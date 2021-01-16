Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bağımlılık tedavisinde kullanılabilecek ağrı kesici implant geliştirildi

    Bütün dünyada opiyat ve opioid türevi ( eroin vb. ) maddelerin kullanımı ve kullanım sonucu bağımlılık da artıyor. Bilim insanları bağımlılık tedavisinde kullanılabilecek cerrahi yama geliştirdi.
    2 sa.
    119
    6
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Bağımlılık tedavisinde kullanılabilecek ağrı kesici implant geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Bütün dünyada artan nüfus ve çeşitli hastalıklarla kronik durumların artışı sonucunda opiyat ve opioid ( eroin vb )türevi maddelerin kullanımı ve kullanım sonucu bağımlılık da artıyor. Şimdi ise bilim insanları opioid bağımlılığıyla mücadele etmek için cerrahi implant geliştirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bakteriler tıpkı ''Iron Man'' gibi zırh kazanabilir

    North Carolina's Duke University araştırmacıları tarafından geliştirilen implant bünyesinde opioid türevi olmayan ve COX-2 ( siklooksijenaz 2 ) enzimini bloke eden ( enzimin çalışmasını engelleyen ) etoricoxib adlı ilaç barındırıyor. Geliştirilen cerrahi implantın nemli ortamlarda yavaş bir biçimde aşındığı için bünyesinde barındırdığı famasötik ( ilaç yükünü ) yükü ilgili dokuya salıyor.

    Bağımlılık

    Bağımlılık tedavisinde kullanılabilecek ağrı kesici implant geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Geliştirilen implant bünyesinde barındırdığı ilaç yükünü yavaş bir şekilde saldığı için opiyat kullanımının önüne geçebilir ayrıca ilgili bölgeye yapılacak olan salınım sebebiyle daha düşük dozlarda ilaçla istenilen etki elde edilebilir ve böylece ilaç yüküne bağlı yan etkilerin önüne geçilebilir.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı"

    Yeni geliştirilen implant farelerde test edildi ve farelerde yeni implatın 4 günlük süreç boyunca ağrı iletimini azalttığı tespit edildi. Bilim insanları bu sürenin implant kalınlığı ayarlanarak uzatılabileceğini veya kısaltılabileceğini belirtiyor.

    Yeni araştırma Journal of Controlled Release adlı dergide yayımlandı.
     



    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168365920307021?dgcid=rss_sd_all Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bonzai de oluyormuki koronadan daha fazla bagımlısı var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Gordon Ramsay tarifleri bu oyunda 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bağımlılık tedavisinde kullanılabilecek ağrı kesici implant geliştirildi Sonraki Bakteriler tıpkı ''Iron Man'' gibi zırh kazanabilir 4 sa. Elektronik sigara tüketimi bağırsakta kronik enflamasyonu tetikleyebilir 5 sa. 45.000 yıllık sanat eseri keşfedildi 6 sa. Mars yüzeyini kazmaya çalışan InSight’ın görevi, başarısızlık nedeniyle sonlandırıldı 7 sa. Arcade shooter oyunu Arkfront, iOS cihazlar için yayınlandı 8 sa. Mars'ta 3000. gününü kutlayan Curiosity'den müthiş Kızıl Gezegen panoraması 8 sa. Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu 9 sa. Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor 9 sa. WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi 9 sa. +18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı 10 sa. Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir 10 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi prostat kanseri riskini azaltabilir 10 sa. Google Avusturalya yerel haberleri engellemekle suçlanıyor 11 sa. Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli 11 sa. Son çalışmalara göre ağır kovid enfeksiyonlarında plazma transfüzyonu etkisiz olabilir 12 sa. Bear Grylls'in başrolde olduğu, kararları sizin verdiğiniz interaktif Netflix filminden fragman yayınlandı 12 sa. Naughty Dog 'çok özel' yeni bir proje üzerinde çalışıyor 12 sa. Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man 13 sa. Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl? 13 sa. Asus TUF Dash F15 oyuncu dizüstü tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız