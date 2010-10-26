Bang & Olufsen ses teknolojisine sahip ilk Android telefon: Lumington T1

Danimarka merkezli telefon üreticisi Lumington, Android işletim sistemini kullanan T1 isimli ilk modelini duyurdu. Ses teknolojilerinde endüstrinin lider isimlerinden Bang & Olufsen firmasının ICEpower teknolojisine sahip ilk Android telefon olduğu belirtilen Lumington T1, hem entegre hoparlör hem de kulaklık üzerinden en iyi ses kalitesini sunmayı vaad ediyor. Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini kullanan yeni telefon, 3.5-inç WVGA dokunmatik ekranla geliyor. Lumington tarafından geliştirilen P-GUI isimli özel bir kullanıcı ara birimiyle donatılan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü Freescale'in 1GHz'de çalışan i.MX515 işlemcisinden alıyor.

Diğer özellikleri arasında HSDPA, WiFi, FM Radyo, 3.5mm kulaklık girişi, HDMI çıkışı, entegre uzaktan kumanda ve 5MP çözünürlüğünde flash destekli kamera gibi detaylara yer verilen telefon, Alüminyum gövdeye sahip. Yüksek performanslı işlemcisi, Bang & Olufsen ses teknolojisi ve HDMI çıkışı ile birlikte entegre kumanda gibi özellikleriyle gelişmiş çoklu ortam deneyimi yaşatmayı hedefleyen lumington T1'in 2011 başında 730 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.