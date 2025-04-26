Tom Hanks'li II. Dünya Savaşı filmi Greyhound'un devam filmi geliyor

Greyhound 2 Hikâyeyi Pasifik Cephesine Taşıyacak
Devam filminin senaryosunu da Tom Hanks yazacak. Usta oyuncu aynı zamanda Captain Krause rolünde geri dönecek. İlk film gibi ikinci film de II. Dünya Savaşı sırasında geçecek ama bu kez farklı bir cepheye taşınacak. Hatırlarsanız ilk film Normandiya'da geçiyordu. İkinci film ise Captain Krause ile askerlerinin Pasifik cephesindeki savaşa katılmasını konu alacak.
Yine Apple çatısı altında hayata geçirilecek olan Greyhound 2'nin çekimlerine 2026'nın ilk aylarında Avustralya'da başlanacak. İlk filmde olduğu gibi bu filmde de yönetmen koltuğunda Aaron Schneider oturacak.
Tom Hanks yanı sıra ilk filmde rol alan diğer oyuncuların da devam filminde geri dönmesi bekleniyor fakat henüz anlaşmalar imzalanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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