'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu

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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday modeller belli oldu. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yapacağı oylama sonucu 27 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil 12 Nisan tarihinde açıklanacak.

OGD üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise Haziran ayında gerçekleştirilecek. Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday otomobiller şu şekilde sıralanıyor:

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"Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volvo S60."

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, altıncı kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini belirterek: “Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi heyecan dolu bir çekişmeye şahit olacağız.” diye konuştu.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl ödülün kazananı 5000 puanla Renault Clio olmuştu. Ayrıca, adaylar arasında bulunan Toyota Yaris bu yıl Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı oldu.

Sizce hangi model seçilmeli? Audi A3 BMW 4 Serisi Coupe BMW 2 Gran Coupe Dacia Sandero Fiat Egea Cross Ford Puma Ford Kuga Hyundai i10 Hyundai i20 Jeep Wrangler Land Rover Defender Mercedes-Benz EQC Mercedes-Benz GLA Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz S Serisi Mini Cooper SE Nissan Juke Peugeot 208 Porsche Taycan Renault Captur Renault Zoe Seat Leon Skoda Kamiq Skoda Scala Skoda Octavia Toyota Yaris Volvo S60 Oy Ver 703 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce hangi model seçilmeli? Audi A3 BMW 4 Serisi Coupe BMW 2 Gran Coupe Dacia Sandero Fiat Egea Cross Ford Puma Ford Kuga Hyundai i10 Hyundai i20 Jeep Wrangler Land Rover Defender Mercedes-Benz EQC Mercedes-Benz GLA Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz S Serisi Mini Cooper SE Nissan Juke Peugeot 208 Porsche Taycan Renault Captur Renault Zoe Seat Leon Skoda Kamiq Skoda Scala Skoda Octavia Toyota Yaris Volvo S60 Anket Sonlandı 703 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce hangi model seçilmeli? 4% Audi A3 30 oy 2% BMW 4 Serisi Coupe 15 oy 1% BMW 2 Gran Coupe 4 oy 4% Dacia Sandero 26 oy 11% Fiat Egea Cross 77 oy 3% Ford Puma 23 oy 1% Ford Kuga 10 oy 0% Hyundai i10 0 oy 2% Hyundai i20 17 oy 1% Jeep Wrangler 5 oy 1% Land Rover Defender 6 oy 2% Mercedes-Benz EQC 11 oy 1% Mercedes-Benz GLA 10 oy 1% Mercedes-Benz GLB 6 oy 6% Mercedes-Benz S Serisi 44 oy 1% Mini Cooper SE 4 oy 1% Nissan Juke 7 oy 14% Peugeot 208 97 oy 9% Porsche Taycan 61 oy 2% Renault Captur 11 oy 1% Renault Zoe 9 oy 7% Seat Leon 51 oy 1% Skoda Kamiq 7 oy 3% Skoda Scala 19 oy 7% Skoda Octavia 49 oy 5% Toyota Yaris 35 oy 10% Volvo S60 69 oy 703 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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