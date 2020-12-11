Bakan Dönmez: "Yerli otomobil üretilmeden şarj istasyonu çalışmaları bitecek"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'da üretilecek yerli otomobilin 2022 yılının sonunda banttan inmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin otomobili yüzde 100 elektrikli bir araç olacak ve şarj altyapısının yeterli olup olmadığı bu araçların kullanımı ve yaygınlaşmasını etkileyen etmenlerin başında geliyor. Peki Türkiye buna hazır olacak mı?İlginizi Çekebilir Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak
TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri esnasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki şarj altyapısıyla ilgili de açıklamada bulundu. Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
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Son verilere göre Türkiye'de elektrikli ve plug-in hibrit araçların şarj edilmesi için 2 bini aşan ünite sayısına ulaşıldı. Şarj istasyonu markalarının ülkedeki ağı genişletme konusundaki çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daAVM'lerdeki otoparklarda her 50 park yerinde en az bir elektrikli araçlara uygun şekilde park etme yeri zorunluluğu getireceklerini duyurmuştu.
TOGG tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada yerli otomobilin bataryası için Farasis işe iş birliği yapıldığı, batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretileceği belirtilmişti.
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Yürüme organaları yok ,aktarma şaft falan filan hiç bir şey yok.. motor zaten direk tekerlek aksamına bağlı bir şarj ünitesi ve direksiyon kontrol sistemi var o kadar..
Üretiriz demişdim bizki zaten bu konuda uzmanız yıllardır 60-70 yıldır Tofaş,Renault,Honda,Opel Hyundai bir sürü marka model üretiyoruz ve ürettik..
Sorun o zamanda dedim bu araçların alt yapısı esas mühim olan bu kısım demişdim bakın eski yazılarıma hep bunu dedim..
Elektrik şarj istasyonu nu Amerika bile 2006 dan bu yana bir adım yol ilerledi ancak.. yapılmaz mı yapılır ama öyle açıklandığı gibi bir senede bence şahsi fikrim imkansız..
Neden imkansız bu istasyonlar için Amerika'da komple yeniden yollar kazıldı kablolar döşendi ayrı direkler trafolar dikildi Büyük harfiyat işine girdiler ona rağmen 2006 dan bu yana bir arpa boyu yol katlettiler..
Birde şehirlerde olan istasyonlarda şarj makinelerini çalanlar oldu.. oda sıkıntı oldu..
Kısaca büyük harfiyat işi.. olmaz değil ama tüm Türkiye'ye bunu yaymak bir yılda bence imkansız.. normal elektrik trafo sisteminden olmuyor buda denendi ya bir süre sonra şarj makinesine yada trafoya zarar veriyor en olmadı ani bir dalganlanma arabaya zarar verebilir...
Neyse hayırlısı olsun...
Birde boşuna tartışma yın açın elektrikli araba belgeseli vardı National yada discovery de izleyin orda bir sürü elektrikli araç sürücüleri ile sohbet konuşma yapılıyor hepsinin kapıda bir tane Tesla sı yada pure saf elektrikli arabası varsa bir tanede normal arabası var..
Teslası.olan adama soruyorlar niye ikinci benzinli aracınız var diye adam başka state eyaletlere gidebiliyoruz ailemizle uzun yol gezi seyahat lerimiz oluyor hem elektrikli aracın uzun sürede şarj olması hemde şarj istasyonu bulamama riski yüzünden bulsak bile arızalı çıkma riski de var o yüzden diğer aracımızla uzun yola çıkıyoruz diyor adam...
Kısaca Türkiye dede çok farklı bir şey olmıycak ... Togg alan insanın gene kapısında benzinli yada dizel bir aracı olucak..
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