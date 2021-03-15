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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması

    Sanayi ve Tekenoloji Bakanı Mustafa Varank, bir yerli aşı adayının Faz 3 aşamasına geçmek üzere olduğunu, üç yerli aşı adayının ise TİTCK başvurusunun yapıldığını açıkladı.
    15 Mart 2021, 18:50 (6 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizdeki Covid-19 aşı çalışmaları hakkında son durumu açıkladı. Ülkemizde çok sayıda aşı adayı bulunuyor. İlk yerli aşının yıl sonuna kadar hazır olması hedefleniyor.

    Bakan Mustafa Varank’ın açıklamalarına göre Kayseri’deki aşı adayının Faz 2 çalışmaları yürütülüyor ve Faz 3 aşamasına geçmek üzere.

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    Ayrıca Bkz. "'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu"

    Üç farklı aşı projesinin insanlı denemesine başlamak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvuru yapıldı. TİTCK tarafından aşılar inceleniyor. Bu üç aşı adayı inaktif aşı, adenoviral ve VLP yöntemleriyle hazırlandı. Dünyada sadece 2 ülke VLP (virüs benzeri parçacıklar) yöntemiyle aşı geliştirmeye çalışıyor. Türkiye’nin aşı adayı tamamlandıktan sonra dünyadaki ilk VLP aşı olabilir.

    Bakan Varank, yerli koronavirüs aşısının sene sonu tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

    "TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. İnşallah sene sonuna kadar kendi yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Dolayısıyla burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek salgınla mücadelede önemli bir başarı olacağını biliyoruz ve diğer ülkelerle bunu paylaşmak için de hazırlıklarımızı yapıyoruz."



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-varank-yerli-asida-hedefimiz-sene-sonu/2176389
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    mokoko_TR 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kolpa ercüment yapamamış mı hala aşıyı ?
    3 Yanıt Yanıtla +11
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    C cnrdrsn (caner Dursun) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    O 19 mayisi bekliyordur açıklama yapmak için belki de 23 nisan oda olmazsa 30 Ağustos hiç biri olmadi mi 29 ekimi kesinlikle kacirmaz..
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 18 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nisan diyorlardı... 2022 Nisan'ı kastetmişlerdi herhalde. :)

    O da olmadı, 2023!
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Motoru yerli mi peki?



    A.. sey pardon, yanlis gelmisim..
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzun vadede VLP tipi aşının korkunç başarılı olması durumunda güzel bir ihracat başarısı yaşarız.
    Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sene sonu çok uzun bir süreç değil mi faz 3 ve faz 2 üst üste bindirilecekse son bahara kadar bolca üretilebilir.



    Sanırım Çin aşısı zaten kullanıldığı ve güvenirliliğini kanıtladığı bizim de 100 milyon doz siparişini verdiğimize göre yerli aşı olayını çok yavaş ve güvenilir olacak şekilde ilerleyeceğiz.
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    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    o senin hüsnü kuruntun belkide bi mok olmayacagını anladıkları için yıl sonu deyip sallıyorlar, önceleri ilkbaharda hazır diyorlardı.. bizde ercüment gibi ,askeri ayakta alkışlayn brifink alan öğretim üyeleri gibi adamlar oldukca çok bir ileri iki geri yaparız
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanayi Bakanı Aşı Açıklaması Yapıyor............................
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    WeDneS (Ercan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acaba
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    açık kaynak kodlu aşılar ne zaman çıkacak !?
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Bu tür aşılar nasıl yapıldığı bilimsel makale ile yayınlanıyor ama ona rağmen yapması aşırı ötesi zor.



    Sınava defter kitap açık girip kalmamak için uğraşmak gibi bir durum söz konusu.
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    mokoko_TR 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kolpa ercüment yapamamış mı hala aşıyı ?
    3 Yanıt Yanıtla +11
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    C cnrdrsn (caner Dursun) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    O 19 mayisi bekliyordur açıklama yapmak için belki de 23 nisan oda olmazsa 30 Ağustos hiç biri olmadi mi 29 ekimi kesinlikle kacirmaz..
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    Normandia_06 (Yalçın ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    İlk defa düzgün bi yorum yaptın.Tebrik ederim :))
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    cocainbar (Cocain bar) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    ercument degil kartal imam hatipliler bunlar
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