Netflix'in "2020 Bit Artık" dizisinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı

Geçtiğimiz hafta Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker, 2020 hakkında bir sahte belgesel hazırlayacağını, yani mockumentary hazırlayacağını açıklamıştı. Şimdi de bu dizinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı.

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Orijinal ismi "Death to 2020" olan yapımın Türkçe ismi "2020 Bit Artık". Dizi 2020 yılı hakkında The Office tarzında bir belgesel gibi olacak. yani sahte bir belgesel olacak ve komedi türünde olacak. Dizinin yaratıcılığını, Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker üstleniyor.

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde dizinin oyuncu kadrosu da açıklandı. Daha önce açıklandığı üzere dizide profesör rolünde Hugh Grant bulunacak. Geriye kalan isimler ise şöyle: Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Cristin Milioti, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Samson Kayo bulunuyor. Kadronun heyecanlandırıcı olduğunu söylemek gerek.

Dizinin yayın tarihi ile ilgili bir açıklama yok ancak videoda "Çok Yakında" yazıyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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