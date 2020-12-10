Yeni Isuzu D-Max Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üretiminin de yapıldığı Tayland'da tanıtılan yeni Isuzu D-Max aradan geçen bir yıllık sürecin ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye lansmanı bugün gerçekleştirilen yeni Isuzu D-Max fiyatı 268.600 TL'den başlıyor.

Yeni Isuzu D-Max Türkiye'de V-Go, V-Life, V-Joy ve V-Cross isimli donanım seviyeleriyle satın alınabiliyor. İlk iki donanım seviyesinde 4x2 ve 4x4 tercihi yapmak mümkün fakat V-Joy ve V-Cross sadece 4x4 ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Otomatik vites seçeneği V-Life versiyonunda da mevcut fakat giriş seviyesinde yalnızca manuel şanzıman bulunuyor.

Donanım seviyeleri ve özellikleri

Yeni Isuzu D-Max'in giriş seviyesinde gündüz sürüş farları, 18 inç çelik jantlar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, basamaklı arka tampon ve 4,2" TFT renkli gösterge ekranı gibi donanımlar yer alıyor. Güvenlik tarafında ise fren asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış ve iniş destek sistemi, çekiş kontrol sistemi, yağmur sensörü ve elektronik diferansiyel kilidi (4x4 versiyonlarda) gibi özellikler mevcut.

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Tam Boyutta Gör

Yen Isuzu D-Max'in V-Life versiyonunda giriş seviyesinden farklı olarak gümüş ön ızgara, ön sis farları, 18 inç koyu gümüş alüminyum jantlar, tek tuşla katlanır yan aynalar, manuel 6 yönlü sürücü koltuğu, 9" multimedya sistemi, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto desteği, 6 hoparlör, ön ve arka USB girişleri ve arka park sensörü gibi donanımlar görmekteyiz.

Üçüncü seçenek olan V-Joy versiyonunda ise bir öncekine ek olarak Bi-LED farlar, LED gündüz sürüş farları, LED stoplar, LED sis farları, yan basamaklar, ön park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik dijital klima, ön ve arka deri koltuklar, iki kademeli ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli 8 yönlü sürücü koltuğu ve deri direksiyon simidi gibi özellikler devreye giriyor.

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Yeni Isuzu D-Max'in en üst seviyesindeki V-Cross versiyonunun güvenlik teknolojileri tarafında oldukça zengin donanımlara sahip olduğunu görüyoruz. Dur kalk özellikli adaptif hız sabitleme, dönüş asistanı, stereo kamera, arka radar, çoklu çarpışma önleyici, otonom acil frenleme, ön çarpışma uyarı sistemi, hatalı kalkış önleyici, trafik işareti tanıma, akıllı hız sınırlama, arka çapraz trafik uyarı sistemi, kör nokta ve şerit takip uyarı sistemleri, merkezi hava yastığı ve otomatik kararan dikiz aynası bu donanımlar arasında.

Yeni Isuzu D-Max'in kaputu altında 1.9 litrelik (1898cc) 163 beygir güç ve 360 Nm tork üreten dizel ünite bulunuyor. Aracın arka bölümünde çift salıncaklı bağımsız süspansiyon, arkada ise parabolik yaprak yaylı süspansiyon kullanılmış.

Yeni Isuzu D-Max 2020 aralık ayı lansman fiyatları şöyle:

Isuzu D-Max V-GO 4x2 268.600 TL Isuzu D-Max V-GO 4x4 327.700 TL Isuzu D-Max V-LIFE 4x2 324.000 TL Isuzu D-Max V-LIFE 4x2 AT 354.000 TL Isuzu D-Max V-LIFE 4x4 336.000 TL Isuzu D-Max V-JOY 4x4 AT 370.100 TL Isuzu D-Max V-CROSS 4x4 AT 405.000 TL

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