli aslında Bilim ve teknolojide ilerleme seviyemiz hala düşükken Arap BAE'nin yaptığını küçümsemek çok komik Bizim millet milliyetçi olacağım derken trajikomik duruma sokuyor kendilerini
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yahu niye çıkamasın esas onlar çıkar ordularımı var, para harcadıkları bir yerlerimi var o kadar çok paraları varki anlamsız işlere projelere paralar yatırıyorlar zarar ediceklerini bile bile..



    Sadece çöle attıkları son model lüks araçları bir araya getirsen parasal olarak bir uydu parası eder.. adamlar Bentley leri,porscheleri, lamboları atmışlar çöle üstlerinde on karış kum yatıyorlar öyle..



    Aramalarda para çok dert yok bu kadar basit.. kendilerine meşgale uğraş arıyorlar.. denizin ortasına palmiye adaları yaptılar, çölün ortasına Venedik gibi denizi olan bir şehir yaptılar bir villadan diğerine gondol ile falan gidiyorsun, dünyanın en uzun gökdeleni ni yaptılar yerle karayla işleri bitti herhalde birazda uzayda takılalım demişler ne var bunda....
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    temmuzaksami 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ciddi ciddi araplar uzayda.. Uzaylılar için üzüldüm
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    darkmoon34 (ercan yardak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzay işi ticaret işidir..

    bugün Afrika'nın en gelişmemiş ülkesinin lideri ol halkının üstüne giyicek kıyafeti içicek suyu olmasın ama ülkende çok değerli bir maden çıksın gelsin yabancı çıkarsın balya balya milyar dolarları sana versin.. heves et Mars'a Venüs'e uydu yollıycam diye..



    gidersin nasaya nasa 500milyon dolar der Fransıza gidersin 400 milyon der rusa gidersin 300 milyon der hintliye gidersin 250 milyon der birine parayı basarsın yapar yollar düzeneği gelir üllkenede kurar gider..

    Ülkende insanlarının karnı açdır ayakları çıplaktır temiz su bile bulamıyordur ama ülkenin uzayda Mars'a yada venüse yada başka gezegene.giden uydusu vardır...



    Uzay işi.böyle bir ticarettir..
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    HABERİN ETİKETLERİ
    bae, birleşik arap emirlikleri ve
    4 etiket daha uzay araştırmaları mars görevleri uzay fotoğrafları Bilim ve Teknoloji
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