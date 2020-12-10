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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Isuzu D-Max Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Bugün Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni Isuzu D-Max dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Yeni geliştirilen otomatik şanzımanla da satın alınabilen yeni D-Max'in fiyatı haberimizde
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Yeni Isuzu D-Max Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üretiminin de yapıldığı Tayland'da tanıtılan yeni Isuzu D-Max aradan geçen bir yıllık sürecin ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye lansmanı bugün gerçekleştirilen yeni Isuzu D-Max fiyatı 268.600 TL'den başlıyor.

    Yeni Isuzu D-Max Türkiye'de V-Go, V-Life, V-Joy ve V-Cross isimli donanım seviyeleriyle satın alınabiliyor. İlk iki donanım seviyesinde 4x2 ve 4x4 tercihi yapmak mümkün fakat V-Joy ve V-Cross sadece 4x4 ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Otomatik vites seçeneği V-Life versiyonunda da mevcut fakat giriş seviyesinde yalnızca manuel şanzıman bulunuyor.

    Donanım seviyeleri ve özellikleri

    Yeni Isuzu D-Max'in giriş seviyesinde gündüz sürüş farları, 18 inç çelik jantlar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, basamaklı arka tampon ve 4,2" TFT renkli gösterge ekranı gibi donanımlar yer alıyor. Güvenlik tarafında ise fren asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış ve iniş destek sistemi, çekiş kontrol sistemi, yağmur sensörü ve elektronik diferansiyel kilidi (4x4 versiyonlarda) gibi özellikler mevcut.

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    Yeni Isuzu D-Max Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Yen Isuzu D-Max'in V-Life versiyonunda giriş seviyesinden farklı olarak gümüş ön ızgara, ön sis farları, 18 inç koyu gümüş alüminyum jantlar, tek tuşla katlanır yan aynalar, manuel 6 yönlü sürücü koltuğu, 9" multimedya sistemi, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto desteği, 6 hoparlör, ön ve arka USB girişleri ve arka park sensörü gibi donanımlar görmekteyiz.

    Üçüncü seçenek olan V-Joy versiyonunda ise bir öncekine ek olarak Bi-LED farlar, LED gündüz sürüş farları, LED stoplar, LED sis farları, yan basamaklar, ön park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik dijital klima, ön ve arka deri koltuklar, iki kademeli ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli 8 yönlü sürücü koltuğu ve deri direksiyon simidi gibi özellikler devreye giriyor.

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    Yeni Isuzu D-Max'in en üst seviyesindeki V-Cross versiyonunun güvenlik teknolojileri tarafında oldukça zengin donanımlara sahip olduğunu görüyoruz. Dur kalk özellikli adaptif hız sabitleme, dönüş asistanı, stereo kamera, arka radar, çoklu çarpışma önleyici, otonom acil frenleme, ön çarpışma uyarı sistemi, hatalı kalkış önleyici, trafik işareti tanıma, akıllı hız sınırlama, arka çapraz trafik uyarı sistemi, kör nokta ve şerit takip uyarı sistemleri, merkezi hava yastığı ve otomatik kararan dikiz aynası bu donanımlar arasında.

    Yeni Isuzu D-Max'in kaputu altında 1.9 litrelik (1898cc) 163 beygir güç ve 360 Nm tork üreten dizel ünite bulunuyor. Aracın arka bölümünde çift salıncaklı bağımsız süspansiyon, arkada ise parabolik yaprak yaylı süspansiyon kullanılmış. 

    Yeni Isuzu D-Max 2020 aralık ayı lansman fiyatları şöyle:

    Isuzu D-Max V-GO 4x2 268.600 TL
    Isuzu D-Max V-GO 4x4 327.700 TL
    Isuzu D-Max V-LIFE 4x2 324.000 TL
    Isuzu D-Max V-LIFE 4x2 AT 354.000 TL
    Isuzu D-Max V-LIFE 4x4 336.000 TL
    Isuzu D-Max V-JOY 4x4 AT 370.100 TL
    Isuzu D-Max V-CROSS 4x4 AT 405.000 TL



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    AstRaso (A T) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En üst model Hilux'un en üst modelinden pahalı, Ranger Wildtrak 10 ileri 213ps ile aynı fiyat.
    Koskocaman bir HADİ LEN ORDAN!
    Yanıtla +20
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    ovrclds (kaan gzl) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şahsi kullanım için alınabilecek olan modeli vcross 4x4 o da muadillerinden pahalı, en boş versiyon olan v go 4x4 337 bin ki hilux un en dolusu invincible ile neredeyse aynı fiyat, işin açıkçası ölü doğmuş bir araç daha.. Hayatta başarılar..
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Artık sadece inceleme videolarına ve fotoğraflarına bakabiliyoruz sıfır araçların.
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ÖTV'si düşük bir araç nasıl bu kadar pahalı oluyor? (%9 ötv var yanılmıyorsam)
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    me.ke (mehmet koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tipi ve sunduğu donanım oldukça güzel ama motor seçimi kötü olmuş zira bu aracı alanlar genelde bir işletme üzerine alıyorlar bu nedenle mtv çok sorun olmuyor, fiyatı ise tam bir facia. Isuzu dünyanın önde gelen kamyon ve dizel motor üreticilerinden özellikle motorları sağlamlığıyla ün salmış bir marka bu motor seçimi kağıt üzerindeki verileri dikkate alırsak çok vasat, Gm ile ortağı olduğu duramax modelleri harika oysa...
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    GünahÇıkartanİmam (Enes Tok) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp koca bir çöp en üst paket Hilux en son 336.000₺ idi
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    CapriceClassic 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Boşline gerçekten çok kötü, şantiyeline olmuş. Orta donanım otomatik 350 bin tl, inanılmaz pahalı. Güya ötv yok denecek kadar az bu araçlarda. İsuzu burda iyi kar etmeyi planlamış ama satarsa eder o karı! Milletin 350 bin tl verip alacağını sanmıyorum orta donanım dmax’ı!
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    redferrari (red ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    ÖTV yüzde 15 mi, motor hacmi yüksek fiyatta etkisi var mı,
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    darthskywalker (Ac V) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tipi en güzel kamyonet bence bu ama böyle bir fiyat listesi olamaz kimse almaz ki bunu
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadı lan sanki bana uçak satıyor bu paranın arabası deyıl sattığınız araç kamyonet ıykı insanlar bu tarz araçlara yöneldi hemen bır vurgun peşindesız
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    parker48 (volkan tosun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ağır makyaj.
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    40 yaşıma kadar en hor kullanıp hiç bozulmayan, tıkırdamayan, gıcırdamayan araba. Yeni modele bir şey diyemem ama çok memnundum.
    Eder mi? Bilmem.
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