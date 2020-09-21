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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DonanımHaber Android uygulaması AppGallery'e eklendi

    DonanımHaber’in Android ve iOS platformlarında daha etkin bir deneyim sunan mobil uygulamaları, güncellemeler ile daha da hızlandı ve yeni özelliklere kavuştu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    626
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    Mobil Uygulamalar
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği ve 20 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en eski sayfalarından olan DonanımHaber’i mobil uygulamalardan da kolaylıkla takip edebilelim diye Android ve iOS uygulamaları her geçen gün gelişmeye devam ediyor. iOS tarafı Swift ile yeniden yazılırken, Android de Kotlin ile yenileniyor ve daha akıcı bir deneyim sunma yolunda ilerliyor.

    Mobil uygulamaların Android için yayınlanan güncellemelerinde performansa dönük iyileştirmelere ve hata düzeltmelerine ek olarak gelen özelliklerden küçük bir kısmı şöyle:

    İlginizi Çekebilir Avatar DH uygulamasının yeni özelliklerini ilk siz deneyin
    • Google desteği bulunmayan Huawei cihazlar için Google servislerinden arındırılmış bir sürüm hazırlandı.
    • Forum, özel mesajlar gibi birçok yerde taslak özelliği iyileştirildi ve olmayan yerlere de eklemeler yapıldı.
    • Web sayfalarındaki bir buton ile haberlerde veya forum konularında aynı yerden uygulamada devam etme özelliği getirildi.
    • Şikayet sayfaları uygulamaya da eklendi.
    • Google Cast desteği sunuldu.

    iOS tarafında da kayıt ve giriş ekranlarının yeniden yazılması tamamlandı. Yakında yayınlanacak bir güncelleme ile sunulmuş olacak. Buna ek olarak arama ekranlarındaki iyileştirmeler, yeni özel mesaj yapısı, Swift ile tamamen yeniden yazılmış forum ekranları ile daha akıcı bir deneyim iOS uygulamasının güncel sürümünde yer alıyor.

    AppGallery Bağlantısı: https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C100896339?locale=tr_TR (AppGallery'de aramaya DH yazarak da uygulamaya erişebilirsiniz.

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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    smart1978 (X Y) 13 dk.
    Tablet arayuzu gelistirilmeli : Tabletleri dev bir telefon arayuzuyle calistirmasi tuhaf!
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    por favor (ssena arıkuşu) 26 dk.
    Sadece teknoloji içeren bölümler olsa bu site/forum efsane olarak kalır ama parayı tercih edince teknoloji sadece küçücük bir kısım kalıyor ve özellikle siyaset yapılan bölümleri ele geçiren militanlara tık almak uğruna yol verildiği için irin akıyor.
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    Berkann2001 (Ahmet Berkan) 35 dk.
    Huaweiciler olarak sonunda kavuştuk
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    hamunpatra (hakan özdemir) 1 sa.
    AppGallery ye eklendi diyorsunuz. Ama verdiğiniz linklerde AppGallery linki yok. Ayrıca AppGallery de arama yapınca uygulama çıkmıyor. Yani haberin başlığı yanlış. 
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    yakupyasar1 1 sa.
    hepimize hayırlı olsun o zamn
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa.
    Mobil site deki Uygulama ile aç şeyi o kadar iğrenç ve bezdirici ki youtube daki bazı dönemler sürekli çıkan trendyol reklamları gibi soğutuyor insanı...
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    Souls_dd 1 sa.
    Widget gelecek mi ?
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 sa.
    Üstteki yazı fontunu biraz daha küçültünde hiç okuyamayalım vallahi +A bastıkca sadece üst fontlar büyüyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmet. (Ahmet Gözütok) 1 sa. Hakimutata Insane
    Biraz detay verebilir misiniz? Android uygulamasında hangi ekrandan bahsediyorsunuz?
    1 Yanıt Yanıtla
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    crashris (Mahmut Karaca) 1 sa.
    uygulamanız telefon da güzel çalışıyor ama ipad de chrome üstünden girdiğimde özellikle sıcak fırsatlar sayfanız bi türlü aşağı doğru inmiyor bi el atın lütfen
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    lordofworld 2 sa. (düzenlendi)
    Bu parça DH üyelerinden DH yöneticisine gelsin İbrahim tatlıses den yalaaan yalaaan yalaaan
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    626 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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