İngiltere, genetiği değiştirilmiş gıdaları onayladı

Tam Boyutta Gör İngiltere, genetiği değiştirilmiş gıdalar için yasal düzeyde yaptığı bir değişiklikle ticari gelişimin yapılmasını onayladı. Teknolojinin destekçileri, bunun iklim değişikliği nedeniyle ihtiyaç duyulacak daha dayanıklı mahsullerin gelişimini hızlandıracağını söylüyor. Eleştirmenler ise değişikliğin gıda üretimimize ve çevreye "felaket" getirebileceğini söylüyor.

Gen düzenleme, belirli özellikleri geliştirmek için bir organizmanın DNA'sında kesin değişiklikler yapmayı içeriyor. Yeni yasa, genetiği değiştirilmiş çiftlik hayvanlarının geliştirilmesine de kapı açıyorken İskoç, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetleri, gen düzenlemenin ticari kullanımına izin vermedi.

Kuraklığa dayanıklı, gübreye ihtiyaç duymayan bitkiler geliyor

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'nın (DEFRA) baş bilimsel danışmanı Prof. Gideon Henderson, yeni kuralların daha iyi gıda üretimine yol açacağını ve İngiltere'ye yeni yatırımlar getireceğini söylüyor. Gen düzenleme ile GDO’nun birbirine karıştırılmaması gerekiyor zira gen düzenleme ile kesin DNA değişikliği sağlanabiliyor. Örneğin, mahsulün büyümesini hızlandırmak veya gübre bağımlılığını azaltmak için bir gen eklenebilir.

Amerikalı bilim insanı Kurzweil: İnsanlık 2030'da ölümsüz olacak 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Gen düzenleme iklim değişikliğiyle mücadelede de kritik öneme sahip olabilir. Örneğin, bilim insanları mahsulleri kuraklığa dayanıklı hale getirmek için belirli genleri değiştirebilir. Ayrıca, boyut ve lezzeti iyileştirmek için bilim insanları belirli genleri tanımlayabilir ve daha sonra yeni çeşidi çok daha hızlı geliştirmek için bunları uygun yerlere yerleştirebilir. Hemen üstteki görselden dünya genelinde gıda ürünlerinde gen düzenlemesine getirilen kısıtlamaları görebilirsiniz.

Ancak genetiği değiştirilmiş (GD) ürünler, halen yasaklı olduğu Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerine nasıl girecek, diğer yasaklı ülkelere girişi nasıl önlenecek belli değil. Öte yandan bu gıdaların mağazalarda satışa sunulması için daha gidilecek uzun bir yol var ve en iyi tahminler 10 ila 15 yıla ihtiyaç olunduğunu gösteriyor. Bilim insanları ayrıca bu gıdaların yenmesinin güvenli olacağı ve pazara girmeden önce kapsamlı bir şekilde test edileceği konusunda ısrar ediyor.

Yasal düzenlemeler ve GD ürünlere muhalefet

Tam Boyutta Gör Bir Galler Hükümeti sözcüsü, bunun "Galler için kaçınılmaz sonuçlar" yaratacağını söyledi: "İngiltere'den genetiği değiştirilmiş bitkiler, hayvanlar ve ürünler, kanunlarımızın gerektirdiği izinler olmadan burada pazarlanabilir.” Üstteki görseldeki domates ise Japonya'da satışa sunulmuş durumda. Bu domates, sakinleştirici etkisi olan bir kimyasal bakımından zengin olacak şekilde genetiği değiştirilmiş.

Avrupa Birliği genelinde GD ürünler yasak ancak herkesin bir fikir birliği içinde olmadığı da görülüyor. İskoç hükümeti, GD’ye karşıyken ülkedeki İskoçya Ulusal Çiftçiler Birliği, çiftçilerin rekabet konusunda dezavantajlı duruma düşebileceği için endişeli. Halihazırda birkaç ülke genetiği değiştirilmiş ürünler için gerekli yasal zemini hazırlamış durumda. Bu alanda ciddi ilerleme kaydeden ülkelerin birkaç on yıl içinde tarım alanında ciddi bir gelir potansiyeline sahip olabileceği düşünülüyor. Ancak işin etik kısmı farklı çevreler tarafından ise ciddi şekilde eleştiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.