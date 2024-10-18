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Tam Boyutta Gör Doğan ailesinin hisselerini elinde bulundurduğu yerli e-ticaret sitesi Hepsiburada satılıyor. Kazakistan’ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada hisselerinin yüzde 65,41’ini 1,13 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamada Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.

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NASDAQ’da işlem gören Hepsiburada’nın hisseleri dün 2,2 dolardan kapanış yapmıştı. Hepsiburada'nın piyasa değeri LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi. Kazak şirket, Hepsiburada’yı piyasa değerinin yaklaşık 2,5 katı ödeyecek. Ödemeyi iki taksit halinde yapacak. 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek

Hepsiburada’nın adı değişecek mi?

Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze, satın alımın ardından her iki şirketin de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdüreceğini açıkladı. Şirketler kendi arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı yapacak.

Kaski.kz, 2023 yılında 14 milyon aktif kullanıcı ile Kazakistan’ın en popüler mobil uygulaması oldu. Uygulamada alışveriş, mobil hizmetler, seyahat, reklamcılık, kamu hizmetleri ve ödeme hizmetleri bulunuyor. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortak oldu.

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Hepsiburada, Kazaklara satıldı! Hepsiburada ne kadara satıldı?