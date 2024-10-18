Hepsiburada, Kazaklara satıldı!

Şirketten yapılan açıklamada Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.
NASDAQ’da işlem gören Hepsiburada’nın hisseleri dün 2,2 dolardan kapanış yapmıştı. Hepsiburada'nın piyasa değeri LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi. Kazak şirket, Hepsiburada’yı piyasa değerinin yaklaşık 2,5 katı ödeyecek. Ödemeyi iki taksit halinde yapacak. 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek
Hepsiburada’nın adı değişecek mi?
Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze, satın alımın ardından her iki şirketin de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdüreceğini açıkladı. Şirketler kendi arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı yapacak.
Kaski.kz, 2023 yılında 14 milyon aktif kullanıcı ile Kazakistan’ın en popüler mobil uygulaması oldu. Uygulamada alışveriş, mobil hizmetler, seyahat, reklamcılık, kamu hizmetleri ve ödeme hizmetleri bulunuyor. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortak oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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