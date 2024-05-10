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    Anlık Bildirim

    7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı: TAM ATM

    TAM projesi ile 7 kamu bankası tek ATM'de toplandı. Kamu bankalarının müşterileri ek ücret ve ek komisyon ödemeden TAM ATM'lerini kullanabilecek. TAM ATM nedir? 
    7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı: TAM ATM Tam Boyutta Gör
    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sektörde faaliyet göstere 7 kamu bankasının ATM’lerini TAM (Türkiye’nin ATM Merkezi) adındaki tek bir ATM’de topladı. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT müşterileri, herhangi bir ek ücret ödemeden TAM ATM’lerinden işlem yapabilecek.

    TAM ATM’leri Türkiye’nin 81 ilinde 5.600 noktaya kuruldu ve hizmet vermeye başladı. İlerleyen dönemde 19.000 noktada TAM ATM’si kurulması planlanıyor. Müşteriler, kendi bankasının ATM’sinden yapabildiği tüm işlemleri yapabiliyor.

    Tam ATM platformuna dahil olan 7 bankanın ATM'leri, Türkiye’deki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını, Türkiye'deki ATM'lerden yapılan işlemlerin ise yüzde 40'ını oluşturuyor.

    TAM ATM'ler hangi bankalar için ücretsiz?

    TAM şu an için Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT kullanıcıları için ek ücret, ek komisyon veya ek masraf olmadan hizmet veriyor. TAM’a diğer bankaların da katılması planlanıyor.

    Diğer bankalarla görüşmelerin devam ettiğini açıklayan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, şunları söyledi:

    “Bugün 7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz. Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı. Ön görüşmeler yapıldı.”

    TAM projesinin lansmanında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Burada (TAM projesi) her ne kadar belli bir alanda rekabetten çekiliyor gibi olsanız da aslında kaynakları ortak kullanıma sunduğunuz için çok değerli bir proje. Onun için başından beri Bakanlık olarak destekledik ve bugün bu projenin hayata geçirilmesi, ülkemiz açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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