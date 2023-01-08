Bankacılık trojanı "Dridex" hedef değiştirdi: Mac'lerde yayılıyor

Güvenlik şirketine göre, Windows’u hedef alan bankacılık trojanının bir sürümü hızlı yayılmak için Mac bilgisayarları kullanmaya başladı. Zararlı, macOS ve iOS’ta çalışabilen yürütülebilir bir dosya olan Mach-O dosya biçimini kullanıyor ve .o, .dylib, .bundle uzantısına sahip.
Word belgelerinin üzerine yazıyor
Şimdilik tehlike arz etmiyor
Dridex, Mac kullanıcıları için şimdilik bir tehlike oluşturmuyor ancak Trend Micro, gelecekte macOS’ta çalışacak şekilde değiştirilebileceğini söylüyor. Bu tür zararlılardan korunmanın en iyi yolu, kaynağı belli olmayan ekleri açmamak. Gönderenin kim olduğunu yalnızca isim değil, adresten de kontrol etmek. Apple, Gatekeeper, XProtect gibi yerleşik güvenlik araçları sunuyor. Çoğu kullanıcı gerek görmese de Mac’ler için de üçüncü parti virüsten korunma yazılımları ve VirusTotal gibi ekleri taratabileceğiniz online virüs tarama siteleri mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..