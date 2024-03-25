Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türksat 6A için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını kendi geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız.” dedi.
Türksat 6A, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. 8-15 Temmuz tarihleri arasında fırlatılacak. Kesin fırlatılış günü ve saatinin ilerleyen aylarda belli olması bekleniyor.
Türkiye'nin Ku Band kapasitesi artacak
Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.
Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Uydu, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor.
Türksat 6A özellikleri
Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı
Yörünge: 42˚ Doğu
Güç Üretimi: 7,5 kW
Tasarım Ömrü: > 15 Yıl
Kütle: Yaklaşık 4250 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...