'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday modeller belli oldu. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yapacağı oylama sonucu 27 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil 12 Nisan tarihinde açıklanacak.
OGD üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise Haziran ayında gerçekleştirilecek. Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday otomobiller şu şekilde sıralanıyor:İlginizi Çekebilir Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor
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"Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volvo S60."
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, altıncı kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini belirterek: “Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi heyecan dolu bir çekişmeye şahit olacağız.” diye konuştu.
“Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl ödülün kazananı 5000 puanla Renault Clio olmuştu. Ayrıca, adaylar arasında bulunan Toyota Yaris bu yıl Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı oldu.
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Doğal olarak bu topraklarda üretilen araçlar dışındakilere hayatta oy vermem. Kaldı ki iyidir, kötüdür, pazarın istediğini duyup, elinden geldiğince cevap vermeye çalışmış bir model var ortada.
Elbette Egea Cross