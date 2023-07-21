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    Bakanlıktan ikinci el araçlardaki ilan kısıtlamasıyla ilgili duyuru

    Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan denetimlerde bu kurala aykırılık teşkil eden ilan sayısında ilk günden bu yana ciddi düşüş olduğu belirtiliyor.   
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    Bakanlıktan ikinci el araçların ilan kısıtlamasıyla ilgili duyuru Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacak olursa, Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklamıştı. Konuyla ilgili denetimlere yönelik bir güncelleme paylaşıldı.

    Buna göre, ilan kısıtlamasının yürürlüğe girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edildi. Öte yandan, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bu sayının 7 bin seviyelerine gerilediği ve son yapılan denetimlerde 5 binin altına düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

    Hala yayında olan bu ilanlara ilişkin bilgilerin ilgili ilan platformlarından temin edildiği ve gerekli incelemelerin başlatıldığının belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

    "Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde, düzenlenen kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilan başına 300.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamıştır ve devam etmektedir."

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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