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Elon Musk ilk 'Ay turistini' açıkladı: Yusaku Maezawa kimdir?

Elon Musk'ın merakla beklenen basın toplantısı gerçekleşti. Musk Ay'a gidecek ilk uzay turistinin Japon milyarder Yusaku Maezawa olacağını duyurdu. Peki Yusaku Maezawa kimdir?
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
33,7b
1
22
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün düzenlediği bir basın toplantısında uzay sektörünün geleceğini belirleyecek çok önemli duyurular yaptı. Devasa uzay gemisi BFR'ı tekrar tanıtan Musk, ayrıca şirketin Ay'a düzenleyeceği ilk insanlı görevi de ilk kez detaylandırdı. Buna göre uçuş 2023'te gerçekleşecek. Uçuşun yolcusu ise Japon milyarder Yusaku Maezawa olacak.

42 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 2.9 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.

8 başarılı sanatçıyı Ay'a götürecek


Yusaku Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi. #dearMoon isimli bir proje başlatan Maezawa, 2023'te kendisiyle beraber 8 farklı sanatçıyı da Ay'a götürmek istiyor. Maezawa bu isimlerin ressam, müzisyen, mimar, heykeltraş, yönetmen veya moda tasarımcısı olabileceğini söylüyor.

42 yaşındaki milyarder, aynı zamanda BFR'ın 2023 uçuşu için tüm koltukları satın almış. Yani beraberinde götüreceği sanatçılar yolculuk için herhangi bir ücret ödemeyecek. Maezawa bu sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını ve tüm insanlığa ilham olmalarını istiyor.

Elon Musk, Yusaku Maezawa'nın Ay yolculuğu için çok büyük bir ücret ödediğini söyledi. Ancak ödenen ücretin tam olarak ne kadar olduğu açıklanmadı. Musk ayrıca ödemeyi şimdiden aldıklarını ve bu maddi gelirin BFR'ın geliştirilme sürecinde kullanılacağını ifade etti.

İşte #dearMoon projesiyle ilgili hazırlanan video:


Elon Musk'ın yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında bulunuyor. Şirket başkanı Gwynne Shotwell'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre BFR'ın ilk kısa uçuş testleri 2019'un sonlarına doğru yapılacak.

Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan BFR, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.

BFR'ın Ay yolculuğu

Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz... 

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deoks 8 ay en beğenilen
Bizim zenginler de 5. ferrarisini almak için uğraşsın. Japonun zengini bile farklı oluyor arkadaş.
Yanıtla +17
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angelizer 8 ay
ne olmuş.
bizimkiler de yol yabdı.
2 Yanıt Yanıtla +16
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ceo-tr 8 ay angelizer
hocam yanlış anlamada artı almak için de böyle alakasız yorumlar yazmayın.
amerikalı bir iş adamının sahibi olduğu amerikan şirketi, japon bir iş adamını aya gönderecek. sizin yorum ne alaka.
ha deseki amerikan devleti aya turist taşımaya başlıyor. bizim devlet ne yaptı. o zaman haklısın. artı manyağı yapalım yorumunu.
her konuyu da siyasete çekmeye gerek yok bence. tabi senin yorumun saygı duyarım. hayırlı günler.
hocam yanlış anlamada artı almak için de böyle alakasız yorumlar yazmayın.amerikalı bir iş adamının sahibi olduğu amerikan şirketi, japon bir iş adamını a...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
evil2302 8 ay
Musk, bizi diskoya prdn uzaya götür!
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Francis J. Underwood 8 ay
ulan aga be duygulandım
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Guaire 8 ay
Ne şehittir ne gazi, ay yoluna gitti Niyazi.
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TetraYazilim 8 ay
Güzel gitsinlerde, benim anlamadığım ve hala çözülememiş bir problem olan Van Allen Kuşağını nasıl geçmeyi planlıyorlar. 50 yıldır NASA uğraşıyor ancak elle tutulur bir sonuç yok ortada, Bakalım SpaceX bu konuda neler yapacak.
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Sirkadyen 8 ay TetraYazilim
Yok öyle birşey.
3) Van Allen kuşakları var. Oradan insan geçemez, yanar, radyasyondan ölür bi kere.
Yorulmak bilmez Ay inkarcılarının bir savı da, Dünya’yı çevreleyen Van Allen kuşaklarından insanların “canlı” geçmesinin mümkün olmayacağı ve bu nedenle Ay’a gidilemediği şeklinde. Ellerindeki bu “en bilimsel” savı hiçbir dayanak göstermeden sunmalarına karşın, konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından cevaplanması da çok zor olduğundan genelde bu iddiayı ortaya atar ve arkalarına keyifle yaslanırlar. Biz cevaplayalım:
Van Allen kuşakları, Dünya’nın manyetik alanı tarafından yönlendirilip bir kutuptan diğerine giden küresel bir yapı oluşturacak biçimde birikmiş yüklü parçacıklar ve serbest elektronlardan oluşuyor. Aslında iki kuşak var; iç kısımda, dünyaya daha yakın olanda çoğunlukla yüklü atom çekirdekleri yer alırken, dış kısımda yer alan kuşak elektronlardan oluşuyor. Ayrıca kuşak, kutuplarda neredeyse “yok” sayılabilecek kadar inceyken, Ekvator üzerinde oldukça kalın. Bunun nedeni de, kutuplarda Dünya’nın manyetik alanının oldukça zayıf, Ekvator çevresinde ise güçlü olması. Güneş kaynaklı yüklü partiküller manyetik alanın da kutuplarını oluşturan bu kutup bölgelerinden Dünya atmosferinin üst katmanlarına ulaşır ve buralarda “kutup ışıkları”nı meydana getirir.
Zaten bu son cümlede zihninde bir ışık parlamış ve şunu demiş olanlarınız vardır: “Madem bu kuşaklar ölümcül radyasyon içeriyor, o halde uzaya Ekvator üzerinden değil de kuşakların çok ince olduğu, neredeyse yok sayıldığı kutup bölgesinden çıkalım. “Evet, bunu yapabilirsiniz. Biraz daha fazla yakıt harcarsınız ama, Van Allen kuşaklarıyla hiç muhatap olmadan kutuplar üzerinden uzay boşluğuna güle oynaya ulaşabilir, aynı yoldan dönebilirsiniz.
Ama Ay yolculuklarında böyle yapılmadı. Van Allen kuşaklarının yine ince bir bölgesinden olsa da doğrudan içinden geçildi. Bu geçiş süresi yaklaşık olarak dört saati bulmasına karşın, astronotların aldığı radyasyon oranı Güneş altında tarlada çalışarak geçimini sağlayan bir çiftçinin birkaç yılda aldığı “doğal” radyasyondan fazla değildi. Hem bu kuşaktan geçerken giydikleri uzay elbiseleri, hem de Apollo araçlarının gövde kaplamaları radyasyona olabildiğince dayanaklı olarak tasarlanmışlardı. Ayrıca fotoğraf çekiminde kullanacakları (ve kullandıkları) filmler ile hassas ekipmanlar özel kurşun kaplamalı kutularda korunuyorlardı.
Bir de işin komik yönü vardır ki, Van Allen Radyasyon kuşaklarını keşfeden James Van Allen; ne Ay yolculukları sırasında, ne de daha sonrasında “buradan insanlar geçemez” dedi. Aksine, keşfettiği kuşağın radyasyon oranının Apollo astronotlarına zarar veremeyeceğini, tüm bu iddiaların birer saçmalık olduğunu defalarca açıkladı.
Ayrıca; Van Allen kuşaklarının içinden geçen yörüngelerde bugün yüzlerce uydu yer alıyor ve onca kozmik parçacığa, radyasyona rağmen tıkır tıkır çalışıyorlar.
Evet, gördüğünüz gibi eğer isterseniz radyasyon kuşaklarıyla hiç muhatap olmadan Ay’a gidebilir, dilerseniz de “belki romatizmama iyi gelir” diye kuşağın tam ortasından geçip gidebilirsiniz. Tercih sizin
www.kozmikanafor.com/aya-gidilmedi-iddialari/
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sniper23 8 ay
Hedef 2023.
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deoks 8 ay en beğenilen
Bizim zenginler de 5. ferrarisini almak için uğraşsın. Japonun zengini bile farklı oluyor arkadaş.
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Bloodin 8 ay
Adamın 2023 hedefine bak...
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alemburda34 8 ay
Adam hem aya gidiyor hemde bu haberlerle firmasının ismini dünyaya reklamını sağlıyor. 2023 te birde aya giderken konuşuruz valla güzel reklam.
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ouzqan 8 ay
Helal olsun adamlara. Hayali gerçek yaptılar sonunda.
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angelizer 8 ay
ne olmuş.
bizimkiler de yol yabdı.
2 Yanıt Yanıtla +16
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ceo-tr 8 ay angelizer
hocam yanlış anlamada artı almak için de böyle alakasız yorumlar yazmayın.
amerikalı bir iş adamının sahibi olduğu amerikan şirketi, japon bir iş adamını aya gönderecek. sizin yorum ne alaka.
ha deseki amerikan devleti aya turist taşımaya başlıyor. bizim devlet ne yaptı. o zaman haklısın. artı manyağı yapalım yorumunu.
her konuyu da siyasete çekmeye gerek yok bence. tabi senin yorumun saygı duyarım. hayırlı günler.
2 Yanıt Yanıtla +14
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adminia 8 ay angelizer
Çok gomik. hakkatten çok gomik. espirili. ziyasi mesaçlı.

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