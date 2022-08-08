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    Alınan sıfır otomobilin satışına 'süre veya kilometre' kısıtlaması geliyor

    Emre Özpeynirci'nin haberine göre otomotiv pazarındaki düzensizliğin önüne geçmek için yeni bir adım atılacak. Alınan yeni aracın satışına kısıtlama getiren düzenleme şirketler için uygulanacak.
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    Alınan sıfır otomobilin satışına süre veya km kısıtlaması geliyor
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    Yüksek fiyatlar, bulunurluk sıkıntısı ve fırsatçılık gibi konularla gündemden düşmeyen otomobil pazarı için yeni bir düzenleme gündemde. Emre Özpeynirci'nin kaleme aldığı habere göre sıfır alınan bir aracın satışına 'süre ve kilometre' kısıtlaması geliyor.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz hafta bir gazeteye yaptığı açıklamada otomotivde fırsatçılığın önüne geçmek için belli kilometre dolmadan veya süre geçmeden yapılan satışlara kısıtlama getireceklerini duyurmuştu. Özpeynirci'nin Bakan Muş ile görüşen OYDER Başkanı Altuğ Erciş'ten aldığı bilgilere göre bu kısıtmalanın detayları belli oldu.

    Buna göre, Ticaret Bakanlığı, piyasayı yükselten fırsatçıların ve yatırım amaçlı alanların önüne geçmek için yapacağı düzenleme ile satın alınan yeni bir aracın 6 ay geçmeden veya 5 bin kilometre dolmadan satılmasını yasaklayacak. Bunu yapanlara ise ciddi yaptırımlar uygulanacak. Verilen bilgiye göre bu düzenleme kalıcı değil geçici olacak. Ayrıca düzenleme şahıslara değil şirketlere yönelik bir düzenleme olacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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    Türkiye Haberleri, otomotiv ve
    5 etiket daha sıfır araba düzenleme kısıtlama Teknoloji Haberleri Yaşam
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