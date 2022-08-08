Alınan sıfır otomobilin satışına 'süre veya kilometre' kısıtlaması geliyor

Tam Boyutta Gör

Yüksek fiyatlar, bulunurluk sıkıntısı ve fırsatçılık gibi konularla gündemden düşmeyen otomobil pazarı için yeni bir düzenleme gündemde. Emre Özpeynirci'nin kaleme aldığı habere göre sıfır alınan bir aracın satışına 'süre ve kilometre' kısıtlaması geliyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz hafta bir gazeteye yaptığı açıklamada otomotivde fırsatçılığın önüne geçmek için belli kilometre dolmadan veya süre geçmeden yapılan satışlara kısıtlama getireceklerini duyurmuştu. Özpeynirci'nin Bakan Muş ile görüşen OYDER Başkanı Altuğ Erciş'ten aldığı bilgilere göre bu kısıtmalanın detayları belli oldu.

Çinli Geely, yeni kompakt SUV modeli Boyue L'i tanıttı 16 sa. önce eklendi

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, piyasayı yükselten fırsatçıların ve yatırım amaçlı alanların önüne geçmek için yapacağı düzenleme ile satın alınan yeni bir aracın 6 ay geçmeden veya 5 bin kilometre dolmadan satılmasını yasaklayacak. Bunu yapanlara ise ciddi yaptırımlar uygulanacak. Verilen bilgiye göre bu düzenleme kalıcı değil geçici olacak. Ayrıca düzenleme şahıslara değil şirketlere yönelik bir düzenleme olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Alınan sıfır otomobilin satışına süre veya km kısıtlaması geliyor