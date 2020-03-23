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    Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınavlar uzaktan yapılabilir mi?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim döneminin uzayıp uzamayacağına ve LGS, YKS gibi sınavların akıbetine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte Bakanın açıklamaları:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınavlar uzaktan yapılabilir mi?
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart Pazartesi yani bugün itibariyle başlayan uzaktan eğitimin süresine ve LGS’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Koronavirüs yüzünden okula gidemeyen öğrenciler derslerini uzaktan eğitimle takip ediyor. Yapılan ilk değerlendirmede uzaktan eğitimin bir hafta süreyle yapılacağı açıklandı. Dolayısıyla şu durumda uygulamanın uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Selçuk, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile yapılacak görüşmeler sonrasında net kararın çok kısa bir süre içerisinde duyurulacağını belirtti.

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    Ayrıca Bkz. "Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek: İşte yeni koronavirüs önlemleri"

    "Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil"

    Süreçle ilgili merak edilen konulardan biri de sınavların nasıl yapılacağı. Sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağına da değinen Milli Eğitim Bakanı, bu çapta büyük sınavları online olarak yapabilecek bir alt yapının bulunmadığını söyledi. Bakan Selçuk, “Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil” şeklinde konuşarak tartışmalara son noktayı koydu. LGS’nin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

    LGS ile ilgili biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur ve belirli stres basamaklarından geçilerek yaşanır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sınava hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik, başka streslere yol açabilir.  Ama koşullar başka bir şey gerektirirse diye bu yüzden 3 ayrı sınav senaryosu da var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişare içerisindeyiz.

    Türkiye'de son durum ne?

    Türkiye’deki koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı günden güne artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı son verilere göre koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 1.236’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30’a ulaştı.



    https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktan-egitimin-suresine-iliskin-karar-en-kisa-zamanda-aciklanacak/1775891 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LuciliusBagus 2 sa. en beğenilen
    Hürriyet başlığı için teşekkürler admin kardeş.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Frost05 47 dk.
    "Otomobil editörü" sınav sistemiyle ilgili haber yayınlıyor. Teşekkürler DH.
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    temhemrime 1 sa.
    Yks sınavı hakkında detaylı bilgilendirme bir an önce yapılmalı.Yok sadece işledikleri konular çıkacak yok uzaktan eğitimde verilen dersler sınavda çıkmayacak bir an önce hepimizin bilgi sahibi olması gerekiyor.


    İnşallah sınav zamanında ve konu çıkarılmadan yapılır ancak ikisinden biri olacaksa sınavın ertelenip bütün konuların sorulmasını tercih ederim bir mezun öğrenci olarak.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 sa.
    Sunucu alt yapımız facebook youtube gibi olsa bunları tartışmamış olurduk sistem kaldırmaz denilşyor buda bize geleceğin neleri götüreceğini gösteriyor devletimizin ciddi anlamda bir alt yapı hazırlığı içinde olması gerek 80 değil 200 milyon kişiyi kaldıracak bir bilişim ağ alt yapısı ki zor durumlarsa hemen başvurulsun. Kullanılsın....
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    LuciliusBagus 2 sa. en beğenilen
    Hürriyet başlığı için teşekkürler admin kardeş.
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