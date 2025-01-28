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    Anlık Bildirim

    Volkswagen, Almanya’da Çinli bir üretici ile ortak girişim kurmayı düşünüyor

    Volkswagen için manşetler özellikle son birkaç aydır pek iyi değil. Ancak gelen son raporlara göre otomotiv devi, anavatanında Çinli bir üretici ile ortak girişim kurmayı düşünüyor.
    Volkswagen, Çinli bir üretici ile ortak girişim kurmayı düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen, son dönemde karşı karşıya kaldığı üretim fazlası ve mali zorluklar nedeniyle radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Şirket, Almanya’daki iki fabrikasını kapatma kararı alırken, 35.000 iş pozisyonunun kesilmesi de gündemde. Kapatılacak tesislerden biri, yılda az sayıda elektrikli araç üreten ve daha çok promosyonel değeriyle öne çıkan Dresden'deki Transparent Factory, diğeri ise 2026 sonrası üretim planı bulunmayan Osnabrück fabrikasıydı. Şimdi de Çinli bir firma ile ortak girişim iddiaları gündemde.

    Bu gelişmelerin ardından, Çinli şirketlerin bu tesisleri satın alma olasılığı gündeme geldi. Bu iddialarda herhangi bir marka ismi verilmedi ancak Volkswagen’in Çin’de ortaklık kurduğu Xpeng gibi firmaların bu fabrikalarla ilgilenmesi muhtemel. Ancak, böyle bir adım hem Almanya’da siyasi hem de işçi sendikaları cephesinde tepki çekebileceği belirtiliyor. Ancak son raporlar, bu endişeleri ortadan kaldıracak türden.

    Alman otomotiv devi için devran döndü

    Volkswagen, Çinli bir üretici ile ortak girişim kurmayı düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Alman kaynaklı Manager Magazin, Volkswagen’in fabrikaları satmak yerine Çinli bir üreticiyle ortak girişim kurmayı planladığını belirtti. Bu, Çin’in geçmişte Volkswagen ile uyguladığı iş modelinin tersine çevrilmiş hali olabilir. 1983’te Volkswagen, Çin’deki faaliyetlerine başlamadan önce SAIC ile ortaklık kurmuştu. O dönemde Çin, fabrikalar ve işgücünü sağlarken, Volkswagen otomotiv üretim bilgisiyle katkıda bulunmuştu. Şimdi ise Volkswagen, Çinli üreticilerin elektrikli araçları daha hızlı ve uygun maliyetle üretme konusundaki uzmanlığından faydalanmayı hedefliyor. Bu ortaklık ile Çinli üretici de AB'nin özel gümrük vergilerinden kaçınmış olacak.

    Volkswagen’in, Almanya’nın Emden kentinde elektrikli ID.4 ve ID.7'yi ürettiği fabrikasında Çinli ortaklarla elektrikli araç üretimini artırmayı planladığı iddia ediliyor. Ancak, Çinli firmalar için bu tesislerin mevcut maliyet yapısı uygun bulunmamış. Görüşmeler hâlâ sonuçlanmamış olsa da, ortaklık ya da fabrika devri gibi farklı işbirliği senaryoları masada yer alıyor.

    Bu tür bir ortaklık, ekonomik ve jeopolitik açıdan büyük yankı uyandırabilir. Almanya’da ise bunun sembolik etkisi diğer etkilerden daha büyük olabilir. Öte yandan Volkswagen’in yanı sıra diğer otomobil üreticileri de benzer kaygılarla karşı karşıya. Hatırlanacağı üzere Stellantis ve Çinli Leapmotor, elektrikli otomobilleri Avrupa'daki Stellantis tesislerinde üretmek üzere Leapmotor International ortak girişimini kurmuştu.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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