Bakan Karaismailoğlu: "Yerli elektrikli scooter'ların üretimi için çalışmalara başladık"

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Özellikle pandemi sürecinde toplu ulaşımdan biraz da olsa uzaklaşabilmek için daha sık kullanılmaya başlanan elektrikli scooter'lar son dönemde sıkça gündeme geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle kurulan 'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi'nin basın toplantısında konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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Bakan Karaismailoğlu, "Kent içi ulaşımda, geleneksel ulaşım yerine elektrikli scooterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür bir şekilde varlıklarını hissediyorlar.Türkiye'de 35 binin üzerinde e-scooter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Yerli ve milli elektrikli scooterların üretimi için çalışmalara başladık.

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Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşıma araçları yerine mikro mobilite araçlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu araçlar üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın paylaşımlı elektrikli scooter sektörüne girmeye hazırlandığını açıklanmıştı. İsmi Çuf Çuf olarak belirlenen sistemde yerli elektrikli scooter'lar kullanılacağı ve ilk etapta istasyonlarda hizmet verileceği ifade edilmişti.

https://www.iha.com.tr/haber-ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-yerli-ve-milli-elektrikli-scooterlarin-uretimi-icin-calismalara-basladik-870120/

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