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    Bakan Varank'tan açıklama: TOGG'la yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz

    Motosiklet pazarındaki elektrifikasyon sürecinde fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini belirten Mustafa Varank, konuşmasında yerli elektrikli motosiklet sinyalleri verdi.
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    Bakan Varank'tan yerli elektrikli motosiklet açıklaması

    İstinye'de Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından 1. Türkiye Motosiklet Çalıştayı düzenlendi. Burada konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motosiklet endüstrisiyle ilgili bazı mesajlar verdi.

    Dünyanın büyüyen bir elektrikli mobilite sektörüyle karşı karşıya olduğunu belirten Varank, bu durumun otomobillerde olduğu gibi motosikletler üzerinde de etkileri olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi.

    Türkiye'nin geleneksel motosiklet üretiminde geri kalmış olabileceğini söyleyen Varank, "Elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz" sözleriyle bu durumun elektrikli motosiklet tarafında değişebileceğinin sinyallerini verdi.

    "TOGG ile yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz"

    "TOGG'dan sonra yerli elektrikli motosiklet mi geliyor? sorusuna ise Bakan Varank'ın şu açıklaması neden oldu:

    "Sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Yılbaşında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerlileştirmeye ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek, bu ürünleri üretecek KOBİ'leri eşleştirmek bizim vasıtamızla oluyor. Dijital Tedarikçi Platformu Projesi'yle büyük işletmelerle KOBİ'ler bu platform üzerinden bir araya gelecekler. Biz otomotiv endüstrisinde nasıl TOGG’la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz"

    "Bir firmanın elektrikli mobilite aracı geliştirme projesi var ve prototipler hazır"

    Bir firmanın elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini 'Hamle Programı' kapsamında kabul ettiklerini belirten Bakan Mustafa Varank, şunları kaydetti:

    "Burada hedef, şehir içi ulaşımlar için dengeli, güvenli, çevreci daha uzun bakım aralığına sahip, daha düşük maliyetli, otomobil konforuna yakın ama motosiklet esnekliğine yakın bir elektrikli mobilite aracı üretmek. Prototipler hazır, sadece bu proje başarılı olursa sağlayacağı katma değer 5 yıl içerisinde 4.5 milyar liranın üzerinde olacak."

    "Global markaları ülkeye çekmeliyiz"

    Bu dönemde büyük çaplı yatırımları ve global markaları ülkeye kazandırmak gerektiğine işaret eden Varank, "Ben bu kürsüden açık çek veriyorum. Bakanlığımız olarak hangi teşvik ve desteği verebilirsek, yeter ki bu firmalar buraya gelsinler, biz bunları desteklemeye hazırız" diye konuştu.

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