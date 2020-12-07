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    Netflix'in "2020 Bit Artık" dizisinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı

    Geçtiğimiz hafta duyurulan yeni Netflix dizisinden ilk video paylaşıldı ve dizinin oyuncu kadrosu da açıklandı. Dizi, Black Mirror'ın yaratıcısından geliyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in

    Geçtiğimiz hafta Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker, 2020 hakkında bir sahte belgesel hazırlayacağını, yani mockumentary hazırlayacağını açıklamıştı. Şimdi de bu dizinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in en yüksek bütçeli filmi olan The Gray Man'in çekimleri Ocak'ta başlıyor"

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    Orijinal ismi "Death to 2020" olan yapımın Türkçe ismi "2020 Bit Artık". Dizi 2020 yılı hakkında The Office tarzında bir belgesel gibi olacak. yani sahte bir belgesel olacak ve komedi türünde olacak. Dizinin yaratıcılığını, Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker üstleniyor. 

    Ayrıca geçtiğimiz saatlerde dizinin oyuncu kadrosu da açıklandı. Daha önce açıklandığı üzere dizide profesör rolünde Hugh Grant bulunacak. Geriye kalan isimler ise şöyle: Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Cristin Milioti, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Samson Kayo bulunuyor. Kadronun heyecanlandırıcı olduğunu söylemek gerek.

    Dizinin yayın tarihi ile ilgili bir açıklama yok ancak videoda "Çok Yakında" yazıyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Ussuz (mehmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    1
    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    aynısını netflix için diliyorum!
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    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim için her sene daha kötüye gidiyor zaten 2019a çok sövdüm şimdi 2020 görünce şükrettim seneye de aynısı olur
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    Ussuz (mehmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bitince ne oluyor? Bir takvim yaprağındaki 0 yerini 1 rakamına bırakınca her şey geride mi kalıyor? Saçma sapan söylemler...
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    RAIZEN 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Katılıyorum. Simgeleşen bir kavram üzerinden trafik kazanmaya çalışıyorlar.
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Insanlar habire bit atirtik 2020 diyor ama :) . Gocunulmamali :) . Komedi eglence NEtflix isi ...
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    Formani 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlara dizi çektirecek kadar berbattı, sinema filmi bile yapılır ilerde.
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