Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan mobil uygulama: Tarım Cebimde

    Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için hazırlanan Tarım Cebimde uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma sundu. Uygulama yakında eklenecek yeni özellikler duyuruldu.
    Oy Ver
    Tarım Cebimde uygulaması nedir? Tarım Cebimde ne işe yarar? Tam Boyutta Gör
    Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere kolaylık sağlama amacıyla Tarım Cebimde uygulamasını hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriş, Tarım Cebimde uygulamasının tanıtım toplantısında uygulamanın özelliklerini açıkladı.

    Tarım Cebimde uygulaması ne işe yarıyor?

    Tarım Cebimde uygulaması ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere ve çiftçi adaylarına yönelik hizmetlere tek uygulama üzerinden erişilebiliyor. Bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin destek tarihleri, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgileri, eğitimler ve duyurular görüntülenebiliyor. Küpe sorgulama, doğum bildirimi, ölüm bildirimi ve düşen küpe bildirimi işlemleri yapılabiliyor. E-Devlet hizmetlerine erişilebiliyor.

    Tarım Cebimde uygulaması nedir? Tarım Cebimde ne işe yarar? Tam Boyutta Gör

    Tarım Cebimde’ye eklenecek yeni özellikler neler?

    Bakan Kirişçi, uygulamanın 1.0 sürümünün ilk adım olduğunu ve yakında yeni özellikler ekleneceğini ifade etti. Eklenecek özelliklerle ilgili olarak şunları söyledi:

    “İleriki versiyonlarda; iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilerimize, parsel bazlı ürün önermeleri yapılacak. Böylece üretim planlaması doğrultusunda önemli bir mesafe kat edilmiş olunacak. Yine ileriki versiyonlarda arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetler de uygulamaya ilave edilecek. Ayrıca ormancılık faaliyetleri, sahipli hayvanların kimlik ve aşı bilgileri de uygulamaya entegre edilecek.”

    https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.tarimorman.tarimcebimde&hl=tr&gl=US

    Tarım Cebimde Tarım Cebimde Tarım Cebimde Tarım Cebimde Utilities Ücretsiz 48,2 MB

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız