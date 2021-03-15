Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizdeki Covid-19 aşı çalışmaları hakkında son durumu açıkladı. Ülkemizde çok sayıda aşı adayı bulunuyor. İlk yerli aşının yıl sonuna kadar hazır olması hedefleniyor.

Bakan Mustafa Varank’ın açıklamalarına göre Kayseri’deki aşı adayının Faz 2 çalışmaları yürütülüyor ve Faz 3 aşamasına geçmek üzere.

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Üç farklı aşı projesinin insanlı denemesine başlamak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvuru yapıldı. TİTCK tarafından aşılar inceleniyor. Bu üç aşı adayı inaktif aşı, adenoviral ve VLP yöntemleriyle hazırlandı. Dünyada sadece 2 ülke VLP (virüs benzeri parçacıklar) yöntemiyle aşı geliştirmeye çalışıyor. Türkiye’nin aşı adayı tamamlandıktan sonra dünyadaki ilk VLP aşı olabilir.

Bakan Varank, yerli koronavirüs aşısının sene sonu tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. İnşallah sene sonuna kadar kendi yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Dolayısıyla burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek salgınla mücadelede önemli bir başarı olacağını biliyoruz ve diğer ülkelerle bunu paylaşmak için de hazırlıklarımızı yapıyoruz."

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-varank-yerli-asida-hedefimiz-sene-sonu/2176389

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