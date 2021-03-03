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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor

    SpaceX'in 2023 yılında Ay'a göndereceği Japon milyarder Yusaku Maezawa, dev görev için 8 gönüllü aradığını açıkladı. Dünyanın her tarafından ve tüm milletlerden herkes göreve davetli.
    03 Mart 2021, 13:26 (Güncellendi, 5 gün)
    3,8b
    2
    13
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor
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    Japon milyarder Yusaku Maezawa, kendisiyle birlikte 2023'te Ay'a gidecek 8 gönüllü arıyor. SpaceX'in Ay'a göndereceği ilk insan olan Maezawa, 2023'teki tarihi göreve tüm dünyanın davetli olduğunu açıkladı. Ön kayıtlar şu anda bu adreste başlamış durumda.

    Yusaku Maezawa'nın Ay görevi ilk kez 2018 yılında açıklanmıştı. Starship uzay gemisini dev bir Ay misyonu için kiralayan Maezawa, 10-12 kişiden oluşan özel bir mürettebatla Ay'a gideceğini duyurdu. Proje ilk duyurulduğunda Maezawa'nın asıl planı 8 gönüllüyü sanatçılar arasından seçmekti. Ancak geride bıraktığımız süreçte Maezawa'nın planları değişmiş; sanatçı kavramının belirsizleştiğini belirten Maezawa artık tüm dünyanın göreve davetli olduğunu söylüyor.

    Görevle ilgili YouTube üzerinden yeni bir video paylaşan Maezawa,"Bu görevde bana katılmanız için sizleri davet ediyorum. Dünyanın her tarafından 8 kişi. Görev bundan iki yıl sonra, 2023 yılında gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

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    Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor
    Tam Boyutta Gör

    Başvurularda hangi özellikler arandığı konusunda pek fazla detay verilmemiş. Ancak Yusaku Maezawa öz geçmiş fark etmeksizin herkesin davetli olduğunu söyledi.

    15 Mart TSİ 06.00'a kadar ön kayıtlar alınacak. Ön kayıt yapan herkesin seçim süreciyle ilgili e-posta alacağı belirtiliyor. Sonrasında ise ilk seçimler, online görüşmeler, final mülakatları ve sağlık testlerinin ardından Mayıs ayısının sonuna kadar 8 gönüllünün seçim sürecinin tamamlanacağı belirtildi. Yusaku Maezawa Starship'teki tüm koltukları satın aldığı için gönüllerinin ekstra bir ücret ödemesi de gerekmeyecek.

    2023 için planlanan uçuşun yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyor. Bu süreçte 12 kişilik Starship mürettebatı Ay'ın yörüngesine ulaşıp burada bir süre kaldıktan sonra Dünya'ya geri dönüş yapacak. Ay yüzeyine iniş planlanmıyor.

    Yusaku Maezawa'nın paylaştığı video:



    https://www.space.com/yusaku-maezawa-dearmoon-contest-seeking-crewmembers
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    F f1bilalII 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben para almadanda giderim bulun beni
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    interwap (Volkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamam işte, bizim yerli ve milli Cacabey gitsin.
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Benide yazın
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    K koçari (ali burak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanatçı ,bilim insanı vs gibi özellikler falan arıyordu yolcular için. Önceden böyle haberler vardı.
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    SuperVisör (mahir cam) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Başvurdum hadi hayırlısı işallah çıkarda türkiyenin ilk aya ayak basan astronotu insanı olurum...
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    formgonder2055 (regaip duman) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    tek yönse giderim yoksa döneceksem ne anlamı var.
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    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Azıcık da para verse iyi olurdu be; nasılsa milyarder boss dönüşte de Dünya turu yapardık :)
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    Nevfel (T. I.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim şu kör muhaliflerden gönderelim belki geri dönemezler.
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    F f1bilalII 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben para almadanda giderim bulun beni
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    WeDneS (Ercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzun yol çekemem şimdi
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    CMFT 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tekrar geri dönülüyormuş başvurmanın âlemi kalmadı.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3752 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yusaku maezawa, ay görevleri ve
    4 etiket daha spacex starship uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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