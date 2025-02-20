Havale ve EFT’ye iki adımlı doğrulama zorunluluğu geliyor

Para transferi için SMS doğrulama yapılacak
Vatandaşların internet ve mobil bankacılık sistemlerine izinsiz erişen hackerlar, internet üzerinden kredi çekerek bu tutarı başka hesaplara transfer ediyor. Bu sorunun çözümü için havale, EFT ve FAST ile para transferlerinde SMS ile doğrulama istenecek. Her para transferinde SMS ile doğrulama zorunlu olacak.
SMS ile iki adımlı doğrulama özelliği Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar için zorunlu olacak. Düzenlemenin 1 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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