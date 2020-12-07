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    Başarılı aksiyon filmi serisi Kingsman için yaklaşık 7 yeni film planlanıyor

    İlk filmi 2014 yılında yayınlanan aksiyon türünün son dönemdeki başarılı serilerinden Kingsman için yaklaşık olarak yedi yeni film planı bulunuyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Başarılı aksiyon filmi serisi Kingsman için yaklaşık 7 yeni film planlanıyor
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    İlk filmi 2014 yılında, ikinci filmi ise 2017 yılında yayınlanan çizgi roman uyarlaması olan Kingsman serisi için yaklaşık 7 farklı film planlanılıyor. 

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    Dave Gibbons ve Mark Millar'ın The Secret Service adlı çizgi romanından uyarlanan Kingsman serisi 2014 yılında ilk filmi ile karşımıza çıktı ve kendine hayran bıraktı. 2017 yılındaki devam filmi ile yine memnun eden bir film sundular bizlere. Şimdi ise Marv Group CEO'su Zygi Kamasa, serinin geleceğinde yaklaşık 7 farklı film planladıklarını açıkladı.

    Zygi Kamasa'nın söylediğine göre şu anda geliştirilmekte olan bir Kingsman dizisi bulunuyor. Kingsman'in yanısıra 2 - 3 farklı seri üzerinde daha uğraşıyorlarmış. Kingsman serisinin yeni filmi olan The King's Man ilk iki filmin öncesini konu alacak. Hatta spesifik olarak Kingsman'in kuruluşunu anlatacak ve bizleri I. Dünya Savaşı'na götürecek. Film ile ilgili yapılan ilk açıklamalara göre The King's Man, Kingsman 3'ün altyapısını hazırlayacak.

    The King's Man'in vizyon tarihi 26 Şubat 2021. Filmin oyuncu kadrosunda Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Daniel Brühl, Matthew Goode, Charles Dance, Rhys Ifans, Harris Dickinson, Tom Hollander ve Djimon Hounsou bulunuyor. Filmin yönetmenliğini Matthew Vaughn üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Matthew Vaughn ve Karl Gajdusek üstleniyor.



    https://comicbook.com/movies/news/kingsman-movies-7-more-in-planning/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kuruwa (hasan uçar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 güzeldi ama 2 film çok kötü ve vasat idi.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Klise Adam (Girayhan Ç.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kingsman iyidir çıkarsınlar izleriz yanlız eggsy umrumda değil de şu dayıyı kesin oynatmalılar
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    kuklacini (bugra aslan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İkinci film gerçekten kötüydü.İlk film güzeldi insanlar artık sanal efekt görmekten bıktı J.Wick tarzı aksiyon filmleri tuttu bunlarında art arda çekilmesinden dolayı kalitesi düşüyor.Serilere yazık oluyor.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunun da boku çıkacak desene.......
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abartılmış balon bir film.
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    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Suyunu çıkaracaklar
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bazen devam filmi olsun dediğim filimler oluyor ama ikinci filmden sonra devamı gelmesin dediğim bir seri. Hele şimdi sırf çinliler de izlesin diye çinli bir ajan teşkilatı da çıkartırlarsa şaşmayın devam filmlerinde.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi filmdi 1 ve 2 si..
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk film ne kadar kaliteliydi ya 2 film nasıl oldu da vasat yapabildiler anlayamıyorum
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    kuruwa (hasan uçar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Deswaaa
    Seyredin lütfen anlarsınız
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    kuruwa (hasan uçar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 güzeldi ama 2 film çok kötü ve vasat idi.
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hızlı ve öfkeliye bağladı bunlar da
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    2390 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    kingsman, devam filmi ve
    7 etiket daha the kings man kingsman devam filmleri yeni filmler oyuncular ne zaman kingsman 3 Bilim ve Teknoloji
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