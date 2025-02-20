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    Havale ve EFT’ye iki adımlı doğrulama zorunluluğu geliyor

    Vatandaşların hesaplarındaki paraların güvenliğinin artırılması için Havale, EFT ve FAST'ta iki adımlı doğrulama geliyor. Para transferi için SMS doğrulama yapılması zorunlu olacak.
    Havale ve EFT’ye iki adımlı doğrulama zorunluluğu geliyor Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), para transferinde güvenliği artırmak için Mart ayında yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe alacak. Havale ve EFT transferlerinde iki adımlı doğrulama zorunluluğu getirilecek. Bu sayede müşterilerin hesaplarından habersiz para transferi yapılması engellenecek.

    Para transferi için SMS doğrulama yapılacak

    Vatandaşların internet ve mobil bankacılık sistemlerine izinsiz erişen hackerlar, internet üzerinden kredi çekerek bu tutarı başka hesaplara transfer ediyor. Bu sorunun çözümü için havale, EFT ve FAST ile para transferlerinde SMS ile doğrulama istenecek. Her para transferinde SMS ile doğrulama zorunlu olacak.

    SMS ile iki adımlı doğrulama özelliği Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar için zorunlu olacak. Düzenlemenin 1 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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