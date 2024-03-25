Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türksat 6A için tarih verdi

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın fırlatılışı için tarih açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uydunun hangi hafta uzaya gönderileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını kendi geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız.” dedi.

Türksat 6A’nın uçuş modeli ve anten testleri tamamlandı 5 gün önce eklendi

Türksat 6A, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. 8-15 Temmuz tarihleri arasında fırlatılacak. Kesin fırlatılış günü ve saatinin ilerleyen aylarda belli olması bekleniyor.

Türkiye'nin Ku Band kapasitesi artacak

Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Uydu, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı

Yörünge: 42˚ Doğu

Güç Üretimi: 7,5 kW

Tasarım Ömrü: > 15 Yıl

Kütle: Yaklaşık 4250 kg

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Bakan Kacır, Türksat 6A için tarih verdi! Ne zaman fırlatılacak?