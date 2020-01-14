Bakterisidal etkili manyetik nano partiküller geliştirildi

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İnsanoğlunun gelecek dönemdeki en büyük tehdidini aslında kendisi büyük olmayan canlılar yani bakteriler oluşturuyor. Dünyadaki antibiyotik dirençli bakteri suşları artış göstermekle birlikte gelecek yıllarda minör enfeksiyonların bile letal düzeyde olabileceği tahmin ediliyor.

Bu sebeplerden ötürü araştırmacılar bakterileri öldürmenin çeşitli yollarını geliştirmeye çalışıyor. Avustralya’lı bir araştırma ekibi ise bakterileri direnç gösteremeyecekleri bir yolla; manyetik nanopartiküller ile fiziksel olarak parçalara ayırarak öldürmeyi başardı.

Bakterilerin direnç geliştirmesinin altında basit evrim mekanizmaları yatıyor. Bir kişi antibiyotik kullandığı zaman vücudundaki bakteri popülasyonunun büyük bir kısmı elimine oluyor ancak bazıları da hayatta kalmayı başarıyor. Hayatta kalan bakteriler ise hem mutasyonlar hem de çeşitli mekanizmalar ile genlerini diğer oğul döllere aktarıyor ve böylece bakteriler her kuşakta daha da güçleniyor, antibiyotiklere karşı direnç kazanıyor. Zaman içerisinde ise bakteri popülasyonunun çoğunluğu dirençli oluyor ve antibiyotiklerin etkisi mevcut popülasyonda azalmaya başlıyor.

Yıllar içerisinde bakteri direncinin önüne geçilebilmesi için çeşitli alternatif antibiyotikler geliştirilmekle birlikte bu deniz de kurumak üzere yani her geçen gün yeni geliştirilen antibiyotiklerin de etkisi azalıyor. Yeni ilaçlar geliştirilmesine rağmen bu durum asla direncin önüne geçemiyor ve ilaç geliştirme süreçleri hayli uzun sürmekle birlikte ilaçların etkileri ve ilaç etkinliği beklenen süre zarfı boyunca korunamıyor.

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Bu sebeple de bakterileri öldürmenin başka yollarının bulunması gerekiyor.

Bakteriler fiziksel olarak hasarlanıyor

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RMIT araştırma ekibi; bakterileri direnç geliştirebilecekleri kimyasallar ile elimine etmek yerine bakterileri fiziksel olarak öldürebilecek yeni yöntem geliştirdi. Geliştirilen manyetik sıvı fazdaki nano partiküller; düşük yoğunluktaki manyetik alana maruz kaldığında şekil değişikliğine uğruyor ve nano partiküllerin yüzey yapısı sivri bir forma dönüşüyor, böylece hücre duvarları ve bakterilerin kendilerini korumak için oluşturduğu yapışkanımsı biyofilm tabakası hasarlanıyor.

Araştırma ekibi yeni geliştirilen maddeyi laboratuvar ortamında bakteri biyofilmleri üzerinde test etti ve 90 dakika içerisinde bakteri biyofilmlerinin %99’unun parçalandığı tespit edildi. Yeni materyal hem gram pozitif hem de gram negatif bakteriler üzerinde etkili olmakla beraber insan hücrelerine de herhangi bir zarar vermiyor.

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Yeni geliştirilen yöntem ile implantlar ve laboratuvar malzemelerinin sterilitesi sağlanabilecek ve nano partiküller doğrudan enflamasyon bölgesine enjekte edilebilecek gibi görünmekle birlikte yeni madde uzun vadede mantar enfeksiyonları, kolesterol plakları hatta kanserli hücreler için modifiye edilebilecek gibi görünüyor ancak bahsi geçen durumlar için daha fazla çalışmanın yürütülmesi ve denenmesi gerekiyor.

Yeni araştırma ACS Nano dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/medical/liquid-metal-shredder-superbugs/

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