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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünün 2021 ayağı için 27 aday belirlendi.
    15 Mart 2021, 12:00 (13 sa.)
    2,1b
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    22
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu
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    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday modeller belli oldu. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yapacağı oylama sonucu 27 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil 12 Nisan tarihinde açıklanacak.

    OGD üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise Haziran ayında gerçekleştirilecek. Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday otomobiller şu şekilde sıralanıyor:

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    Ayrıca Bkz. "Renault da logosunu yenileyeceğini duyurdu: İşte yeni logo"

    "Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volvo S60."

    OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, altıncı kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini belirterek: “Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi heyecan dolu bir çekişmeye şahit olacağız.” diye konuştu.

    “Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl ödülün kazananı 5000 puanla Renault Clio olmuştu. Ayrıca, adaylar arasında bulunan Toyota Yaris bu yıl Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı oldu.

    Sizce hangi model seçilmeli? Oy Ver 703 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheCaliph_ 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Muhteşem liste halkın %50'si asgari ücret ile yaşıyor. Yılın otomobili S serisi olucak. Tabi tabi.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    savascantek (savaş cantek) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almanlar, alman arabalarına oy verirler, Fransızlar fransız malına..

    Doğal olarak bu topraklarda üretilen araçlar dışındakilere hayatta oy vermem. Kaldı ki iyidir, kötüdür, pazarın istediğini duyup, elinden geldiğince cevap vermeye çalışmış bir model var ortada.
    Elbette Egea Cross
    Almanlar, alman arabalarına oy verirler, Fransızlar fransız malına.. Doğal olarak bu topraklarda üretilen araçlar dışındakilere hayatta oy vermem. Kaldı ...
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    Yanıtla +5
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    parker48 (volkan tosun) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egea Cross hayırlı olsun.
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat/performans oranına göre değerlendirirsek Türkiye şartlarında Leon açık ara farkla birinci olacaktır. Egea Cross'da otomatik seçeneği olsaydı, yine %50 vergi diliminde olacaktı ve rakipsiz olacaktı. O zaman EgeanCross diyebilirdim
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    savascantek (savaş cantek) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almanlar, alman arabalarına oy verirler, Fransızlar fransız malına..

    Doğal olarak bu topraklarda üretilen araçlar dışındakilere hayatta oy vermem. Kaldı ki iyidir, kötüdür, pazarın istediğini duyup, elinden geldiğince cevap vermeye çalışmış bir model var ortada.
    Elbette Egea Cross
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    napolyon94 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Net Yaris.
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    İ iGroN (Hakan Keçeci) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reklam almadan böyle organizasyonlar yapılabileceğine inanmak güç.
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    Limelar 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    yaris alır keyfime bakarım. yaris gr olursa da tadından yenmez.
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    yolyordam35 (yol yordam) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dacia Sandero Stepway 1.0 Prestige Eco-G türkiye pazarı için biçilmiş kaftan bir araç. benim oyum sanderodan yana.
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    HeavyClocker (Murat Demir) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    208in iç-dış tasarımı efsane olsa da iç mekan kalitesi gerçekten diplere oynuyor. Taycan dışında masaya farklılık koyan bir model göremedim.
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    C commandx (uğur yılmaz) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egea cross almalı diyorum ama otomatik seçeneği yok. Oradan kaybediyor. Yaris almalı diyorum, hibrit yarisin fiyatı geliyor aklıma. 208 olabilir.
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    D segmentine göz kırpan Octavia,
    Fiyat/Performans ile Leon,
    Elektrikli otomobil kategorisinde zirveye oturacak kadar güçlü Taycan,
    İç ve dış tasarımıyla fark yaratan 208

    ve sayamadığım listede bulunan güzel arabalar var. Fakat Egea' nın ankette 1. gitmesine anlam veremedim, sadece beni 1. olacak kadar etkilemedi?
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    Ruined One (Doğan ----) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Forumdakilerin Egea Corolla askına bakmayın, 208..
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    2116 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türkiye'de yılın otomobili, Türkiye Haberleri ve
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