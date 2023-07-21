Stellantis'ten bataryaların emisyonlarını düşürecek yatırım

Tam Boyutta Gör Stellantis, Lyten’in yenilikçi lityum-kükürt elektrikli araç batarya teknolojisine yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırım ile Stellantis ve Lyten, gelişmiş lityum-kükürt bazlı elektrikli araç bataryaları ile araç hafifletme ve gelişmiş araç algılama çözümleri için uygulamalar geliştirecekler.

Stellantis’in Silikon Vadisi merkezli, ayarlanabilir üç boyutlu grafenin öncü şirketi Lyten’e yaptığı yatırım, şirketin sera gazı emisyonlarında önemli düşüşler sağlamasını ve sürdürülebilir mobiliteye geçişini hızlandıracak. Lityum-kükürt bataryalar, lityum iyonun iki katından daha fazla enerji yoğunluğu sağlama potansiyeline sahip ve nikel-mangan-kobalt olmayan katot çözümüne alternatif oluşturuyor.

Tedarik sorunlarını da ortadan kaldıracak

Geleneksel lityum-iyon bataryaların aksine, Lyten’in lityum-kükürt bataryaları, nikel, kobalt veya manganez içermiyor. Bu, günümüzün en iyi bataryalarından tahmini olarak yüzde 60 daha düşük karbon ayak izi ve küresel pazardaki en düşük emisyonlu elektrikli araç bataryasına ulaşmanın bir yolunu açıyor. Lityum-kükürt bataryaların hammaddeleri, yerel tedariği güçlendirerek, Kuzey Amerika veya Avrupa’da yerel olarak tedarik edilme ve üretilme potansiyeline de sahip. Bu teknoloji, tedarik zinciri kesintileri olmadan, sektörlerin hafif ve enerji açısından yoğun batarya gereksinimini karşılayacak.

Lyten CEO’su Dan Cook, “Yenilikçi bir küresel otomotiv girişim yatırım kolu olarak Stellantis Ventures’ın şirketimize ve Lyten 3D Graphene™ dekarbonize edici malzemelerimize inandığını görmek memnuniyet verici. Lyten 3D Graphene™, bir lityum-kükürt batarya ve lityum-iyonun bataryaya kıyasla iki katın üzerinde enerji yoğunluğu sağlama potansiyeline, taşıma kapasitesini iyileştiren ağırlık ve çip, batarya veya kablo gerektirmeyen yeni algılama modları gibi avantajlara sahip. Bu uygulamalarla Stellantis ve otomotiv pazarına ivme kazandırmaya kararlıyız” dedi.

Cook değerlendirmesine şöyle devam etti: “Grafenin iki boyutlu formlarından farklı olarak, ayarlanabilir Lyten 3D Graphene™ üretimimizin geniş ölçekte karbon nötr olduğu bağımsız olarak doğrulanmış durumda. Sera gazlarını yeni bir yüksek performanslı, yüksek değerli karbon malzemeler sınıfına dönüştürüyoruz ve bu ayarlanmış malzemeleri, gezegendeki azaltması en zor sektörleri karbondan arındıracak uygulamalara dahil ediyoruz.”

Araç ağırlığını azaltacak

Tam Boyutta Gör Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “CTO Ned Curic ve Stellantis Ventures başkanımız Adam Bazih ile birlikte kısa bir süre önce Lyten’i ziyaret ettik. Bu teknolojinin temiz, güvenli ve ulaşılabilir fiyatlı mobilite sağlama potansiyelinden çok etkilendik. Lyten’in malzeme platformu, Dare Forward 2030 hedefimiz doğrultusunda, yenilikçi, müşteri odaklı teknolojilerin dağıtımını hızlandırmaya yönelik Stellantis Ventures için önemli bir yatırım. Lyten’in lityum-kükürt bataryası, küresel pazarda elektrikli araçların benimsenmesini sağlamada önemli bir bileşen olma potansiyeline sahip. Malzeme teknolojileri, sektörümüzün 0 karbon hedeflerine ulaşması için gereken araç ağırlığını azaltma avantajları sağlıyor” dedi.

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Amaç çevresel olarak sürdürülebilir ürünler

Geleneksel lityum-iyon batarya malzemeleri elektrikli araç üretimi için yetersiz kalabiliyor. Lyten’in lityum-kükürt bataryası, kitlesel pazar ölçeğinde elektrikli araçlara küresel geçişi destekleyen alternatif, nikel-mangan-kobalt olmayan bir katot çözümü sunacak. Lyten’in amacı, müşterilere güvenli, performanslı ve çevresel olarak sürdürülebilir ürünler tedarik ederken aynı zamanda otomobil üreticilerinin Enflasyon Azaltma Yasası’nda öngörülen ABD ve Avrupa teşviklerinden yararlanmalarını sağlamak.

Lyten’in lityum-kükürt batarya, kompozitler ve sensör teknolojileri, Silikon Vadisi’ndeki 145 bin metrekarelik kampüste üretiliyor. Elektrikli araç bataryaları üretmenin dışında Lyten, 2023’te özel pazarlar için lityum-kükürt bataryalar ve 3D Grafen kompozitler sunmaya başlamak için müşterilerle birlikte çalışıyor. Lyten, mobilite dışında, karbon yoğun sektörleri dekarbonize etmek için Lyten 3D Graphene malzemelerini uygulamak üzere birden fazla sektörden stratejik yatırımcılarla iş birliği yapıyor. Bu yıl için daha fazla bilgi paylaşılması planlanıyor.

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