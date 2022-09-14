2023 model Chrysler 300C, 485 beygirlik V8 motoruyla tanıtıldı

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Bir dönemin en dikkat çekici otomobillerinden biri olan Chrysler 300C, yaşam döngüsünün sonuna yaklaşırken son bir versiyonla karşımıza çıktı. Kısa süre önce örtüsü kaldırılan 2023 Chrysler 300C'den ABD pazarı için 2 bin adet üretilecek. Otomobilin satış fıyatı ise 55 bin dolardan başlıyor.

2023 model Chrysler 300C'nin kaputu altında eski SRT8 versiyonundaki gibi 6.4 litre HEMI V8 motor bulunuyor. 485 hp güç ve 644 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile kombine edilerek arka tekerleklere güç veriyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu şanzıman maksimum performans için ayarlanmış ve vites geçişini sadece 160 milisaniyede gerçekleştiriyor.

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Sınırlı üretim 300C, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlıyor. Çeyrek mil performansı 12.4 saniye olan otomobil son hız olarak 257 km/s'i görüyor. Bunun dışında araçta kırmızı kaliperlere sahip dört pistonlu Brembo frenler, adaptif süspansiyon sistemi ve siyah yuvarlak çıkışlara sahip aktif egzoz sistemi gibi özellikler de bulunuyor.

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Yeni 300C, parlak siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı dış renk seçeneği sunacak. 20 inçlik dövme alüminyum jantlarla gelen modelin iç mekanında ise gümüş renkli dikişlere sahip siyah deri döşemeli koltuklar bulunuyor. Yer yer karbon fiber ve parlak siyah detayların kullanıldığı alanda ısıtma ve havalandırma fonksiyonuna sahip ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve 19 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi gibi donanımlar karşımıza çıkıyor.

Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğuna sahip 8.4 inç multimedya sisteminin kullanıldığı araçta gelişmiş fren asistanı, şeritten ayrılma uyarısı ve çarpışma uyarısı gibi bir dizi sürücü asistan sistemi de bulunacak.

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2023 model Chrysler 300C tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri