Tesla indirimleri Çin’de kriz yarattı! Araç sahipleri geri ödeme talep ediyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil pazarının öncü isimlerinden Tesla, Model 3 ve Model Y fiyatlarında uygulanan indirimler nedeniyle Çin pazarında büyük bir tepki yarattı. Hafta sonu otomobil üreticisinin galeri ve dağıtım merkezlerine toplanan yüzlerce Tesla sahibi, otomobil devinin üç ayda ikinci kez fiyat düşürme kararından şikayetçi oldu.

Tesla fiyatları üç ayda ikinci kez düştü

Bildirilenlere göre Çin pazarındaki Tesla otomobil fiyatları, Cuma günü gerçekleştirilen sürpriz indirimin ardından Eylül ayı seviyelerinin yüzde 13 ila yüzde 24 altına düştü. Bunun ardından daha önce satın aldıkları elektrikli otomobiller için fazla ödeme yaptıklarını düşünen araç sahipleri, "Paramızı iade edin!'' sloganları ile Şanghay ve Pekin dahil olmak üzere Çin'in birçok kentinde protesto gösterileri düzenledi.

Ayrıca düzenlenen gösterilerde, şirketin Şanghay fabrikasındaki satışları artırmak ve üretimi desteklemek için bu kadar ani bir fiyat değişikliğine gitmemesi gerektiği vurgulandı.

Protesto gösterilerinin ardından Reuters'e verdiği demeçte Tesla, en son fiyat indiriminden önce araç satın alan müşterilere herhangi bir ödeme yapılmayacağını söyledi. Ayrıca otomobil devi, protestolar hakkında da yorum yapmadı.

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Yakın zamanlı raporlara göre 2021 yılında gerçekleştirilen küresel Tesla satışlarının yaklaşık üçte birini Çin pazarı oluşturuyor. Zira otomobil devinin 20.000 işçi çalıştıran Şangay fabrikası, en üretken ve en karlı tesislerden biri konumunda.

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Tesla indirimleri Çin’de kriz yarattı! Araç sahipleri şikayetçi