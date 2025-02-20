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Tam Boyutta Gör Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), para transferinde güvenliği artırmak için Mart ayında yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe alacak. Havale ve EFT transferlerinde iki adımlı doğrulama zorunluluğu getirilecek. Bu sayede müşterilerin hesaplarından habersiz para transferi yapılması engellenecek.

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Para transferi için SMS doğrulama yapılacak

Vatandaşların internet ve mobil bankacılık sistemlerine izinsiz erişen hackerlar, internet üzerinden kredi çekerek bu tutarı başka hesaplara transfer ediyor. Bu sorunun çözümü için havale, EFT ve FAST ile para transferlerinde SMS ile doğrulama istenecek. Her para transferinde SMS ile doğrulama zorunlu olacak.

SMS ile iki adımlı doğrulama özelliği Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar için zorunlu olacak. Düzenlemenin 1 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Havale ve EFT’ye iki adımlı doğrulama zorunluluğu geliyor