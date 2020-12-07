Başarılı aksiyon filmi serisi Kingsman için yaklaşık 7 yeni film planlanıyor

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İlk filmi 2014 yılında, ikinci filmi ise 2017 yılında yayınlanan çizgi roman uyarlaması olan Kingsman serisi için yaklaşık 7 farklı film planlanılıyor.

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Dave Gibbons ve Mark Millar'ın The Secret Service adlı çizgi romanından uyarlanan Kingsman serisi 2014 yılında ilk filmi ile karşımıza çıktı ve kendine hayran bıraktı. 2017 yılındaki devam filmi ile yine memnun eden bir film sundular bizlere. Şimdi ise Marv Group CEO'su Zygi Kamasa, serinin geleceğinde yaklaşık 7 farklı film planladıklarını açıkladı.

Zygi Kamasa'nın söylediğine göre şu anda geliştirilmekte olan bir Kingsman dizisi bulunuyor. Kingsman'in yanısıra 2 - 3 farklı seri üzerinde daha uğraşıyorlarmış. Kingsman serisinin yeni filmi olan The King's Man ilk iki filmin öncesini konu alacak. Hatta spesifik olarak Kingsman'in kuruluşunu anlatacak ve bizleri I. Dünya Savaşı'na götürecek. Film ile ilgili yapılan ilk açıklamalara göre The King's Man, Kingsman 3'ün altyapısını hazırlayacak.

The King's Man'in vizyon tarihi 26 Şubat 2021. Filmin oyuncu kadrosunda Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Daniel Brühl, Matthew Goode, Charles Dance, Rhys Ifans, Harris Dickinson, Tom Hollander ve Djimon Hounsou bulunuyor. Filmin yönetmenliğini Matthew Vaughn üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Matthew Vaughn ve Karl Gajdusek üstleniyor.

https://comicbook.com/movies/news/kingsman-movies-7-more-in-planning/

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