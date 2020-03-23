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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bankaların koronavirüs destek paketi belli oldu

    Bazı kamu ve özel bankalar koronavirüs destek paketini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle ödeme yapmakta zorluk yaşayan müşterilerin kredi ödemelerine 3 ay erteleme kararı alındı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bankaların koronavirüs destek paketi belli oldu
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    Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için mümkün olduğunca evlerden çıkmıyoruz. İnsanların eve kapanması pek çok iş kolunun durmasına neden oldu. Bazı bankalar, koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisinden dolayı ödemelerde erteleme kararı aldı.

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    Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Akbank, İş Bankası ve QNB Finansbank; bireysel ve kurumsal müşterilerine bazı kolaylıklar sağlayacak. Müşterilerin kredi ödemeleri, talep edilmesi halinde 30 Haziran’a kadar ötelenecek.

    Destek paketlerinin içeriği, bankalara göre değişiklik gösteriyor. Vakıfbank, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kıllandıracak. Vakıf Katılım Bankası salgından en çok etkilenen sektörlerde borçları 12 aya kadar ödemesi dönemli olarak yapılandıracak. Halkbank müşterileri 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınavlar uzaktan yapılabilir mi?"

    İş Bankası da benzer destek kararları açıkladı ayrıca 30 Nisan’a kadar hiçbir banka müşterisinden dijitalden yapılan işlemlerde EFT/havale ücreti almayacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde diğer bankaların da destek paketi açıklaması bekleniyor. Destek paketlerinin yanı sıra pek çok banka ATM'den nakit para çekme limitini arttırdı. EFT/havale işlemlerini ücretsiz hale getirdi. Bazı kampanyaların kapsamını tüm müşterileri kapsayacak şekilde genişletti. Koronavirüs salgını tedbirrleri kapsamında Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 12.00 ve 17.00 arasında hizmet veriyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 27 dk.
    inanmıyorum
    yakın zamanda bir tanıdığım konut kredisi çekti ziraatten
    elazığ depreminden sonra otomatik erteleme olmuş. kişi kendisi ertelemeye başvurmadan.
    yanlız ertelenen süredeki ücretin geri ödenmesi problemi büyük. çünkü ertelenen her aylık taksidi daha sonrasında normal takside ekliyorlar ve bir ayda ödemeniz gereken ücret x2 oluyor. sabit maaşa sahip kişiler nasıl ödeyecek bunu? daha sonrasında ücret direk alınınca buna erteleme denir mi?
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    alito (A. Teyfik Görmez) 39 dk.
    Bir kişi de demiyor ki, bu millet nasıl ödeyecek bu kredileri zamanı gelince.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa. Mekhanik
    hadi canım fuck of ananın kucagında ağla
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    vs-fb (Vn S) 1 sa.
    Taşıma su bakalım değirmeni ne kadar döndürecek.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa.
    elin yahusidi halkına para düşünmek senin işin değil elektrik su kiran maasın bizde

    bizde : %60 dıs devletler bizi kıskanıyor
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    WB 2 sa.
    Bravo, alkisliyorum.



    Ayrica ozel sektor isci maaslarinin 3 ay boyunca %60’ini odeyecegini duyuran hukumetimizi de alkisliyorum..
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