Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2023 model Chrysler 300C, 485 beygirlik V8 motoruyla tanıtıldı

    Chrysler 300C'den ABD pazarı için 2 bin adet üretilecek ve 2023 model yılının ardından Chrysler 300 serisinin üretimi resmi olarak sona ermiş olacak. İşte detaylar:
    Oy Ver

    2023 model Chrysler 300C tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Bir dönemin en dikkat çekici otomobillerinden biri olan Chrysler 300C, yaşam döngüsünün sonuna yaklaşırken son bir versiyonla karşımıza çıktı. Kısa süre önce örtüsü kaldırılan 2023 Chrysler 300C'den ABD pazarı için 2 bin adet üretilecek. Otomobilin satış fıyatı ise 55 bin dolardan başlıyor.

    2023 model Chrysler 300C'nin kaputu altında eski SRT8 versiyonundaki gibi 6.4 litre HEMI V8 motor bulunuyor. 485 hp güç ve 644 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile kombine edilerek arka tekerleklere güç veriyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu şanzıman maksimum performans için ayarlanmış ve vites geçişini sadece 160 milisaniyede gerçekleştiriyor.

    Sınırlı üretim 300C, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlıyor. Çeyrek mil performansı 12.4 saniye olan otomobil son hız olarak 257 km/s'i görüyor. Bunun dışında araçta kırmızı kaliperlere sahip dört pistonlu Brembo frenler, adaptif süspansiyon sistemi ve siyah yuvarlak çıkışlara sahip aktif egzoz sistemi gibi özellikler de bulunuyor.

    2023 model Chrysler 300C tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni 300C, parlak siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı dış renk seçeneği sunacak. 20 inçlik dövme alüminyum jantlarla gelen modelin iç mekanında ise gümüş renkli dikişlere sahip siyah deri döşemeli koltuklar bulunuyor. Yer yer karbon fiber ve parlak siyah detayların kullanıldığı alanda ısıtma ve havalandırma fonksiyonuna sahip ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve 19 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi gibi donanımlar karşımıza çıkıyor.

    Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğuna sahip 8.4 inç multimedya sisteminin kullanıldığı araçta gelişmiş fren asistanı, şeritten ayrılma uyarısı ve çarpışma uyarısı gibi bir dizi sürücü asistan sistemi de bulunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız