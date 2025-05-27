Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İSO 500 açıklandı: Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

    İSO 500'ün yeni listesi paylaşıldı. Türkiye'deki en büyük sanayi kuruluşları açıklandı. İSO 500'deki şirketlerin karlılığında düşüş yaşandı.                       

    İSO 500 açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları Tam Boyutta Gör
    İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu: 2024 (İSO 500)" araştırmasının sonuçları açıklandı. 2024'te üretimden satışlara göre sıralama yapıldı. En büyük 500 sanayi kuruluşu belli oldu.

    TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu

    2024'te üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 651,6 milyar lira ile uzun yıllardır olduğu gibi yine Tüpraş oldu. İkinci sırada 356 milyar lira ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü sırada da 201,6 milyar lira ile Star Rafineri A.Ş. yer aldı. Her iki şirket de geçen yılki sıralarını korudu. Böylece geçen yıla göre İSO 500'ün ilk üç sırası değişmedi.

    Geçen yıl ilk 10'da yer almayan İskenderun Demir Çelik ve Hyundai Motor Türkiye Otomotiv ilk 10'a yükseldi.

    Yerli otomobil TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş.) 2024'te üretimden satışlardan 41,11 milyar lira gelir elde ettiği açıklandı. Önceki yıla göre 5 basamak yükselen Togg, 37'nci sırada yer aldı.

    İSO 500 açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları Tam Boyutta Gör

    İSO 500’deki şirketlerin üretimden satışları 2024'te yüzde 36 artışla 8,7 trilyon liraya yükseldi. Üretimden satışlar 2024'te reel olarak yüzde 3,4 azaldı. İSO 500’ün faaliyet karı 2024'te yüzde 31,6 oranında azalarak 937 milyar TL'den 641 milyar TL'ye geriledi. Buna paralel olarak faaliyet karlılığı oranı da yüzde 12,5'ten yüzde 6,2'ye indi. Bu oran 2014-2023 ortalaması olan yüzde 10,4'ün oldukça altında gerçekleşti.

    TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN yükselişte

    TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) 6 sıra birden yükselerek listede 11'inci sıraya yükseldi. ASELSAN, 2 sıra yükselerek 17'nci sırada yer aldı. ROKETSAN, 15 sıra yükselerek 35'nci sıraya yerleşti.

    İSO 500 (2024) En Büyük Sanayi Kuruluşları
    2024 Sıra 2023 Sıra Firma Üretimden net satışlar (TL)
    1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 651,642,671,671
    2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 355,965,482,773
    3 3 Star Rafineri A.Ş. 201,649,898,936
    4 5 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 168,993,344,898
    5 4 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 166,585,257,103
    6 6 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 159,369,763,588
    7 7 Arçelik A.Ş. 133,336,266,536
    8 12 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 109,987,451,957
    9 10 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 103,693,627,463
    10 13 Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. 103,045,629,000
    11 17 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 98,058,095,572
    12 8 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 93,217,951,977
    13 15 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. 90,670,804,917
    14 14 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 88,447,241,399
    15 57 Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 85,798,171,736
    16 23 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 82,486,584,509
    17 19 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 78,633,876,567
    18 21 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 77,594,444,844
    19 20 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 72,775,093,170
    20 16 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 72,523,608,366
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford c-max tavsiye eder misiniz ziraat dekont hazırlama ankara belek hangi yoldan gidilir askerlik muayenesi nasıl yapılır hulk civic

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum