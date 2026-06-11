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    Araba güneşlik tavsiyesi için en iyi oto cam güneşliği modelleri (2026)

    Araba güneşlikleri, yazın aracın içinin fırına dönüşmesini engelleyen harika bir koruyucu. Peki en iyi araç güneşliği hangisi? İşte ön cam için oto güneşlik modelleri ve fiyatlar:

    Araba güneşliği, aracınızı sık sık güneşte park ediyorsanız olmazsa olmaz bir aksesuardır. Güneşlik, ön camdan gelen ışığı yansıtarak, aracınızı daha serin tutar ve döşemelerinizi UV hasarından korur. Deri ve kumaşlar güneş ışığına maruz kaldıkça zamanla solmaya başlar ancak düzenli olarak oto güneşlik kullanmak bu etkiyi önemli ölçüde yavaşlatır. Açılıp kapanması son derece kolay olan şemsiye tipi ön cam güneşlikleri, aracın ön konsolunu ve direksiyonunu koruyan tam kapatıcı vantuzlu perdeler, aracın cam ölçüleriyle birebir uyumlu olup içeriye hiç ışık sızdırmayan özel üretim kalın güneşlikler, şu an piyasadaki en popüler ve yüksek verimli seçenekler arasındadır. Peki, en iyi oto cam güneşliği hangisi? Araba güneşlik tavsiye listemizde kullananların en memnun kaldığı oto güneşlik modelleri yer alıyor. (Bu liste “Otomobil güneşlik fiyatları ne kadar?” merak edenler için de bir fikir vermektedir.)

    En İyi Oto Cam Güneşlikleri 🚗
    Marka/Model ☀️ Fiyat 🏷️
    Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik 300 TL
    Ankanorm Katlanabilir Dışı Metalize Arası Balonlu Ön Cam Oto Araba Güneşliği 300 TL
    Romofy Araba Ön Cam Güneşlik Kolay Katlanabilir 479 TL
    Wiforte Katlanabilir Araç Ön Cam Güneşlik 299 TL
    Ankaflex-2 Adet Araba Yan Pencere Güneşlik 329 TL
    Oziral Araç Ön Cam Güneş Şemsiyesi 367 TL
    Luti Concept Araba Oto Arka ve Yan Cam Araç Güneşlik Perde Seti 349 TL
    TİNEKE Araba Araç Oto Yan Cam Güneşlik 129 TL
    WONKEY Katlanabilir Metalize Ön Cam Oto Araba Güneşliği 300 TL
    Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği 279 TL

    Araba güneşliği fiyatları ve kullanıcı yorumları dikkate alındığında; araç ön cam güneşlik tavsiyesi olarak Orret Home, Romofy, Wiforte, Luti Concept markalarının katlanır, şemsiye ve perdeli oto güneşlik modelleri önerilebilir.

    1️⃣ Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik

    araba ön cam güneşlik tavsiye Orret Home Tam Boyutta Gör
    Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik, özellikle yaz aylarında araç içi sıcaklığını düşürmek ve UV ışınlarını engellemek için tasarlanmış, şemsiye mekanizmasına sahip pratik bir koruma seti. Bu güneşlik, geleneksel katlanabilir panellerin aksine, bir şemsiye gibi saniyeler içinde açılıp kapanabilen bir yapıya sahip. Araç ön cam güneşliği, klasik güneşliklere göre çok daha hızlı kurulması, direksiyon ve vitesin ısınmasını etkili bir şekilde önlemesi ve saklama kolaylığıyla tavsiye ediliyor.
    • Yüksek güneş koruması
    • Şemsiye tasarımı (Kolay açılır ve katlanabilir kullanım)
    • Otomobil ön cam uyumlu (Çoğu araç tipiyle uyumlu ölçüler)
    • Yıpranmaya dayanıklı malzeme (Uzun ömürlü, kaliteli yapı)
    • Tam kapsama alanı (Ön camı tamamıyla örter)
    • Kolay kurulum (Montaj gerektirmez)
    • Çok amaçlı kullanım (Güneşlik dışında gölgelik veya acil durumda şemsiye olarak kullanma)

    Orret Home Oto Güneşlik Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Oto şemsiyesi olarak ön cam güneşliği için kolay ve pratik bir ürün. Araç numaratörü hediyeniz icin de teşekkürler.

    ✍🏻 Şemsiye şeklinde olması açıp kapatma konusunda çok iyi, yer kaplamıyor. Duster aracım için aldım, açıldığı zaman sap kısmını destekleyecek bir şey yok, o nedenle sıkıntı olabilir; bende tablet var o sayede duruyor. Camın genişliğinden fazla boyu var, bu nedenle fazla fazla kapatıyor. Yükseklik ise neredeyse tam geldi ama bildiğim kadarı ile Duster’ların cam yükseklikleri kısa, diğer araçlarda nasıl olur bilemiyorum, ben bir problem yaşamadım. Fiyatı düşünüldüğünde gayet kullanışlı, yanında verilen numaratör de cabası. Bu fiyata her türlü alınır.

    2️⃣ Ankanorm Katlanabilir Dışı Metalize Arası Balonlu Ön Cam Araba Güneşliği

    en iyi oto güneşliği Ankanorm Tam Boyutta Gör
    Ankanorm katlanabilir metalize oto güneşliği, araç içi sıcaklığı düşürmek ve torpido ile direksiyonu güneşin zararlı etkilerinden korumak için tasarlanmış uygun fiyatlı bir araç aksesuarı. Orret Home gibi şemsiye tipi modellerin aksine, bu ürün klasik katlanabilir panel yapısında ve vantuzlarla cama sabitleniyor. Üzerindeki lastikler sayesinde katlandığında minimum yer kaplıyor ve torpido gibi alanlarda kolayca saklanabiliyor. Araba ön cam güneşlik tavsiyesi isteyenlere Ankanorm ürünlerini öneririz.
    • Dış yüzeyi alüminyum metalize reflektörlüdür; bu sayede güneş ışığını %99'a kadar engeller
    • Torpido, direksiyon ve diğer deri/plastik aksamları koruma
    • Katlanabilir tasarımıyla araç içinde az yer kaplar
    • 150 x 70 cm ölçülerindedir

    Ankanorm Araç Ön Cam Güneşlik Kullanıcı Yorumları

    ✍🏻 Ürün çok güzel SUV aracıma biraz büyük geldi ama gayet iyi bu şekilde ön camı tamamen kapatıyor.

    ✍🏻 Kalite bakımından endişe etmeyin. SUV araçlar için bile büyük boyutta. Marketlerde daha küçük ve ucuzları var ancak kalitelerini bilmiyorum. Benim beklentimi karşıladı.

    3️⃣ Romofy Kolay Katlanabilir ve Yer Kaplamayan Araba Ön Cam Güneşliği

    araç ön cam güneşlik tavsiye Romofy Tam Boyutta Gör
    Araç ön camı için özel olarak tasarlanmış güneşlik, güçlü UV ışınlarını engelleyerek aracın iç sıcaklığını düşürüyor. Sıcak yaz günlerinde aracınızın içinin serin ve konforlu kalmasına, böylece hem sizin hem de aracınızın içindeki eşyaların korunmasına yardımcı oluyor. Oto güneşliği, yüksek kaliteli 240T polyester kumaştan üretildiğinden uzun ömürlü kullanım sunuyor. Hafif yapısıyla da kolayca katlanıyor ve aracınızda minimum yer kaplıyor. Araç cam güneşliği, herhangi bir araç için uygun ve alet gerektirmeden kolayca monte edilebiliyor. Katlanabilir yapısı ve özel saklama çantası ile kullanılmadığı zamanlarda da düzeninizi korumanızı sağlıyor. Romofy, en iyi oto güneşliği modelleri arasında gösterilebilir.
    • Üstün güneş koruması
    • Dayanıklı ve hafif malzeme
    • Katlanabilir yapı ve özel saklama çantası
    • İkili katlama seçeneğiyle kolay kullanım
    • Araç gölgeliğinin ölçüsü: 150 x 70 cm

    Romofy Araba Ön Cam Güneşliği Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gerçekten çok memnun kaldım. Tam ölçü, kaliteli malzeme, katlaması da çok pratik. Arabamın içi eskisi gibi kavrulmuyor. Bu tarz bir ürün almak isteyenler başka ürün aramasın boşuna. Kesinlikle tavsiye ederim.

    ✍🏻 Benzer işi yapan ürünlerin bir kısmı çok daha pahalı, neredeyse 2 katı fiyatta. Bu ürün bence yeterli. Clio 5 aracımın ön camına tam uydu kapattı. Büyük araçlar için boşluk kalabilir. İş görüyor, mükemmel bir performansı yok ama bu tarz ürünler zaten güneş ışığını yansıtma ve sıcaklığı azaltma üzerine kurulu. Tamamen güneş kesmesi vs beklenmemeli. Katlanması ve kılıfına koyup torpidoda rahatça taşınması iyi.

    4️⃣ Wiforte Katlanabilir Araç Ön Cam Güneşlik

    oto güneşlik tavsiye Wiforte Tam Boyutta Gör
    Wiforte katlanabilir araba ön cam güneşliği, hem klasik katlanabilir panel hem de modern şemsiye tipi tasarımlarıyla araç içi sıcaklığını düşürmek ve döşemeleri UV ışınlarından korumak için geliştirilmiş harika bir aksesuar. Özel yalıtım malzemesi sayesinde yazın güneş ışığını %99'a kadar engelleyerek iç mekânı serin tutarken, kışın dondurucu soğuklardan koruyor. Wiforte, dört mevsim kullanılabilmesi, malzeme kalitesi ve geniş araç uyumluluğuyla tercih edilebilecek en iyi oto güneşlikler arasında.
    • 150 x 70 cm geniş ölçüler
    • Maksimum UV koruma ve konfor
    • Özel yalıtım malzemesi
    • Katlanabilir ve kompakt tasarım
    • Yazın ve kışın kullanma
    • Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme
    • Tüm araç tiplerine uygun

    Wiforte Katlanabilir Ön Cam Güneşliği Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 1 aydır kullanıyorum arabanın içine girdiğimde artık saunaya girmiş gibi hissetmiyorum. İçinden cama tutturmak için vantuzlar çıkıyor ama onları kullanmadım. Arabanın güneşlikleri ile cama dayayıp kullanıyorum. Yuvarlık olanlar yerine bunu almak daha mantıklı çok kolay toplanıp açılıyor.

    ✍🏻 Merhabalar, ürünü büyüklüğü için almıştım. Honda Civic aracımın ön camına tam kapatacak ölçülerde oldu. Teşekkür ederim.

    5️⃣ Ankaflex Araba Yan Pencere Güneşlik (Bebek için Araç Perde)

    araba yan cam güneşlik öneri Ankaflex Tam Boyutta Gör
    Ankaflex araba yan pencere güneşliği, özellikle bebekli aileler için tasarlanmış, güneşin zararlı UV ışınlarını engelleyen ve araç içini serin tutan pratik bir yan cam perdesi. Bu güneşlik modeli, klasik vantuzlu modellerden farklı olarak esnek file (elastik kumaş) yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli, esnek ve dayanıklı polyester file kumaştan üretilmiş. Bir çorap gibi kapı çerçevesinin üzerine geçiriliyor. Bu sayede güneşlik takılıyken bile camı açıp kapatabiliyor, aracın içine taze hava girmesini sağlayabiliyorsunuz. Esnek yapısı sayesinde çoğu binek araç, SUV ve ticari araç kapısıyla uyumlu. Ankaflex, özellikle bebek için araba güneşliği arayanlara tavsiyemizdir.
    • Bebekli ailelere özel yan cam perdesi
    • Dayanıklı malzeme
    • Esnek ve lastikli yapı
    • UV ve ısı koruması

    Ankaflex Araba Yan Pencere Güneşlik Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bebeğim arabadayken güneşten çok rahatsız oluyordu. Çözümü bu perdeler sayesinde bulduk. Kaliteli ve aracıma tam oldu. Memnun kaldım.

    ✍🏻 Küçük bebeğimin olması nedeniyle aldım, iyi ki de almışım. Bebeğimi rahat şekilde emzirebiliyorum. Araç camımı tam istediğim gibi kapladı. Kalitesi de güzel.

    6️⃣ Wonkey Katlanabilir Metalize Ön Cam Oto Araba Güneşliği

    ön cam güneşlik modeli Wonkey Tam Boyutta Gör
    WONKEY katlanabilir oto güneşliği, yaz aylarında aracın iç sıcaklığını düşürmek, UV ışınlarını engellemek ve iç aksamın solmasını önlemek amacıyla tasarlanmış pratik bir koruma ürünü. Güneşliğin dış yüzeyi güneş ışığını yansıtan alüminyum folyo ile kaplıyken, iç kısmı ısı yalıtımını artırmak için "patpat balon" olarak bilinen hava kabarcıklı katmanla kalınlaştırılmış. Cama yapışan 2 adet vantuz ile sabitleniyor. Tasarımındaki "U" şeklindeki kesik kısım, dikiz aynasının altına tam oturacak şekilde planlanmış. Lastikli ve katlanabilir yapısı sayesinde kullanılmadığında katlanarak bagajda veya araç içindeki dar alanlarda kolayca saklanabiliyor.
    • Premium malzeme kalitesi
    • Kolay kurulum, taşıma ve saklama
    • UV koruyucu
    • 140 x 70 cm boyutunda

    7️⃣ Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

    oto cam güneşliği öneri Hoala Tam Boyutta Gör
    Hoala, oto güneşlik önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz markalardan biri. Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği, yenilikçi şemsiye tasarımı sayesinde pratik kullanım ve yüksek ısı koruması sunuyor. Klasik vantuzlu modellerin aksine, standart şemsiye gibi saniyeler içinde açılıp ön cama yerleştirilebiliyor. Kullanılmadığı zamanlarda katlanarak küçük bir boyuta geliyor ve kolayca saklanabiliyor.
    • Aracın içini serin tutar
    • UV ışınlarından koruma
    • Kolay kullanım
    • Katlanabilir ve taşınabilir
    • Evrensel uyumluluk

    Hoala Otomobil Ön Cam Güneşliği Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Aldığım günden beri herkese tavsiye ediyorum. Manisa gibi güneşi bol olan şehirlerde harika kurtarıcı.

    ✍🏻 Ürün beklediğimden de kaliteli. Araç içini çok iyi koruyor ve kullanımı pratik. Kesinlikle tavsiye ederim.

    8️⃣ Oziral Araç Ön Cam Güneş Şemsiyesi

    araba ön cam güneş koruyucu şemsiye Oziral Tam Boyutta Gör
    Oziral Araç Ön Cam Güneş Şemsiyesi, klasik güneşliklerin aksine şemsiye mekanizmasıyla çalışan, pratik kurulumu ve yüksek ısı yalıtımıyla öne çıkan bir koruma ürünü. Kompozit peptit malzemeden üretilen bu güneşlik, güneş ışınlarını %99 oranında engelleyerek araç içi sıcaklığını 20°C'ye kadar düşürebiliyor. Araba güneşliği ön cam 79 x 140 cm ölçülerinde olmasıyla çoğu küçük araba, sedan, SUV, MPV, minivan, pikap kamyonu vb. için uygun. Araba ön cam güneş koruyucu şemsiye arıyorsanız, en çok tercih edilen markalardan Oziral ürünü listenizde olmalı.
    • Mükemmel güneş koruması
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Geniş uyumluluk
    • Kurulumu ve saklaması kolay
    • Çizmeyen tasarım

    Oziral Araba Ön Cam Güneş Şemsiyesi Yorumları 💬

    ✍🏻 Kalitesi gerçekten çok iyi ve kullanımı çok basit. Güneşliği ön camın önüne tutuyorsunuz ve halkayı çekiyorsunuz, ardından tamamen açılıyor. Daha sonra Velcro bağlantı elemanıyla dikiz aynasına sabitleniyor. Artık güneş ışığı doğrudan gösterge paneline veya deri döşemeye gelmiyor, mükemmel koruma sağlıyor. Dış kaplamanın kendisi yansımaları önlemede çok etkili. Şiddetle tavsiye ederim.

    ✍🏻 Çok hızlı ve kolay bir şekilde açılıp kapanıyor, bu da sık kullanım için çok önemli. Gösterge panelini ısıdan korumak için yeterli opaklığa sahip. Memnun kaldım.

    Araba güneşliği seçerken nelere dikkat edilmeli 🧐

    araba güneşliği seçerken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Ön camın ölçüleri (genişlik ve yükseklik)
    2. Malzeme ve yansıtma özelliği
    3. Kullanım ve katlama pratikliği
    4. Sabitleme (Montaj) şekli
    5. Kullanıcı deneyimi

    En İyi Oto Cam Güneşlikleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1957


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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