New York parçacık hızlandırıcı araştırma tesisine ev sahipliği yapacak

United States Department of Energy kurumunun yaptığı açıklamalara göre; New York’un Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda Electron-Ion Collider ( EIC ) yani elektron-iyon çarpıştırıcısı olarak adlandırılan yeni nükleer fizik araştırma tesisi kurulması planlanıyor.

Yeni kurulan tesisin Amerika’yı nükleer fizik araştırmaları ve parçacık hızlandırma hususunda ön plana çıkaracağı düşünülmekle birlikte tesisle ilgili açıklamalar ABD Enerji Bakanı Dan Brouilette tarafından resmi basın açıklaması ile duyuruldu.

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Yeni tesisin insanoğlunu doğayı anlamaya bir adım daha yaklaştıracağı belirtilmekle birlikte tesisin, yeni teknolojiler ve buluşlar için bilim insanlarına içgörü kaynağı olacağı tahmin ediliyor.

Parçacık hızlandırıcının yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olacağı belirtiliyor

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Parçacık hızlandırıcı tesisin 1.6 milyar ile 2.6 milyar dolar arasında mal olacağı ve büyük ihtimalle 2030 yılına kadar çalıştırılamayacağı beklenen tahminler arasında yer almakla birlikte tesis çalışmaya başladıktan sonra elektron çarpıştırıcısı; yüksek enerjili elektron demetlerini protonlara ve daha büyük atom çekirdeklerine parçalamak için kullanılabilecek ve bu süreçte fiziksel dünya ile ilgili çeşitli gizemler aydınlatılabilecek.

Ayrıca Bkz. "Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi"

Yeni tesisin büyük ses getireceği düşünülmekle birlikte tesisle ilgili bilgiler Sciencemag kurumu tarafından yayımlandı.

https://futurism.com/the-byte/doe-new-york-particle-collider

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