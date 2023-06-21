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    Milli Hızlı Tren 2025 yılında yolcu taşımaya başlayacak

    Yerli ve milli imkanlarla üretilecek Milli Hızlı Tren Seti'nin 2025 yılında yolcu taşımaya başlayacağı duyuruldu. Milli Hızlı Tren Seti, 225 kilometre saat işletme hızına ulaşacak.
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    Milli Hızlı Tren 2025 yılında yolcu taşımaya başlayacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren’in ne zaman yolcu taşımaya başlayacağı hakkında yeni açıklama yapıldı. 2025 yılı işaret edildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, "İnşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

    Milli Hızlı Tren’in işletme hızı 225 kilometre saat olacak. 8 araçlı set halinde üretilecek. 582 yolcu kapasitesine sahip olacak. İlk prototipinin montajına 2024 yılında başlayacak.

    İşletme hızı 160 kilometre saat olan Milli Elektrikli Tren Seti ise yolcu taşımaya başladı. Şu ana kadar 2 prototip ve 1 seri üretim olmak üzere 3 set üretildi. Elektrikli Tren Setlerinin sayısının 2025 sonuna kadar 22'ye ulaştırılmasının hedefleniyor.

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