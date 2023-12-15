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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Yapay zekada etik çerçeve belirlenecek"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka uygulamaları için etik çerçeve oluşturulacağını duyurdu. Medyada kullanılan yapay zeka teknolojilerine kurallar getirilecek.
    Teknoloji Bakanı Kacır: 'Yapay zekada etik çerçeve belirlenecek' Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu. Yapay zeka uygulamaları için etik çerçevenin belirleneceğini açıkladı.

    Yapay zeka uygulamalarının sağlıktan eğitim teknolojilerine, ulaştırmadan savunmaya kadar pek çok sektörde giderek yaygınlaştığını belirten Kacır, en önemli meselenin küresel düzeyde yapay zeka geliştirme süreçlerine ilişkin etik çerçevede mutabakatın henüz sağlanmaması olduğunu bildirdi.

    "Etik çerçeve oluşturulacak"

    Kacır, bunun medya açısından da kritik bir unsur olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

    "Yapay zeka başlı başına bir medya içerik üreticisi haline geliyor. Bunların etik ve ahlaki çerçevesiyle ilgili bir kuralı olmayışı, aslında insanoğlunun düşünce ufkunun yapay zeka tarafından hapsedilebilmesi, sınırlandırılabilmesi ve yönlendirilmesi sonucunu beraberinde getirebilir. Biz bu anlamda Türkiye'de hem yapay zekanın medya alanında milli ürünlerle kullanılmasını ve geliştirilmesini önemseyeceğiz hem de bir etik çerçeve oluşturacak ve Türkiye'de yapay zeka eşliğinde üretilen medya içeriklerinin, medya ve iletişim süreçlerinde kullanılan yapay zeka uygulamalarının mutabakat sağladığımız bu etik çerçeve rehberi ışığında gerçekleşmesini temin ve takip edeceğiz."

    Bunu vatandaşların en doğru habere ve hakikate erişmesi anlamında bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Kacır, bu pratiği Türkiye'de ortaya koymaları durumunda küresel düzeyde insanlığa teklif edebilecekleri bir yapay zeka modeli olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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