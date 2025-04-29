Mayıs ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Artık yaz aylarına girmemizle birlikte yüksek bütçeli gişe filmlerinin gösterime girdiği döneme de girmiş bulunuyoruz. Nitekim Mayıs ayında Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma ve Thunderbolts gibi gişede iddialı olması beklenen filmler vizyona girecek. Diğer yandan dijital platformlarda da yeni yapımlar da Mayıs ayında izleyici ile buluşacak. Bunlara ek olarak, Baba (The Godfather), Testere ve Tobey Maguire'lı Örümcek-Adam üçlemesi de mayıs ayında beyaz perdeye geri dönecek.

Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Mayıs ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible, mayıs ayında vizyona girecek sekizinci filmiyle final yapacak.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Oyuncular : Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby

: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon

Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.

2️⃣ Fenike Planı (The Phoenician Scheme)

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Wes Anderson, yeni filmi The Phoenician Scheme'de yine yıldızlar geçidi gibi bir oyuncu kadrosuyla karşımızda.

Tür : Suç, Aksiyon, Komedi

: Suç, Aksiyon, Komedi Yönetmen : Wes Anderson

: Wes Anderson Oyuncular : Benicio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Jeffrey Wright

: Benicio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Jeffrey Wright Yayın Tarihi: 30 Mayıs / Vizyon

Bir aile işletmesinde geçen The Phoenician Scheme, Avrupa boyunca uzanan bir casusluk hikâyesini konu alıyor.

3️⃣ Thunderbolts*

Tam Boyutta Gör Marvel'ın Suicide Squad'ı olarak tanımlayabileceğimiz Thunderbolts, normalde kötü karakterler olarak karşımıza çıkan anti kahramanları, zorlu bir görev için bir araya getiriyor.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Jake Schreier

: Jake Schreier Oyuncular : Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell

: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell Yayın Tarihi: 2 Mayıs / Vizyon

Thunderbolts ekibinde Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor.

4️⃣ Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)

Tam Boyutta Gör Karate Kid: Legends, orijinal Karate Kid serisiyle, 2010 yılında çıkan Jackie Chan'li versiyonu aynı çatı altında buluştur

Tür : Dövüş, Macera

: Dövüş, Macera Yönetmen : Jonathan Entwistle

: Jonathan Entwistle Oyuncular : Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson

: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson Yayın Tarihi: 30 Mayıs / Vizyon

Hem orijinal serinin hem de Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor. Daniel LaRusso (Macchio) ve Mr. Han, bu genci eğitmek için güçlerini birleştiriyor.

5️⃣ Histeri (Hysteria)

Tam Boyutta Gör Oray filmiyle dikkat çeken Mehmet Akif Büyükatalay'ın Berlin Film Festivali'nde gösterilen yeni filmi Histeri, bu ay ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mehmet Akif Büyükatalay

: Mehmet Akif Büyükatalay Oyuncular : Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya

: Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya Yayın Tarihi: 2 Mayıs / Vizyon

Bir film çekimi, bir Kuran’ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların çapraz ateşinde kalan stajyer Elif, tehlikeli sırlar ve yalanlarla örülü bir oyunun içine çekilir ve kendini her şeyi içine çeken bir komplonun merkezinde bulur.

Mayıs ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 23 sa. önce eklendi

6️⃣ Mountainhead

Tam Boyutta Gör Succession'ın yaratıcısı Jesse Armstrong'un ilk filmi olan Mountainhead, mayıs ayında Max platformunda izleyici ile buluşacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Jesse Armstrong

: Jesse Armstrong Oyuncular : Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith

: Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef, Cory Michael Smith Yayın Tarihi: 31 Mayıs / Max

Lüks bir dağ evinde geçen Mountainhead, dört zengin arkadaşın küresel bir ekonomik kriz patlak verdiği sırada bir araya gelmesini konu alıyor.

7️⃣ Gençlik Pınarı (Fountain of Youth)

Tam Boyutta Gör "Günümüzde geçen bir Indiana Jones" olarak tanımlanan Fountain of Youth, ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes)'nin imzasını taşıyor.

Tür : Macera

: Macera Yönetmen : Guy Ritchie

: Guy Ritchie Oyuncular : John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci

: John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Apple TV+

Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

8️⃣ Ne Zha 2

Tam Boyutta Gör İnanılmaz bir başarıya imza atarak tüm zamanların en çok hasılat yapan beşinci filmine dönüşen Çin yapımı animasyon filmi Ne Zha 2, mayıs ayında ülkemizde de gösterime girecek.

Tür : Animasyon, Macera, Fantastik

: Animasyon, Macera, Fantastik Yönetmen : Yu Yang

: Yu Yang Yayın Tarihi: 2 Mayıs / Vizyon

İlk filmi 2019 yılında çıkan Ne Zha serisi (ya da global pazara sunulduğu adıyla Nezha), özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hikâye, Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nın bir uyarlaması.

9️⃣ Kefenler (The Shrouds)

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında gösterime girecek bir diğer film olan The Shrouds, usta yönetmen David Cronenberg'in imzasını taşıyor. Film çok iyi yorumlar almamış olsa da Cronenberg filmi olması merak uyandırıyor.

Tür : Gerilim, Bilim Kurgu

: Gerilim, Bilim Kurgu Yönetmen : David Cronenberg

: David Cronenberg Oyuncular : Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt

: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt Yayın Tarihi: 23 Mayıs / Vizyon

Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech’i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Bir gece, aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur, ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir.

🔟 Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)

Tam Boyutta Gör 2000'lerin popüler korku serilerinden olan Final Destination (Son Durak), mayıs ayında yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Zach Lipovsky ve Adam B. Stein

: Zach Lipovsky ve Adam B. Stein Oyuncular : Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon

: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon Yayın Tarihi: 16 Mayıs / Vizyon

Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.

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Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film