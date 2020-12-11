Bakan Dönmez: "Yerli otomobil üretilmeden şarj istasyonu çalışmaları bitecek"

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'da üretilecek yerli otomobilin 2022 yılının sonunda banttan inmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin otomobili yüzde 100 elektrikli bir araç olacak ve şarj altyapısının yeterli olup olmadığı bu araçların kullanımı ve yaygınlaşmasını etkileyen etmenlerin başında geliyor. Peki Türkiye buna hazır olacak mı?

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TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri esnasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki şarj altyapısıyla ilgili de açıklamada bulundu. Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Son verilere göre Türkiye'de elektrikli ve plug-in hibrit araçların şarj edilmesi için 2 bini aşan ünite sayısına ulaşıldı. Şarj istasyonu markalarının ülkedeki ağı genişletme konusundaki çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daAVM'lerdeki otoparklarda her 50 park yerinde en az bir elektrikli araçlara uygun şekilde park etme yeri zorunluluğu getireceklerini duyurmuştu.

TOGG tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada yerli otomobilin bataryası için Farasis işe iş birliği yapıldığı, batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretileceği belirtilmişti.

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