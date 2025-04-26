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    Anlık Bildirim

    Tom Hanks'li II. Dünya Savaşı filmi Greyhound'un devam filmi geliyor

    Apple'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olan Greyhound'un devamı geliyor. Başrolde bir kez daha Tom Hanks'in yer alacağı film hakkında ilk detaylar paylaşıldı.

    Greyhound Tam Boyutta Gör
    Usta oyuncu Tom Hanks'in hem senaryosunu yazdığı, hem de başrolünü üstlendiği 2020 yapımı Greyhound, genel olarak iyi yorumlar alırken, Apple TV+'ın da en çok izlenen orijinal yapımlarından biri oldu. Greyhound'un yakaladığı bu başarı, bir devam filminin de önünü açtı. Bir süredir hazırlık aşamasında olan o devam filmi resmi olarak duyuruldu.

    Greyhound 2 Hikâyeyi Pasifik Cephesine Taşıyacak

    Devam filminin senaryosunu da Tom Hanks yazacak. Usta oyuncu aynı zamanda Captain Krause rolünde geri dönecek. İlk film gibi ikinci film de II. Dünya Savaşı sırasında geçecek ama bu kez farklı bir cepheye taşınacak. Hatırlarsanız ilk film Normandiya'da geçiyordu. İkinci film ise Captain Krause ile askerlerinin Pasifik cephesindeki savaşa katılmasını konu alacak.

    Yine Apple çatısı altında hayata geçirilecek olan Greyhound 2'nin çekimlerine 2026'nın ilk aylarında Avustralya'da başlanacak. İlk filmde olduğu gibi bu filmde de yönetmen koltuğunda Aaron Schneider oturacak.

    Tom Hanks yanı sıra ilk filmde rol alan diğer oyuncuların da devam filminde geri dönmesi bekleniyor fakat henüz anlaşmalar imzalanmış değil.

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