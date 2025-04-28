Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi mayıs ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.
Mayıs Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Mayıs ayında Love Death + Robots ve Rick and Morty gibi diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Murderbot ve Duster gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte mayıs ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:
1️⃣ Love Death + Robots 4. sezon
- Yayın Tarihi: 15 Mayıs
- Platform: Netflix
- Tür: Animasyon, Bilim-Kurgu
Tim Miller (Deadpool) ve David Fincher (Fight Club) öncülüğünde hazırlanan Love, Death & Robots'un 4. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Bu sezonda, David Fincher'ın yönettiği bir bölüm de bulunuyor. Söz konusu bu bölüm, ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers'ın 2003 yılında İrlanda'da verdiği konseri kuklalarla yeniden canlandırıyor.
2️⃣ Rick and Morty 8. sezon
- Yayın Tarihi: 25 Mayıs
- Platform: Max
- Tür: Animasyon, Bilim Kurgu
Artık kültleşmiş olan bu animasyon dizisinde çılgın bir bilim adamı olan Rick, saftirik torunu Morty'yi de yanına alarak birbirinden tuhaf maceralara atılıyor. Kara mizahın sınırlarını zorlayan Rick and Morty, yetişkinlere yönelik animasyon dizileri arasında özel bir yerde duruyor.
3️⃣ Murderbot
- Yayın Tarihi: 16 Mayıs
- Platform: Apple TV+
- Tür: Bilim Kurgu, Komedi
Uzak bir gezegende, yüzey testi yapan bir grup bilim insanına, kendisine 'Katilbot' diyen ve kendi idari modülünü hacklediği için bilinç kazanmış bir güvenlik androidi kiralanır. İnsanlardan çekinen ve dikkatleri üzerine çekmek istemeyen Katilbot'un tek yapmak istediği görevini başarıyla yerine getirip insanların onu rahat bırakmasıdır. Ancak komşu bir araştırma ekibinden haber alınamadığında gerçeği ortaya çıkarmak Katilbot'a kalacaktır. Dizinin başrolünde Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman) yer alıyor.
4️⃣ Duster
- Yayın Tarihi: 15 Mayıs
- Platform: Max
- Tür: Suç, Aksiyon
Lost dizisinden tanıdığımız Josh Holloway'in başrolünü üstlendiği Duster, 1970'ler Amerika'sında geçiyor ve bir suç örgütünün zorlu görevlerde şoför olarak kullandığı Jim (Holloway)'e odaklanıyor. Jim'in hâlihazırda epey tehlikeli olan hayatı, işlerin ters gitmesiyle birlikte iyiden iyiye çığrından çıkıyor.
5️⃣ The Four Seasons
- Yayın Tarihi: 1 Mayıs
- Platform: Netflix
- Tür: Komedi
Aynı adlı 1981 yapımı filmden uyarlanan The Four Seasons, her yıl birlikte tatile çıkan üç orta sınıf çifte odaklanıyor. Bu çiftlerden biri boşanıp, adam bu kez yanında genç sevgilisini getirince, son tatillerinde gerginlik hızla yükseliyor.
6️⃣ Poker Face 2. sezon
- Yayın Tarihi: 8 Mayıs
- Platform: Peacock
- Tür: Gizem, Suç, Komedi
"Katil kim?" teması üzerinden ilerleyen ilk sezonuyla beğeni kazanan Poker Face, ikinci sezonunda da benzer bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. İnsanların yalan söylediğini hemen anlayan Charlie Cale, bu eşsiz yeteneğini kullanarak yeni bir gizemi çözmeye çalışacak. Dizi yeni sezonunda da dedektiflik hikâyeleriyle komedi unsurlarını harmanlamaya devam edecek.
7️⃣ Nine Perfect Strangers 2. sezon
- Yayın Tarihi: 21 Mayıs
- Platform: Disney+
- Tür: Gizem, Gerilim
Nicole Kidman'ın ilk sezondaki rolüyle geri döndüğü 2. sezon, hikâyenin merkezindeki gizemli sağlıklı yaşam merkezine gelen yeni bir gruba odaklanıyor. Bu yüzden ilk sezondan sadece Nicole Kidman geri dönüyor. Yeni sezonda ona Mark Strong, Lena Olin, Henry Golding, Murray Bartlett, Christine Baranski gibi isimler eşlik edecek. İlk sezon gibi 2. sezon da dertlerinden birkaç günlüğüne uzaklaşmak için sağlıklı yaşam merkezine gelen dokuz yabancının, tuhaf olayların içine çekilmesini konu alacak.
8️⃣ Sirens
- Yayın Tarihi: 22 Mayıs
- Platform: Netflix
- Tür: Kara Komedi
Usta oyuncu Julianne Moore'un başrolünü üstlendiği Sirens'ta, yeni Supergirl olarak seçilen Milly Alcock (House of the Dragon) ve Kevin Bacon gibi isimler de rol alıyor. Dizi, kız kardeşinin yeni patronuyla kurduğu ilişkiden işkillenmeye başlayan Devon'a odaklanıyor. Kardeşini bu zengin kadının büyüsünden kurtarmak amacıyla yola çıkan Devon, patronun lüks yazlık evine vardığında beklediğinden daha tuhaf bir dünyayla karşılaşıyor.
9️⃣ Star Wars: Tales of the Underworld
- Yayın Tarihi: 4 Mayıs
- Platform: Disney+
- Tür: Animasyon, Aksiyon, Bilim Kurgu
Antoloji türündeki dizi, her sezonunda Star Wars evreninde geçen farklı hikâyeler anlatıyor. İlk sezonunda Jedilara, ikinci sezonunda İmparatorluğa odaklanan dizi, bu kez adından da anlaşılacağı üzere bu evrenin yeraltı dünyasına ışık tutacak. Bu kez hikâyenin merkezinde bir suikastçı, bir de ödül avcısı olacak.
🔟 Dept. Q (Department Q)
- Yayın Tarihi: 29 Mayıs
- Platform: Netflix
- Tür: Suç, Drama, Gerilim
Bireşik Krallık'ta geçen dizi, zeki ama alaycı bir polis dedektifi olan Carl Morck'a odaklanıyor. Edinburgh polis departmanında pek dostu olmayan Dedektif Morck, bir bodrum katına, pek bir işe yaramayacağı düşünülen faili meçhul cinayetler birimine atanıyor. Q Departmanı olarak bilinen bu departmana adeta sürgün edilen Morck, burada kendi ekibini kurarak gerçekten insanlara yardımcı olabileceğini fark ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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