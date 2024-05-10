Tam Boyutta Gör Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sektörde faaliyet göstere 7 kamu bankasının ATM’lerini TAM (Türkiye’nin ATM Merkezi) adındaki tek bir ATM’de topladı. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT müşterileri, herhangi bir ek ücret ödemeden TAM ATM’lerinden işlem yapabilecek.

TAM ATM’leri Türkiye’nin 81 ilinde 5.600 noktaya kuruldu ve hizmet vermeye başladı. İlerleyen dönemde 19.000 noktada TAM ATM’si kurulması planlanıyor. Müşteriler, kendi bankasının ATM’sinden yapabildiği tüm işlemleri yapabiliyor.

Tam ATM platformuna dahil olan 7 bankanın ATM'leri, Türkiye’deki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını, Türkiye'deki ATM'lerden yapılan işlemlerin ise yüzde 40'ını oluşturuyor.

TAM ATM'ler hangi bankalar için ücretsiz?

TAM şu an için Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT kullanıcıları için ek ücret, ek komisyon veya ek masraf olmadan hizmet veriyor. TAM’a diğer bankaların da katılması planlanıyor.

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Diğer bankalarla görüşmelerin devam ettiğini açıklayan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, şunları söyledi:

“Bugün 7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz. Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı. Ön görüşmeler yapıldı.”

TAM projesinin lansmanında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Burada (TAM projesi) her ne kadar belli bir alanda rekabetten çekiliyor gibi olsanız da aslında kaynakları ortak kullanıma sunduğunuz için çok değerli bir proje. Onun için başından beri Bakanlık olarak destekledik ve bugün bu projenin hayata geçirilmesi, ülkemiz açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

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7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı: TAM ATM