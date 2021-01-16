Bağımlılık tedavisinde kullanılabilecek ağrı kesici implant geliştirildi

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Bütün dünyada artan nüfus ve çeşitli hastalıklarla kronik durumların artışı sonucunda opiyat ve opioid ( eroin vb )türevi maddelerin kullanımı ve kullanım sonucu bağımlılık da artıyor. Şimdi ise bilim insanları opioid bağımlılığıyla mücadele etmek için cerrahi implant geliştirdi.

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North Carolina's Duke University araştırmacıları tarafından geliştirilen implant bünyesinde opioid türevi olmayan ve COX-2 ( siklooksijenaz 2 ) enzimini bloke eden ( enzimin çalışmasını engelleyen ) etoricoxib adlı ilaç barındırıyor. Geliştirilen cerrahi implantın nemli ortamlarda yavaş bir biçimde aşındığı için bünyesinde barındırdığı famasötik ( ilaç yükünü ) yükü ilgili dokuya salıyor.

Bağımlılık

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Geliştirilen implant bünyesinde barındırdığı ilaç yükünü yavaş bir şekilde saldığı için opiyat kullanımının önüne geçebilir ayrıca ilgili bölgeye yapılacak olan salınım sebebiyle daha düşük dozlarda ilaçla istenilen etki elde edilebilir ve böylece ilaç yüküne bağlı yan etkilerin önüne geçilebilir.

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Yeni geliştirilen implant farelerde test edildi ve farelerde yeni implatın 4 günlük süreç boyunca ağrı iletimini azalttığı tespit edildi. Bilim insanları bu sürenin implant kalınlığı ayarlanarak uzatılabileceğini veya kısaltılabileceğini belirtiyor.

Yeni araştırma Journal of Controlled Release adlı dergide yayımlandı.



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168365920307021?dgcid=rss_sd_all

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