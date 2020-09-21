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    Bankada uzaktan işlem dönemi başlıyor, ıslak imzalar tarihe karışıyor

    BDDK, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kapsayan yönetmeliği yürürlüğe aldı.
    21 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bankada uzaktan işlem dönemi başlıyor, ıslak imzalar tarihe karışıyor
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    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerinin kapsamını genişleten yeni düzenlemenin taslağını paylaştı. "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ" yürürlüğe girdiğinde, bugüne kadar yüz yüze yapılması gereken ve ıslak imza gereken bazı işlemler bundan sonra uzaktan yapılabilecek.

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    Yeni yönetmelikle birlikte bankalar ıslak imza yerine uzaktan kimlik tespiti yapabilecek. Böylece vatandaşların imza atmak için bankaya gitmesi gerekmeyecek. Bankaya gidip yüz yüze işlem yapmak yerine, uzaktan kimlik tespiti yapıp görüntülü görüşmeyle bankacılık işlemleri yapılabilecek.

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    Bu sayede bankalardaki yoğunluğun önüne geçilecek ve koronavirüs riski azaltılacak. Koronavirüs nedeniyle eğitim ve pek çok iş kolu uzaktan çalışma yöntemine geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar da bu adımı atıyor. Hali hazırda internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden çok sayıda işlemi dijital ortamdan yapabiliyorduk ancak bazı işlemler için bankaya gitmek gerekiyordu. Bu gereklilik tarihe karışıyor.

    Yakın zamanda görüntülü görüşme sisteminin ve uzaktan kimlik tespiti sisteminin yönetmeliğinin 2021 yılına kadar tamamlanması ve yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Benzer sistem Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya’da kullanılıyor.



    https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-bddk-resmen-duyurdu-yeni-donem-basliyor-6311402 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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