Volkswagen, Almanya’da Çinli bir üretici ile ortak girişim kurmayı düşünüyor

Bu gelişmelerin ardından, Çinli şirketlerin bu tesisleri satın alma olasılığı gündeme geldi. Bu iddialarda herhangi bir marka ismi verilmedi ancak Volkswagen’in Çin’de ortaklık kurduğu Xpeng gibi firmaların bu fabrikalarla ilgilenmesi muhtemel. Ancak, böyle bir adım hem Almanya’da siyasi hem de işçi sendikaları cephesinde tepki çekebileceği belirtiliyor. Ancak son raporlar, bu endişeleri ortadan kaldıracak türden.
Alman otomotiv devi için devran döndü
Volkswagen’in, Almanya’nın Emden kentinde elektrikli ID.4 ve ID.7'yi ürettiği fabrikasında Çinli ortaklarla elektrikli araç üretimini artırmayı planladığı iddia ediliyor. Ancak, Çinli firmalar için bu tesislerin mevcut maliyet yapısı uygun bulunmamış. Görüşmeler hâlâ sonuçlanmamış olsa da, ortaklık ya da fabrika devri gibi farklı işbirliği senaryoları masada yer alıyor.
Bu tür bir ortaklık, ekonomik ve jeopolitik açıdan büyük yankı uyandırabilir. Almanya’da ise bunun sembolik etkisi diğer etkilerden daha büyük olabilir. Öte yandan Volkswagen’in yanı sıra diğer otomobil üreticileri de benzer kaygılarla karşı karşıya. Hatırlanacağı üzere Stellantis ve Çinli Leapmotor, elektrikli otomobilleri Avrupa'daki Stellantis tesislerinde üretmek üzere Leapmotor International ortak girişimini kurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)