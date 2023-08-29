Baktat token tarımda kripto devrimine hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Yatırımcılardan ilgi gören BAKTAT token nedir? Blok zinciri teknolojisi tarım alanında nasıl kullanılabilir? BAKTAT token ön satış etkinliği ile ilgili bilmeniz gerekenler neler? BAKTAT token yatırımcılarına neler vadediyor? Bu yazıda detaylı olarak BAKTAT tokeni ve geliştirilen platformu inceleyeceğiz.

Baktat Token Tarım Uzmanlığını Blok Zinciri İle Birleştiriyor

Küresel gıda pazarının değeri 2019 yılı itibarıyla 12 trilyon dolar seviyesinde oturuyor ve yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 5 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Otuz yılı aşkın bir süredir sektörde olan ve geniş müşteri tabanına sahip ekibiyle dikkat çeken Baktat ekibi, blok zinciri teknolojisini bu sektöre entegre etme ve tarımsal işletme alanında dönüşüm sağlama konusunda benzersiz bir konumda bulunuyor.

Gıda endüstrisisinde onlarca yıldır faaliyet gösteren bir marka olan Baktat, sektördeki tecrübesini kripto alanında fark yaratmak ve tarım alanında daha büyük başarılar elde etmek için bir basamak olarak kullanma potansiyeli barındırıyor.

Baktat, çiftçiliğe yönelik bir tür kitlesel fonlama platformu olarak hizmet vermeyi ve kullanıcılara tarım alanından faydalanabilecekleri çeşitli yollar sunmayı amaçlıyor.

Proje ekibi bunu, yatırımcıların bir çiftliğe, gerekli ekipmana veya hayvanlara sermaye aktarmadan yapmasını mümkün kılmayı hedefliyor. Tarımın emek yoğun ve daha az heyecan veren yönlerini ele alan Baktat, kullanıcıların kitlesel fonlama aracılığıyla yaptığı katkıların karşılığını almasını sağlıyor.

Geliştirme aşamasında olan Baktat kitlesel fonlama platformu, kullanıcılara erken dönem yatırımcı olma imkanı sunuyor. Projenin gelecekte, hem topluma katkı sağlayan hem de katılımcıların gelir elde etmesine izin veren bir dizi tarımsal projeyi hayata geçirmesi bekleniyor.

Fark yaratan bir pasif gelir kaynağı olarak konumlanan Baktat platformu, sınırlı uzmanlığa sahip yatırımcıları hedefleyerek tarım sektörüne önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Platform planı, dünya çapında 42’den fazla sektörü kapsayan projelerin geliştirilmesini içeriyor.

Yenilikçi konsepti ile Baktat, kırmızı biber ve kahve de dahil olmak üzere çeşitli alanlara ve mahsullere fayda sağlamayı hedefliyor.

Baktat ile Tarımdan Kazanç Sağlamak Mümkün

Baktat’ın kripto girişimi, gerçek dünya varlıklarına dayalı olması sebebiyle öne çıkıyor. Hedeflenen kitleye ulaşması halinde projenin popülaritesinin tahminlerin üzerinde bir seviyeye çıkacağı düşünülüyor. Bu sebeple erken dönem yatırımcılar arasında olma imkanı bulmak büyük önem arz ediyor.

Platformun merkezinde bir ERC-20 tokeni olan BAKTAT token bulunuyor. Yatırımcılar, BAKTAT tokeni kullanma imkanının yanı sıra market alışverişlerinde BTC, ETH ve LTC gibi büyük kripto para birimlerini kullanma fırsatına da sahip oluyor.

Ön satış etkinliği ile erken yatırımcı olma imkanı sunan BAKTAT token bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,00120 euro veya 0,00131 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Bir sonraki aşamada token fiyatının 0,00125 euro veya 0,00136 dolara yükselmesi planlanıyor. Yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ETH veya USDT kullanarak BAKTAT token satın alabiliyor.

BAKTAT token arzının yüzde 60’ı ön satış, yüzde 20’si ekip, yüzde 10’u ortaklıklar, yüzde 5’i ödüller ve airdrop etkinlikleri, yüzde 3’ü proje danışmanları ve yüzde 2’si hayır işlerine tahsis ediliyor.

BAKTAT token sahipleri, yatırım için bir dizi tarımsal proje arasından seçim yapma ve karşılığında pasif gelir elde etme imkanı buluyor. Projenin yol haritasında yakında piyasaya sürülecek bir mobil uygulama bulunuyor. Bu uygulamanın bir cüzdanı barındıracağı, çeşitli veri ve sipariş geçmişi yönetimi imkanı sunacağı ve kullanıcıların tarım arazisi yatırımlarıyla etkileşimini kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Arazi sahiplerinin tarım arazilerinin yüzde 50’sini Baktat’a satarak ortaklık kurma fırsatı bulacağı da ifade ediliyor. Söz konusu ortaklıklardan elde edilecek karın, arazı sahibi ile Baktat arasında eşit olarak paylaştırılması planlanıyor. Proje ekibi, bilgilerin şeffaflığı ve değişmezliği konusunda blok zinciri teknolojisine güveniyor.

Baktat Token Yatırımcısını Neler Bekliyor?

Geleceğin inovasyon temellerini atmaya hazırlanan Baktat projesinin yol haritasında, pazarlama, ödül programlarının devreye alınması ve airdrop etkinlikleri bulunuyor.

Proje ekibi yakın gelecekte platformda bir dizi geliştirme yapmayı ve BNB zinciri ile yönlendirme programlarına destek vermeyi planlıyor. Ekip, ön satış etkinliğinin en geç 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını hedefliyor. Baktat platformunun hayata geçirilmesinin de yine bu çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor.

Baktat ekibinin zaman içerisinde genişlemesi planlanırken proje yardım programlarının da başlatılması öngörülüyor.

Uzun ve verimli bir gelecek planı bulunan Baktat projesinin yatırımcılarını heyecanlı günler bekliyor gibi görünüyor. Tarım alanında kripto devrimi yapmaya hazırlanan proje, gelecek vadeden platformlar arasında gösteriliyor.

Topluma fayda sağlamayı hedefleyen ve aynı zamanda token sahiplerine pasif gelir elde etme imkanı sunan BAKTAT token ön satış etkinliği, indirimli fiyatlardan BAKTAT token satın almak isteyen yatırımcılarını bekliyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılar, ön satış sayfası ve Telegram grubu aracılığıyla BAKTAT tokeni inceleyebiliyor.

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Baktat token tarımda kripto devrimine hazırlanıyor