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    Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası verilecek

    Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç ilanlarına yönelik fiyat kısıtlaması getirmesinin ardından bazı ilanlardan sıfır atıldığı görüldü. Bu ilanlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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    Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası Tam Boyutta Gör
    Piyasadaki fiyat dengesizliğini sonlandırmak ve tüketici mağduriyetini gidermek adına Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, ilan sitelerindeki ikinci el araç fiyatları aynı otomobilin bayideki sıfır fiyatını geçemeyecekti.

    Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından bazı kişiler bu duruma hemen adapte oldu ve ilandaki araçların fiyatlarından sıfır atmaya başladı. Örneğin; daha önce fiyatı 720.000 TL olan aracın ilandaki fiyatını 72.000 TL'ye çekmek gibi.

    Bunun gibi hamleler sosyal medya kanallarında çok fazla paylaşılmaya başlanında Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, ikinci elde fiyattan sıfır atılarak verilen arac satış ilanlarına para cezası uygulanacağını duyurdu. Daha önce bu kurala uymayanlara 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtilmişti.

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    mk148a 4 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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