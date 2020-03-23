Bankaların koronavirüs destek paketi belli oldu

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Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için mümkün olduğunca evlerden çıkmıyoruz. İnsanların eve kapanması pek çok iş kolunun durmasına neden oldu. Bazı bankalar, koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisinden dolayı ödemelerde erteleme kararı aldı.

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Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Akbank, İş Bankası ve QNB Finansbank; bireysel ve kurumsal müşterilerine bazı kolaylıklar sağlayacak. Müşterilerin kredi ödemeleri, talep edilmesi halinde 30 Haziran’a kadar ötelenecek.

Destek paketlerinin içeriği, bankalara göre değişiklik gösteriyor. Vakıfbank, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kıllandıracak. Vakıf Katılım Bankası salgından en çok etkilenen sektörlerde borçları 12 aya kadar ödemesi dönemli olarak yapılandıracak. Halkbank müşterileri 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek.

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İş Bankası da benzer destek kararları açıkladı ayrıca 30 Nisan’a kadar hiçbir banka müşterisinden dijitalden yapılan işlemlerde EFT/havale ücreti almayacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde diğer bankaların da destek paketi açıklaması bekleniyor. Destek paketlerinin yanı sıra pek çok banka ATM'den nakit para çekme limitini arttırdı. EFT/havale işlemlerini ücretsiz hale getirdi. Bazı kampanyaların kapsamını tüm müşterileri kapsayacak şekilde genişletti. Koronavirüs salgını tedbirrleri kapsamında Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 12.00 ve 17.00 arasında hizmet veriyor.

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