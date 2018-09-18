Elon Musk ilk 'Ay turistini' açıkladı: Yusaku Maezawa kimdir?

8 başarılı sanatçıyı Ay'a götürecek

BFR'ın Ay yolculuğu

Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz...

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SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün düzenlediği bir basın toplantısında uzay sektörünün geleceğini belirleyecek çok önemli duyurular yaptı. Devasa uzay gemisi BFR'ı tekrar tanıtan Musk, ayrıca şirketin Ay'a düzenleyeceği ilk insanlı görevi de ilk kez detaylandırdı. Buna göre uçuş. Uçuşun yolcusu ise Japon milyarder Yusaku Maezawa olacak.42 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası. Maezawa'nın Forbes verilerine göresahip olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yılYusaku Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi.isimli bir proje başlatan Maezawa, 2023'te kendisiyle beraberda Ay'a götürmek istiyor. Maezawa bu isimlerinolabileceğini söylüyor.42 yaşındaki milyarder, aynı zamanda BFR'ın 2023 uçuşu için. Yani beraberinde götüreceği sanatçılar yolculuk için herhangi bir ücret ödemeyecek. Maezawa bu sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını veElon Musk, Yusaku Maezawa'nın Ay yolculuğu içinödediğini söyledi. Ancak ödenen ücretin tam olarak ne kadar olduğu açıklanmadı. Musk ayrıcave bu maddi gelirin BFR'ın geliştirilme sürecinde kullanılacağını ifade etti.Elon Musk'ın yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında bulunuyor. Şirket başkanı Gwynne Shotwell'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre BFR'ın ilk kısa uçuş testleri 2019'un sonlarına doğru yapılacak.Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan BFR, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.