Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile sıfır otomobillerin ve sıfır motosikletlerin ikinci el olarak satışında 6 ay ve 6 bin km doldurma şartı uzatıldı. Önceki yönetmeliğe göre 1 Ocak 2025 olan tarih 6 ay uzatılarak 1 Temmuz 2025 olarak güncellendi.

Buna göre 1 Temmuz 2025’e kadar ikinci el durumundaki araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km dolmadan satışına izin verilmiyor. Bu sınırlama tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi bir kez daha 6 aylığına uzatıldı.

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"6 ay 6 bin km" sınırlaması ne zaman bitiyor?

Bu defa yapılan değişiklik ile yönetmelikteki “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirildi ve aynı fıkranın sonuna şu cümle eklendi: “Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.” Bu cümlenin eklenmesiyle birlikte 2022’den beri hayatımızda olan 6 ay 6 bin km şartı için son tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı bu yönetmeliğin süresini en fazla 6 ay daha uzatabilecek. 6 aya ek olarak bir daha uzatma yapılmayacak. 1 Temmuz 2025 tarihinde veya 6 aylık ertelemeyle en geç 1 Ocak 2026 tarihinde 6 ay 6 bin km sınırlaması tamamen yürürlükten kalkacak.

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Söz konusu düzenleme, çip krizinin yaşandığı dönemlerde sıfır otomobillerin ikinci elde fahiş fiyatlara satışını önlemek için Eylül 2022’de getirilmişti. Sonrasında 6 aylık dönemler halinde uzatılarak günümüze kadar devam etti. Günümüzde sıfır otomobil almak isteyen kullanıcılar liste fiyatına sıfır otomobil bulabiliyor. Bu nedenle 6 ay 6 bin km sınırlaması 2025'te son kez uygulanacak.

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İkinci el otomobiller için 6 ay 6 bin km sınırlaması uzatıldı