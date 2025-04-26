Alien: Romulus'un devam filminde Predator da yer alabilir

Tam Boyutta Gör 2022 yılında çıkan Prey, Predator serisini yeniden canlandırırken, geçtiğimiz yıl çıkan Alien: Romulus da Alien serisi için aynısını yaptı. Bu iki serinin yeniden popülerlik kazanmış olması, bu iki ikonik avcıyı tekrar karşı karşıya getirecek bir filmin çekilme ihtimalini hiç olmadığı kadar kuvvetlendirdi. Nitekim son günlerde gelen haberler, bunun beklediğimizden de erken gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Hatırlarsanız Alien: Romulus'un yönetmeni Fede Alvarez şubat ayında verdiği bir demeçte, Alien ile Predator'u aynı filmde buluşturma fikrine açık olduğunu söylemişti. Görünen o ki Alvarez'in bu açıklaması boşuna değilmiş. Çünkü Hollywood içinden bilgi aktaran en güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Alien: Romulus'un şu anda hazırlık aşamasında olan devam filminde bir Predator'ın da yer alacağını söylüyor.

Predator: Badlands Fragmanı da Bu Buluşmaya İşaret Ediyor

Tam Boyutta Gör Aslında bu iki serinin yeniden kesişmek üzere olduğunun ipuçları, bu hafta başında yayınlanan Predator: Badlands fragmanında da mevcut. Fragmanda yer alan bir kare, filmde Elle Fanning'in hayat verdiği karakterin bir insan değil, Alien serisinde görmeye alışık olduğumuz insansı Android'lerden biri olduğunu ima ediyordu. Bu dikkat çekici gönderme, Jeff Sneider tarafından paylaşılan bu bilginin doğru olma ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor.

Yeni Predator filminden beklenen fragman geldi 2 gün önce eklendi

Alien: Romulus'ta Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın canlandırdığı karakterler, devam filminin de merkezinde yer alacak. Yani eğer Predator iddia edildiği gibi hikâyeye dâhil edilirse, bir şekilde yolu onlarla kesişmiş olacak. Gerçi Predator'ın Alien: Romulus'un devam filminde ne kadar yer tutacağı bilinmiyor. Stüdyo, Alien: Romulus'un sonunda Preador'ı kısaca gösterip asıl buluşmayı yeni bir Alien vs. Predator filmine de saklayabilir.

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Yeni Alien filminde Predator da yer alabilir