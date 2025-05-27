İSO 500 açıklandı: Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

Tam Boyutta Gör İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu: 2024 (İSO 500)" araştırmasının sonuçları açıklandı. 2024'te üretimden satışlara göre sıralama yapıldı. En büyük 500 sanayi kuruluşu belli oldu.

TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu

2024'te üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 651,6 milyar lira ile uzun yıllardır olduğu gibi yine Tüpraş oldu. İkinci sırada 356 milyar lira ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü sırada da 201,6 milyar lira ile Star Rafineri A.Ş. yer aldı. Her iki şirket de geçen yılki sıralarını korudu. Böylece geçen yıla göre İSO 500'ün ilk üç sırası değişmedi.

Geçen yıl ilk 10'da yer almayan İskenderun Demir Çelik ve Hyundai Motor Türkiye Otomotiv ilk 10'a yükseldi.

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Yerli otomobil TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş.) 2024'te üretimden satışlardan 41,11 milyar lira gelir elde ettiği açıklandı. Önceki yıla göre 5 basamak yükselen Togg, 37'nci sırada yer aldı.

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İSO 500’deki şirketlerin üretimden satışları 2024'te yüzde 36 artışla 8,7 trilyon liraya yükseldi. Üretimden satışlar 2024'te reel olarak yüzde 3,4 azaldı. İSO 500’ün faaliyet karı 2024'te yüzde 31,6 oranında azalarak 937 milyar TL'den 641 milyar TL'ye geriledi. Buna paralel olarak faaliyet karlılığı oranı da yüzde 12,5'ten yüzde 6,2'ye indi. Bu oran 2014-2023 ortalaması olan yüzde 10,4'ün oldukça altında gerçekleşti.

TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN yükselişte

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) 6 sıra birden yükselerek listede 11'inci sıraya yükseldi. ASELSAN, 2 sıra yükselerek 17'nci sırada yer aldı. ROKETSAN, 15 sıra yükselerek 35'nci sıraya yerleşti.

İSO 500 (2024) En Büyük Sanayi Kuruluşları 2024 Sıra 2023 Sıra Firma Üretimden net satışlar (TL) 1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 651,642,671,671 2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 355,965,482,773 3 3 Star Rafineri A.Ş. 201,649,898,936 4 5 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 168,993,344,898 5 4 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 166,585,257,103 6 6 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 159,369,763,588 7 7 Arçelik A.Ş. 133,336,266,536 8 12 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 109,987,451,957 9 10 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 103,693,627,463 10 13 Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. 103,045,629,000 11 17 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 98,058,095,572 12 8 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 93,217,951,977 13 15 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. 90,670,804,917 14 14 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 88,447,241,399 15 57 Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 85,798,171,736 16 23 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 82,486,584,509 17 19 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 78,633,876,567 18 21 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 77,594,444,844 19 20 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 72,775,093,170 20 16 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 72,523,608,366

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İSO 500 açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları

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