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    İngiltere, genetiği değiştirilmiş gıdaları onayladı

    Genetiği değiştirilmiş gıdalar artık yasada yapılan bir değişikliğin ardından İngiltere'de ticari olarak geliştirilebilir hale sokuldu. Daha dayanıklı mahsullerin gelişimi bu şekilde sağlanabilir.
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    Genetiği değiştirilmiş gıdalara İngiltere’den onay Tam Boyutta Gör
    İngiltere, genetiği değiştirilmiş gıdalar için yasal düzeyde yaptığı bir değişiklikle ticari gelişimin yapılmasını onayladı. Teknolojinin destekçileri, bunun iklim değişikliği nedeniyle ihtiyaç duyulacak daha dayanıklı mahsullerin gelişimini hızlandıracağını söylüyor. Eleştirmenler ise değişikliğin gıda üretimimize ve çevreye "felaket" getirebileceğini söylüyor.

    Gen düzenleme, belirli özellikleri geliştirmek için bir organizmanın DNA'sında kesin değişiklikler yapmayı içeriyor. Yeni yasa, genetiği değiştirilmiş çiftlik hayvanlarının geliştirilmesine de kapı açıyorken İskoç, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetleri, gen düzenlemenin ticari kullanımına izin vermedi.

    Kuraklığa dayanıklı, gübreye ihtiyaç duymayan bitkiler geliyor

    Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'nın (DEFRA) baş bilimsel danışmanı Prof. Gideon Henderson, yeni kuralların daha iyi gıda üretimine yol açacağını ve İngiltere'ye yeni yatırımlar getireceğini söylüyor. Gen düzenleme ile GDO’nun birbirine karıştırılmaması gerekiyor zira gen düzenleme ile kesin DNA değişikliği sağlanabiliyor. Örneğin, mahsulün büyümesini hızlandırmak veya gübre bağımlılığını azaltmak için bir gen eklenebilir.

    Genetiği değiştirilmiş gıdalara İngiltere’den onay Tam Boyutta Gör
    Gen düzenleme iklim değişikliğiyle mücadelede de kritik öneme sahip olabilir. Örneğin, bilim insanları mahsulleri kuraklığa dayanıklı hale getirmek için belirli genleri değiştirebilir. Ayrıca, boyut ve lezzeti iyileştirmek için bilim insanları belirli genleri tanımlayabilir ve daha sonra yeni çeşidi çok daha hızlı geliştirmek için bunları uygun yerlere yerleştirebilir. Hemen üstteki görselden dünya genelinde gıda ürünlerinde gen düzenlemesine getirilen kısıtlamaları görebilirsiniz.

    Ancak genetiği değiştirilmiş (GD) ürünler, halen yasaklı olduğu Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerine nasıl girecek, diğer yasaklı ülkelere girişi nasıl önlenecek belli değil. Öte yandan bu gıdaların mağazalarda satışa sunulması için daha gidilecek uzun bir yol var ve en iyi tahminler 10 ila 15 yıla ihtiyaç olunduğunu gösteriyor. Bilim insanları ayrıca bu gıdaların yenmesinin güvenli olacağı ve pazara girmeden önce kapsamlı bir şekilde test edileceği konusunda ısrar ediyor.

    Yasal düzenlemeler ve GD ürünlere muhalefet

    Genetiği değiştirilmiş gıdalara İngiltere’den onay Tam Boyutta Gör
    Bir Galler Hükümeti sözcüsü, bunun "Galler için kaçınılmaz sonuçlar" yaratacağını söyledi: "İngiltere'den genetiği değiştirilmiş bitkiler, hayvanlar ve ürünler, kanunlarımızın gerektirdiği izinler olmadan burada pazarlanabilir.” Üstteki görseldeki domates ise Japonya'da satışa sunulmuş durumda. Bu domates, sakinleştirici etkisi olan bir kimyasal bakımından zengin olacak şekilde genetiği değiştirilmiş.

    Avrupa Birliği genelinde GD ürünler yasak ancak herkesin bir fikir birliği içinde olmadığı da görülüyor. İskoç hükümeti, GD’ye karşıyken ülkedeki İskoçya Ulusal Çiftçiler Birliği, çiftçilerin rekabet konusunda dezavantajlı duruma düşebileceği için endişeli. Halihazırda birkaç ülke genetiği değiştirilmiş ürünler için gerekli yasal zemini hazırlamış durumda. Bu alanda ciddi ilerleme kaydeden ülkelerin birkaç on yıl içinde tarım alanında ciddi bir gelir potansiyeline sahip olabileceği düşünülüyor. Ancak işin etik kısmı farklı çevreler tarafından ise ciddi şekilde eleştiriliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/england-legalizes-development-gene-edited-food https://www.bbc.com/news/science-environment-64596453
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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