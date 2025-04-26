Alien: Romulus'un devam filminde Predator da yer alabilir

Hatırlarsanız Alien: Romulus'un yönetmeni Fede Alvarez şubat ayında verdiği bir demeçte, Alien ile Predator'u aynı filmde buluşturma fikrine açık olduğunu söylemişti. Görünen o ki Alvarez'in bu açıklaması boşuna değilmiş. Çünkü Hollywood içinden bilgi aktaran en güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Alien: Romulus'un şu anda hazırlık aşamasında olan devam filminde bir Predator'ın da yer alacağını söylüyor.
Predator: Badlands Fragmanı da Bu Buluşmaya İşaret Ediyor
Alien: Romulus'ta Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın canlandırdığı karakterler, devam filminin de merkezinde yer alacak. Yani eğer Predator iddia edildiği gibi hikâyeye dâhil edilirse, bir şekilde yolu onlarla kesişmiş olacak. Gerçi Predator'ın Alien: Romulus'un devam filminde ne kadar yer tutacağı bilinmiyor. Stüdyo, Alien: Romulus'un sonunda Preador'ı kısaca gösterip asıl buluşmayı yeni bir Alien vs. Predator filmine de saklayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.