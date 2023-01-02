Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan mobil uygulama: Tarım Cebimde

Tam Boyutta Gör Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere kolaylık sağlama amacıyla Tarım Cebimde uygulamasını hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriş, Tarım Cebimde uygulamasının tanıtım toplantısında uygulamanın özelliklerini açıkladı.

Tarım Cebimde uygulaması ne işe yarıyor?

Tarım Cebimde uygulaması ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere ve çiftçi adaylarına yönelik hizmetlere tek uygulama üzerinden erişilebiliyor. Bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin destek tarihleri, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgileri, eğitimler ve duyurular görüntülenebiliyor. Küpe sorgulama, doğum bildirimi, ölüm bildirimi ve düşen küpe bildirimi işlemleri yapılabiliyor. E-Devlet hizmetlerine erişilebiliyor.

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Tarım Cebimde’ye eklenecek yeni özellikler neler?

Bakan Kirişçi, uygulamanın 1.0 sürümünün ilk adım olduğunu ve yakında yeni özellikler ekleneceğini ifade etti. Eklenecek özelliklerle ilgili olarak şunları söyledi:

“İleriki versiyonlarda; iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilerimize, parsel bazlı ürün önermeleri yapılacak. Böylece üretim planlaması doğrultusunda önemli bir mesafe kat edilmiş olunacak. Yine ileriki versiyonlarda arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetler de uygulamaya ilave edilecek. Ayrıca ormancılık faaliyetleri, sahipli hayvanların kimlik ve aşı bilgileri de uygulamaya entegre edilecek.”

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.tarimorman.tarimcebimde&hl=tr&gl=US

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Tarım Cebimde uygulaması nedir? Tarım Cebimde ne işe yarar?