Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alien: Romulus'un devam filminde Predator da yer alabilir

    Alien ve Predator'un yeniden aynı filmde buluşma ihtimali giderek kuvvetleniyor. Gelen son bilgilere bakılırsa bu buluşma Alien: Romulus'un devam filminde gerçekleşecek. 

    Alien ve Predator Tam Boyutta Gör
    2022 yılında çıkan Prey, Predator serisini yeniden canlandırırken, geçtiğimiz yıl çıkan Alien: Romulus da Alien serisi için aynısını yaptı. Bu iki serinin yeniden popülerlik kazanmış olması, bu iki ikonik avcıyı tekrar karşı karşıya getirecek bir filmin çekilme ihtimalini hiç olmadığı kadar kuvvetlendirdi. Nitekim son günlerde gelen haberler, bunun beklediğimizden de erken gerçekleşebileceğini gösteriyor.

    Hatırlarsanız Alien: Romulus'un yönetmeni Fede Alvarez şubat ayında verdiği bir demeçte, Alien ile Predator'u aynı filmde buluşturma fikrine açık olduğunu söylemişti. Görünen o ki Alvarez'in bu açıklaması boşuna değilmiş. Çünkü Hollywood içinden bilgi aktaran en güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Alien: Romulus'un şu anda hazırlık aşamasında olan devam filminde bir Predator'ın da yer alacağını söylüyor.

    Predator: Badlands Fragmanı da Bu Buluşmaya İşaret Ediyor

    Alien vs Predator Tam Boyutta Gör
    Aslında bu iki serinin yeniden kesişmek üzere olduğunun ipuçları, bu hafta başında yayınlanan Predator: Badlands fragmanında da mevcut. Fragmanda yer alan bir kare, filmde Elle Fanning'in hayat verdiği karakterin bir insan değil, Alien serisinde görmeye alışık olduğumuz insansı Android'lerden biri olduğunu ima ediyordu. Bu dikkat çekici gönderme, Jeff Sneider tarafından paylaşılan bu bilginin doğru olma ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor.

    Alien: Romulus'ta Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın canlandırdığı karakterler, devam filminin de merkezinde yer alacak. Yani eğer Predator iddia edildiği gibi hikâyeye dâhil edilirse, bir şekilde yolu onlarla kesişmiş olacak. Gerçi Predator'ın Alien: Romulus'un devam filminde ne kadar yer tutacağı bilinmiyor. Stüdyo, Alien: Romulus'un sonunda Preador'ı kısaca gösterip asıl buluşmayı yeni bir Alien vs. Predator filmine de saklayabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 6 saat önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    airbag açmış araba alınır mı keten tohumu kilo aldırır mı hgs etiketi yapıştırmak zorunlu mu minoxil forte 5 mini buzdolabı kaç watt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum