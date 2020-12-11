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    Bakan Dönmez: "Yerli otomobil üretilmeden şarj istasyonu çalışmaları bitecek"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 100 elektrikli bir araç olan yerli otomobil TOGG satışa sunulmadan evvel şarj altyapısının büyük oranda tamamlanacağını belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan Dönmez:
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'da üretilecek yerli otomobilin 2022 yılının sonunda banttan inmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin otomobili yüzde 100 elektrikli bir araç olacak ve şarj altyapısının yeterli olup olmadığı bu araçların kullanımı ve yaygınlaşmasını etkileyen etmenlerin başında geliyor. Peki Türkiye buna hazır olacak mı?

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    TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri esnasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki şarj altyapısıyla ilgili de açıklamada bulundu. Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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    Son verilere göre Türkiye'de elektrikli ve plug-in hibrit araçların şarj edilmesi için 2 bini aşan ünite sayısına ulaşıldı. Şarj istasyonu markalarının ülkedeki ağı genişletme konusundaki çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daAVM'lerdeki otoparklarda her 50 park yerinde en az bir elektrikli araçlara uygun şekilde park etme yeri zorunluluğu getireceklerini duyurmuştu.

    TOGG tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada yerli otomobilin bataryası için Farasis işe iş birliği yapıldığı, batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretileceği belirtilmişti. 



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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    başlayacak denmesi haber değildir başlaması haberdir ama neyse
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    grafman09 (Coşkun Küçükkoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asgari ücret 3 bin tl olursa,, 300 ıspartalı gibi bir araya gelip, bu arabayı Satın alabiliriz.. :)
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    dfk24 (dfk24 dfk24) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yani koskoca DH yöneticisi şu boş işlere inanıp burda paylaşım yapıyor ya ne diyeyim.
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    manisa_tr (huseyin ali) 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    Ben sero 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araç neden alınmaz adlı konu açtım. Bir zoe 400k iken togg en az 700k olur. Tr nin şarj istasyonu çalışmaları ise ab nin 2030 yılında fosili bırakacağından. Yani egea montaj olsa fosilini satamazsın. Mecbur tr de dönüşecek. Ancak ab şimdi başladı biz 10 seneye anca alt yapıyı kurarız. O zamana kadar maliyetler düşerse bizde geçeriz.
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    djoz (djoz djoz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    30 bin liraya Renault Broadway alamayan adamlar bu haberi beğendi.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben bunu togg proje si açıklandığında dedim araba yapılır sorun değil.. elektrikli araba yapmak normal içden yanmalı yada patlamalı motor yani benzin yada dizel gibi zor bir şey değil..



    Yürüme organaları yok ,aktarma şaft falan filan hiç bir şey yok.. motor zaten direk tekerlek aksamına bağlı bir şarj ünitesi ve direksiyon kontrol sistemi var o kadar..



    Üretiriz demişdim bizki zaten bu konuda uzmanız yıllardır 60-70 yıldır Tofaş,Renault,Honda,Opel Hyundai bir sürü marka model üretiyoruz ve ürettik..



    Sorun o zamanda dedim bu araçların alt yapısı esas mühim olan bu kısım demişdim bakın eski yazılarıma hep bunu dedim..



    Elektrik şarj istasyonu nu Amerika bile 2006 dan bu yana bir adım yol ilerledi ancak.. yapılmaz mı yapılır ama öyle açıklandığı gibi bir senede bence şahsi fikrim imkansız..



    Neden imkansız bu istasyonlar için Amerika'da komple yeniden yollar kazıldı kablolar döşendi ayrı direkler trafolar dikildi Büyük harfiyat işine girdiler ona rağmen 2006 dan bu yana bir arpa boyu yol katlettiler..



    Birde şehirlerde olan istasyonlarda şarj makinelerini çalanlar oldu.. oda sıkıntı oldu..



    Kısaca büyük harfiyat işi.. olmaz değil ama tüm Türkiye'ye bunu yaymak bir yılda bence imkansız.. normal elektrik trafo sisteminden olmuyor buda denendi ya bir süre sonra şarj makinesine yada trafoya zarar veriyor en olmadı ani bir dalganlanma arabaya zarar verebilir...



    Neyse hayırlısı olsun...



    Birde boşuna tartışma yın açın elektrikli araba belgeseli vardı National yada discovery de izleyin orda bir sürü elektrikli araç sürücüleri ile sohbet konuşma yapılıyor hepsinin kapıda bir tane Tesla sı yada pure saf elektrikli arabası varsa bir tanede normal arabası var..



    Teslası.olan adama soruyorlar niye ikinci benzinli aracınız var diye adam başka state eyaletlere gidebiliyoruz ailemizle uzun yol gezi seyahat lerimiz oluyor hem elektrikli aracın uzun sürede şarj olması hemde şarj istasyonu bulamama riski yüzünden bulsak bile arızalı çıkma riski de var o yüzden diğer aracımızla uzun yola çıkıyoruz diyor adam...

    Kısaca Türkiye dede çok farklı bir şey olmıycak ... Togg alan insanın gene kapısında benzinli yada dizel bir aracı olucak..
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    POLECAT 1 hf. ( Mesaj Silindi ) darkmoon34
    İşte eleştiri böyle olur. Mantıklı şeyler söylemişssin. Demek ki şarj istasyonlarını, ünitelerini kurmak ve yaygınlaştırmak gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Bununla ilgili çözüm önerileri sunmak gerekiyor. Mesela benimde aklıma gelen kurulan bu ünitelerin bakımını, onarımını, maliyetini kimin yapacağı ? Benzinliklerde malum, hava basma makinelerini bile çalışıyorlar. Böyle bir sistem olursa, güvenliği nasıl sağlanır ? 1 yılda yapmak evet zor gözükebilir ama 3-4 sene içinde yeterli seviyeye ulaşılabileceği kanısındayım. Ama şu da bir gerçek ki, önümüzdeki 10-15 sene içinde elektrikli araçların pazar payının benzinli araçlarınkini geçeceğini düşünüyorum. Bazı ülkelerde Almanya,ingilitere, japonya gibi; ülkelerin bazı yerlerine benzinli ve dizel araçlar giremiyor. Bunu daha da yaygınlaştırmayı düşünüyorlar, bu da emisyon baskısı yaşayan araç firmalarını ister istemez elektrikli otomobile yönelticek. Firmaların zaten büyük çoğunluğu yatırımlarını bu yönde yapmakta.
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    A.M.G (Orhan durmuş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olmayacak bir otomobilin şarj istasyonlarına başlamakta büyük bir başarı
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    ugah6aiw 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ithal yerli arabamız yerli ithal şarj istasyonları ile şarj olacak...
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    khaos (sami lale) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    50 ye 1 oranı çok düşük bir oran gelecek 10-20 yılda elektrikli/hybrid oranı yarı yarıya olacaktır.
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    oray (Oray G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    önce elektrikli araçlardaki MTV'yi düşür, yeni gelecek XC40 volvo'nun MTV'di yıllık 12500 TL... şaka gibi.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Otellere de şart olmalı. şu anda migrostan fazla şarj noktası var ama en az bim a101 kadar şarj istasyonu olmalı. 500 alışveriş merkezi iyi rakam. otellerede şart olsun. binlerce otel var.
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    nebulabado 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok şükür, arabayı nerede şarj edeceğiz derdi yok :)
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    4774 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    togg, yerli otomobil ve
    4 etiket daha şarj istasyonu Türkiye Haberleri elektrikli araçlar Bilim ve Teknoloji
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