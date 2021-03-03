Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor

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Japon milyarder Yusaku Maezawa, kendisiyle birlikte 2023'te Ay'a gidecek 8 gönüllü arıyor. SpaceX'in Ay'a göndereceği ilk insan olan Maezawa, 2023'teki tarihi göreve tüm dünyanın davetli olduğunu açıkladı. Ön kayıtlar şu anda bu adreste başlamış durumda.

Yusaku Maezawa'nın Ay görevi ilk kez 2018 yılında açıklanmıştı. Starship uzay gemisini dev bir Ay misyonu için kiralayan Maezawa, 10-12 kişiden oluşan özel bir mürettebatla Ay'a gideceğini duyurdu. Proje ilk duyurulduğunda Maezawa'nın asıl planı 8 gönüllüyü sanatçılar arasından seçmekti. Ancak geride bıraktığımız süreçte Maezawa'nın planları değişmiş; sanatçı kavramının belirsizleştiğini belirten Maezawa artık tüm dünyanın göreve davetli olduğunu söylüyor.

Görevle ilgili YouTube üzerinden yeni bir video paylaşan Maezawa,"Bu görevde bana katılmanız için sizleri davet ediyorum. Dünyanın her tarafından 8 kişi. Görev bundan iki yıl sonra, 2023 yılında gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

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Başvurularda hangi özellikler arandığı konusunda pek fazla detay verilmemiş. Ancak Yusaku Maezawa öz geçmiş fark etmeksizin herkesin davetli olduğunu söyledi.

15 Mart TSİ 06.00'a kadar ön kayıtlar alınacak. Ön kayıt yapan herkesin seçim süreciyle ilgili e-posta alacağı belirtiliyor. Sonrasında ise ilk seçimler, online görüşmeler, final mülakatları ve sağlık testlerinin ardından Mayıs ayısının sonuna kadar 8 gönüllünün seçim sürecinin tamamlanacağı belirtildi. Yusaku Maezawa Starship'teki tüm koltukları satın aldığı için gönüllerinin ekstra bir ücret ödemesi de gerekmeyecek.

2023 için planlanan uçuşun yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyor. Bu süreçte 12 kişilik Starship mürettebatı Ay'ın yörüngesine ulaşıp burada bir süre kaldıktan sonra Dünya'ya geri dönüş yapacak. Ay yüzeyine iniş planlanmıyor.

Yusaku Maezawa'nın paylaştığı video:

https://www.space.com/yusaku-maezawa-dearmoon-contest-seeking-crewmembers

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