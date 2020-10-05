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    Bakan Karaismailoğlu: "Yerli elektrikli scooter'ların üretimi için çalışmalara başladık"

    Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi'nin basın toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, elektrikli scooter'ların Türkiye'de 3 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanıldığını söyledi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan Karaismailoğlu:
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    Özellikle pandemi sürecinde toplu ulaşımdan biraz da olsa uzaklaşabilmek için daha sık kullanılmaya başlanan elektrikli scooter'lar son dönemde sıkça gündeme geliyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle kurulan 'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi'nin basın toplantısında konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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    Bakan Karaismailoğlu, "Kent içi ulaşımda, geleneksel ulaşım yerine elektrikli scooterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür bir şekilde varlıklarını hissediyorlar.Türkiye'de 35 binin üzerinde e-scooter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Yerli ve milli elektrikli scooterların üretimi için çalışmalara başladık.

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    Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşıma araçları yerine mikro mobilite araçlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu araçlar üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

    Geçtiğimiz ay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın paylaşımlı elektrikli scooter sektörüne girmeye hazırlandığını açıklanmıştı. İsmi Çuf Çuf olarak belirlenen sistemde yerli elektrikli scooter'lar kullanılacağı ve ilk etapta istasyonlarda hizmet verileceği ifade edilmişti.



    https://www.iha.com.tr/haber-ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-yerli-ve-milli-elektrikli-scooterlarin-uretimi-icin-calismalara-basladik-870120/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Zeen (Burak kaya) 2 hf. en beğenilen
    TÜRK MALI denilmediği sürece,



    yerli ve milli denilen ürünü almam



    hadi rastgele
    Yanıtla +25
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    monacomen 2 hf. (düzenlendi)
    Elektrikli otomobil üretirken elektrikli scooter henüz hiç üretmemek!!! Bence daha önce düşünebilirdik, belki bu kadar tutulacağı kimsenin aklına gelmedi.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Cem (Cem Kaya) 2 hf.
    Bunlar neyi biz yapacağız dese, yapmadan çokkk önce var olanların vergisi, fiyatı vs. artıyor, ulaşılmaz hale geliyor. Scooter ihtiyacı olan elini çabuk tutsun, avrupada araba fiyatına scooterlara binmeye hazır olun, uçuş başladı.
    Bunlar neyi biz yapacağız dese, yapmadan çokkk önce var olanların vergisi, fiyatı vs. artıyor, ulaşılmaz hale geliyor. Scooter ihtiyacı olan elini çabuk tutsun,...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakk, (Burakk gizli) 2 hf. (düzenlendi)
    Bakanlıklar işlerini doğru yaptıkları sürece Scooter falan yapmalarına gerek yok.

    Bu tarz teknoloji ürünlerinin geliştirileceği yerler (örn. teknoparklar) ve finansal destekler (Kosgeb vs.) doğru şekilde dağıtılıp kullanıldığı sürece bu tarz projeleri tasarlayıp hayata sokabilecek çok fazla deneyimli, eğitimli ve yetenekli insan var piyasa.
    1 Yanıt Yanıtla
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    İl teber (Tolga ) 2 hf. burakk,
    Zaten ayrıntılı haberi okusaydın scooterı bakanlık üretmeyecek.Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde kurulan "Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi-Mobility LAB." tasarım çalışmalarını yapacak.Üretim çalışmaları ise zaten ayrı bir dünya.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Yerli lafını duyunca dikenleriniz çıkıyor nedense. Ya bu kadar düşman olunur mu kendi ülkene arkadaş?
    Yanıtla +1
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf.
    Dövlet: hmm 3 milyon kişi kullanıyor demek buna bir el atalım..
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    savinelli (Ahmet A.) 2 hf.
    Martı ve ÇufÇuf gibi kiralama uygulamarı için kullanılmak üzere çalışma yapılmasındansa bireysel olarak satın alınabilecek e-skuter için bir üretim planlansa keşke. BOYUEDA gibi yüksek menzilli ve güçlü cihazlar üretildiğinde özellikle İstanbul gibi yokuşu bol ve çok trafikli şehirlerde gerçekten hayat kurtarıcı olacaktır. İnsanlar bu tarz cihazları kullanmaya başladıkça araç trafiği de azalacaktır.
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    Cem (Cem Kaya) 2 hf.
    Bunlar neyi biz yapacağız dese, yapmadan çokkk önce var olanların vergisi, fiyatı vs. artıyor, ulaşılmaz hale geliyor. Scooter ihtiyacı olan elini çabuk tutsun, avrupada araba fiyatına scooterlara binmeye hazır olun, uçuş başladı.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Jose_Gökhan 2 hf.
    Üretsinler ama vergi eklemesinler.İnsanlar arabayı bıraktı artık motor bile almak imkansız hale geldi.Benim zamanında 18000 tl ye fazla bulup almadığım mt-07 kimbilir ne kadar şimdi.Yapılması gereken scooter kullananlara kişilere bir kural kitabı getirmek.Kurallara uymayanlar ceza yesin.Fİyatlarını da uygun yapsınlşar bi zahmet.
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 2 hf.
    Martı scooterları Türkiyede üretiliyor Anadolu1 adı ile.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Çuf Çuf nedir Allah aşkına? Bu yerli sistemler neden bu kadar kötü isimlendiriliyor, kimler var bunun arkasında, stajyerlere mi veriyorlar isimlendirme görevini? Yaani, BiP ve aklıma şuan gelmeyen diğer isimler.
    Yanıtla +5
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    fuckulteli 2 hf.
    Uyduruk bir elektrikli scooter'ı üretmek ne büyük gündem oluyor.. Beyaz eşya üreten, otomobil yan sanayisi olan bir ülke olarak scooter üretilmemesi buraya yönelinmemesidir sadece. Belki ülke olarak üretimden bir adım önceki eksikliğimiz neyi üreteceğimize karar veremememizdir.

    Üretim yaparken de, ucuz ve rekabetçi olsun diye kalitesinden ödün verirsen kendi vatandaşının gözünde bile kendi ürettiğine, Çin malına verilen değer kadar değer verilir.

    Ben bir bisiklet kullanıcısıyım, bisiklet trafiğe daha uygun olmasına rağmen trafiktekilerin maganda gibi araç kullanmalarından tehlikeli olabiliyor. Scooter ayaktaki kullanıldığından daha az güven veriyor.

    Her şey insanda bitiyor arkadaş. Medeniyet nedir bilmeyen ülkede yaşıyoruz. Kimse ne kural tanıyor, ne nezaket sahibi.. Sadece bunu okuyan 10 kişinin iyi olmasıyla koca ülke medeni olmuyor. Otomobilden bakan biri o scooter sürücüsünü böcek gibi görecektir, sen benim yolumu niye işgal ediyorsun diyerek.. Scooter sürücü de belki hatalar yapacaktır.. Curcuna..
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 2 hf.
    Bir kere de önce yapın sonra çıkın aha bunu yaptık deyin yaa.
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    2410 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli scooter, yerli elektrikli scooter ve
    4 etiket daha çuf çuf Türkiye Haberleri e-scooter Bilim ve Teknoloji
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