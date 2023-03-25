İngiltere, genetiği değiştirilmiş gıdaları onayladı

- Kuraklığa dayanıklı, gübreye ihtiyaç duymayan bitkiler geliyor
- Yasal düzenlemeler ve GD ürünlere muhalefet
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Gen düzenleme, belirli özellikleri geliştirmek için bir organizmanın DNA'sında kesin değişiklikler yapmayı içeriyor. Yeni yasa, genetiği değiştirilmiş çiftlik hayvanlarının geliştirilmesine de kapı açıyorken İskoç, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetleri, gen düzenlemenin ticari kullanımına izin vermedi.
Kuraklığa dayanıklı, gübreye ihtiyaç duymayan bitkiler geliyor
Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'nın (DEFRA) baş bilimsel danışmanı Prof. Gideon Henderson, yeni kuralların daha iyi gıda üretimine yol açacağını ve İngiltere'ye yeni yatırımlar getireceğini söylüyor. Gen düzenleme ile GDO’nun birbirine karıştırılmaması gerekiyor zira gen düzenleme ile kesin DNA değişikliği sağlanabiliyor. Örneğin, mahsulün büyümesini hızlandırmak veya gübre bağımlılığını azaltmak için bir gen eklenebilir.
Ancak genetiği değiştirilmiş (GD) ürünler, halen yasaklı olduğu Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerine nasıl girecek, diğer yasaklı ülkelere girişi nasıl önlenecek belli değil. Öte yandan bu gıdaların mağazalarda satışa sunulması için daha gidilecek uzun bir yol var ve en iyi tahminler 10 ila 15 yıla ihtiyaç olunduğunu gösteriyor. Bilim insanları ayrıca bu gıdaların yenmesinin güvenli olacağı ve pazara girmeden önce kapsamlı bir şekilde test edileceği konusunda ısrar ediyor.
Yasal düzenlemeler ve GD ürünlere muhalefet
Avrupa Birliği genelinde GD ürünler yasak ancak herkesin bir fikir birliği içinde olmadığı da görülüyor. İskoç hükümeti, GD’ye karşıyken ülkedeki İskoçya Ulusal Çiftçiler Birliği, çiftçilerin rekabet konusunda dezavantajlı duruma düşebileceği için endişeli. Halihazırda birkaç ülke genetiği değiştirilmiş ürünler için gerekli yasal zemini hazırlamış durumda. Bu alanda ciddi ilerleme kaydeden ülkelerin birkaç on yıl içinde tarım alanında ciddi bir gelir potansiyeline sahip olabileceği düşünülüyor. Ancak işin etik kısmı farklı çevreler tarafından ise ciddi şekilde eleştiriliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/england-legalizes-development-gene-edited-food https://www.bbc.com/news/science-environment-64596453 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
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