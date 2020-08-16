Bakteri incelemesine olanak sağlayabilecek kapsül geliştirildi

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Organizmanın gastrointestinal sisteminde bulunan bakteri çeşitliliği ve bakteri popülasyonu organizmanın genel sağlığı hakkında bilgi verebiliyor. Yeni geliştirilen kapsül sayesinde gastrointestinal sistemin istenilen bölgelerinden bakteri örnekleri alınabilecek ve alınan bakterilerin incelenmesi sayesinde organizmanın sağlık durumu tayin edilebilecek gibi görünüyor.

Bahsi geçen durumları tayin etmek amacıyla rutinde gaita incelemesi kullanıyor ancak gaita incelemesinde gözlenen bakterilerin gastrointestinal sistemin hangi bölümünden kaynaklandığı tam olarak belirlenemeyebiliyor.

Indiana Purdue University

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Bahsi geçen durumu geliştirmek amacıyla Indiana Purdue University kurumu araştırmacıları içerisinde emilim sağlayan hidrojel içeren ve dış kaplaması bir tür reçineden oluşan kapsül geliştirdi.

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Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi

Geliştirilen kapsülün dış kaplaması istenilen pH değerinde eriyecek ve içeriğindeki hidrojeli açığa çıkaracak şekilde tasarlandı. Açığa çıkan hidrojel bulunduğu alandaki sıvıyı ve dolayısıyla bakterileri içerisine hapsederek istenilen bölgedeki bakterin incelenmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi"

Araştırma ekibi yeni kapsülü domuzlarda test etti. Yeni geliştirilen kapsülün insanlarda da test edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yeni çalışma RSC Advances dergisinde yayımlandı.

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2020/Q3/swallowing-this-colonoscopy-like-bacteria-grabber-could-reveal-secrets-about-your-health.html

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