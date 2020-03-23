Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınavlar uzaktan yapılabilir mi?

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart Pazartesi yani bugün itibariyle başlayan uzaktan eğitimin süresine ve LGS’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs yüzünden okula gidemeyen öğrenciler derslerini uzaktan eğitimle takip ediyor. Yapılan ilk değerlendirmede uzaktan eğitimin bir hafta süreyle yapılacağı açıklandı. Dolayısıyla şu durumda uygulamanın uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Selçuk, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile yapılacak görüşmeler sonrasında net kararın çok kısa bir süre içerisinde duyurulacağını belirtti.

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"Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil"

Süreçle ilgili merak edilen konulardan biri de sınavların nasıl yapılacağı. Sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağına da değinen Milli Eğitim Bakanı, bu çapta büyük sınavları online olarak yapabilecek bir alt yapının bulunmadığını söyledi. Bakan Selçuk, “Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil” şeklinde konuşarak tartışmalara son noktayı koydu. LGS’nin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

“LGS ile ilgili biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur ve belirli stres basamaklarından geçilerek yaşanır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sınava hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik, başka streslere yol açabilir. Ama koşullar başka bir şey gerektirirse diye bu yüzden 3 ayrı sınav senaryosu da var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişare içerisindeyiz.”

Türkiye'de son durum ne?

Türkiye’deki koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı günden güne artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı son verilere göre koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 1.236’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30’a ulaştı.

https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktan-egitimin-suresine-iliskin-karar-en-kisa-zamanda-aciklanacak/1775891

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