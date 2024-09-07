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    Bakan Uraloğlu: Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak

    Bakan Uraloğlu, "Milli Hızlı Tren Projesi'nde fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından, 2025'in son çeyreğinde yerli hızlı tren raylara indirilerek dinamik yol testleri yapılacak." dedi.
    Bakan Uraloğlu: Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'e dair bilgi vererek, tasarımın yıl sonuna kadar tamamlanacağını, ardından montaj aşamasına geçileceğini ve fabrika statik testlerinden sonra 2025 yılı son çeyreğinde raylara indirileceğini müjdeledi

    Milli Hızlı Tren tamamen yerli imkanlarla üretilecek

    Bu yılın son çeyreğinde tasarım çalışmalarının tamamlanarak montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Uraloğlu, "Milli Hızlı Tren Projesi'nde fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından, 2025'in son çeyreğinde yerli hızlı tren raylara indirilerek dinamik yol testleri yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Uraloğlu, hızlı trenlerin yüksek konforlu olarak tasarlandığına dikkati çekerek, Milli Hızlı Tren Projesi'nin Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

    "Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye, artık demir yollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi. Milli elektrikli tren setleri ile 27 Mayıs 2023'te yolcu seferlerini başlattık.

    Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. TÜRASAŞ tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 vagon bulunacak."

    Bakan Uraloğlu: Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak Tam Boyutta Gör

    Uraloğlu, hızlı tren setlerinin son teknolojiye sahip donanımlarla üretildiğini belirterek, trenin, kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masaları, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemi, ferah iç tasarımıyla yolculara maksimum konfor sunacağına dikkati çekti.

    TÜBİTAK-Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile ortak olarak geliştirilen "Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi"nin Hızlı Tren Projesi'nde kullanılacağını bildiren Uraloğlu, "Bu sayede tren setini oluşturan kritik alt bileşenler de yerli ve milli imkanlarla üretildi. Uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen projemizin tüm tasarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2024'ün son çeyreğinde montaj aşamasına geçilecek." ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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