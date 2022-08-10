Bakan Muş, otomobil satışında 'süre ve kilometre' kısıtlamasını resmi olarak duyurdu

Tam Boyutta Gör

Kısa süre önce otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni alınan sıfır kilometre araçların satışına süre veya kilometre kısıtlaması getirileceğini duyurmuştu. Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklama bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi.

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarının önüne geçilmesi için yapılacağı söylenen düzenleme ile ilgili bilgi paylaşan Bakan Muş, hazırlanan yönetmelik kapsamında "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler ve rentacar'lar (araç kiralama şirketleri) 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" şeklinde konuştu.

Alınan sıfır otomobilin satışına süre veya km kısıtlaması geliyor 1 gün önce eklendi

Bakan Muş, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın.

Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bakan Muş duyurdu: Otomobil satışına süre ve km sınırlaması