DonanımHaber Android uygulaması AppGallery'e eklendi

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Her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği ve 20 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en eski sayfalarından olan DonanımHaber’i mobil uygulamalardan da kolaylıkla takip edebilelim diye Android ve iOS uygulamaları her geçen gün gelişmeye devam ediyor. iOS tarafı Swift ile yeniden yazılırken, Android de Kotlin ile yenileniyor ve daha akıcı bir deneyim sunma yolunda ilerliyor.

Mobil uygulamaların Android için yayınlanan güncellemelerinde performansa dönük iyileştirmelere ve hata düzeltmelerine ek olarak gelen özelliklerden küçük bir kısmı şöyle:

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Google desteği bulunmayan Huawei cihazlar için Google servislerinden arındırılmış bir sürüm hazırlandı.

cihazlar için hazırlandı. Forum, özel mesajlar gibi birçok yerde taslak özelliği iyileştirildi ve olmayan yerlere de eklemeler yapıldı.

iyileştirildi ve olmayan yerlere de eklemeler yapıldı. Web sayfalarındaki bir buton ile haberlerde veya forum konularında aynı yerden uygulamada devam etme özelliği getirildi.

getirildi. Şikayet sayfaları uygulamaya da eklendi.

uygulamaya da eklendi. Google Cast desteği sunuldu.

iOS tarafında da kayıt ve giriş ekranlarının yeniden yazılması tamamlandı. Yakında yayınlanacak bir güncelleme ile sunulmuş olacak. Buna ek olarak arama ekranlarındaki iyileştirmeler, yeni özel mesaj yapısı, Swift ile tamamen yeniden yazılmış forum ekranları ile daha akıcı bir deneyim iOS uygulamasının güncel sürümünde yer alıyor.

AppGallery Bağlantısı: https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C100896339?locale=tr_TR (AppGallery'de aramaya DH yazarak da uygulamaya erişebilirsiniz.

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