Bakanlıktan Instagram açıklaması: “Çifte standart uygulanıyor”

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Tam Boyutta Gör 2 Ağustos itibariyle Türkiye’de erişime engellen Instagram için yasağın devam etmesi bekleniyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla erişime engellenen Instagram için gerekçe olarak “katalog suçlara uyulmaması” gösterilmişti.

Konu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız." İfadelerini kullandı.

“Çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun”

Sayan, X üzerinden yaptığı açıklamada sosyal medya platformlarının “Katalog Suçlar” başta olmak üzere birçok konuda batılı ülkelerde hızlıca tedbir aldığının altını çizerken aynı hassasiyeti talep ettiklerini belirtti. Sayan aynı zamanda Instagram’ın suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediğini söylerken platformları Türkiye’de temsilcilik açmaya çağırdı. Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde;

Instagram neden kapatıldı? BTK'dan erişim engeli açıklaması 9 sa. önce eklendi

“Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik.

Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

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