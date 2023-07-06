Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası verilecek

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından bazı kişiler bu duruma hemen adapte oldu ve ilandaki araçların fiyatlarından sıfır atmaya başladı. Örneğin; daha önce fiyatı 720.000 TL olan aracın ilandaki fiyatını 72.000 TL'ye çekmek gibi.
Bunun gibi hamleler sosyal medya kanallarında çok fazla paylaşılmaya başlanında Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, ikinci elde fiyattan sıfır atılarak verilen arac satış ilanlarına para cezası uygulanacağını duyurdu. Daha önce bu kurala uymayanlara 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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