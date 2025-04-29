Mayıs ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Artık yaz aylarına girmemizle birlikte yüksek bütçeli gişe filmlerinin gösterime girdiği döneme de girmiş bulunuyoruz. Nitekim Mayıs ayında Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma ve Thunderbolts gibi gişede iddialı olması beklenen filmler vizyona girecek. Diğer yandan dijital platformlarda da yeni yapımlar da Mayıs ayında izleyici ile buluşacak. Bunlara ek olarak, Baba (The Godfather), Testere ve Tobey Maguire'lı Örümcek-Adam üçlemesi de mayıs ayında beyaz perdeye geri dönecek.
Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Mayıs ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)
- Tür: Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Christopher McQuarrie
- Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby
- Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon
Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.
2️⃣ Fenike Planı (The Phoenician Scheme)
- Tür: Suç, Aksiyon, Komedi
- Yönetmen: Wes Anderson
- Oyuncular: Benicio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Jeffrey Wright
- Yayın Tarihi: 30 Mayıs / Vizyon
Bir aile işletmesinde geçen The Phoenician Scheme, Avrupa boyunca uzanan bir casusluk hikâyesini konu alıyor.
3️⃣ Thunderbolts*
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
- Yönetmen: Jake Schreier
- Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell
- Yayın Tarihi: 2 Mayıs / Vizyon
Thunderbolts ekibinde Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor.
4️⃣ Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)
- Tür: Dövüş, Macera
- Yönetmen: Jonathan Entwistle
- Oyuncular: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson
- Yayın Tarihi: 30 Mayıs / Vizyon
Hem orijinal serinin hem de Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor. Daniel LaRusso (Macchio) ve Mr. Han, bu genci eğitmek için güçlerini birleştiriyor.
5️⃣ Histeri (Hysteria)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Mehmet Akif Büyükatalay
- Oyuncular: Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya
- Yayın Tarihi: 2 Mayıs / Vizyon
Bir film çekimi, bir Kuran’ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların çapraz ateşinde kalan stajyer Elif, tehlikeli sırlar ve yalanlarla örülü bir oyunun içine çekilir ve kendini her şeyi içine çeken bir komplonun merkezinde bulur.
6️⃣ Mountainhead
- Tür: Drama
- Yönetmen: Jesse Armstrong
- Oyuncular: Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith
- Yayın Tarihi: 31 Mayıs / Max
Lüks bir dağ evinde geçen Mountainhead, dört zengin arkadaşın küresel bir ekonomik kriz patlak verdiği sırada bir araya gelmesini konu alıyor.
7️⃣ Gençlik Pınarı (Fountain of Youth)
- Tür: Macera
- Yönetmen: Guy Ritchie
- Oyuncular: John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci
- Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Apple TV+
Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.
8️⃣ Ne Zha 2
İlk filmi 2019 yılında çıkan Ne Zha serisi (ya da global pazara sunulduğu adıyla Nezha), özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hikâye, Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nın bir uyarlaması.
9️⃣ Kefenler (The Shrouds)
- Tür: Gerilim, Bilim Kurgu
- Yönetmen: David Cronenberg
- Oyuncular: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt
- Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon
Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech’i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Bir gece, aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur, ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir.
🔟 Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Zach Lipovsky ve Adam B. Stein
- Oyuncular: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon
- Yayın Tarihi: 16 Mayıs / Vizyon
Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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